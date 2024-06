Uno de los mayores espectáculos en Apple TV Plus se centrará en los peligros de la inteligencia artificial a medida que se acerca la revelación de iOS 18, cargado de IA, en la WWDC.

“

Cuando piensas en los programas de gran renombre de Apple TV Plus, The Morning Show probablemente esté en la parte superior de la lista, y con buena razón. Cuenta con algunos de los talentos más grandes y mejores de la industria y tiene los premios para demostrarlo, y aunque la cuarta temporada del programa aún no tiene una fecha de lanzamiento, ya estamos aprendiendo en qué podemos esperar que se enfoque la temporada. Y resulta que es algo en lo que el evento WWDC de Apple se centrará la semana que viene, también.

El evento WWDC se enfocará en las nuevas grandes características de inteligencia artificial de Apple para el iPhone, Mac y más allá antes de los lanzamientos de software como iOS 18 que probablemente tendrán lugar este otoño. Pero Apple TV Plus está a punto de examinar de manera más crítica la inteligencia artificial en general, parece.

Según un nuevo informe y una entrevista con la showrunner Charlotte Stoudt, la cuarta temporada de The Morning Show discutirá el mundo de la inteligencia artificial y el papel que puede desempeñar en la propagación de desinformación y, entre otras cosas, deepfakes.

Deepfakes y desinformación

El tema de la inteligencia artificial y la forma en que se puede utilizar para propagar desinformación no es nuevo para The Morning Show, y Stoudt le dice a Deadline que es algo en lo que la cuarta temporada se adentrará aún más.

“Lo explotamos todo el año pasado con la bomba más grande que pudimos construir”, dijo la showrunner. “Así que tenemos que preguntarnos cómo va a volver la banda a reunirse, y ¿cómo se verá eso?” Stoudt luego explicó que el programa “se adentrará en el mundo de DeepFakes y la inteligencia artificial y la desinformación en la neblina de la guerra que estamos viendo ahora en el Medio Oriente y cosas por el estilo. Estamos viendo a quién se puede confiar. ¿Puedes confiar en lo que estás viendo? ¿Puedes confiar en ti mismo? ¿Puedes confiar en tu medio de comunicación?”

Será sin duda interesante ver cómo se desarrolla todo esto, especialmente en un momento en que la inteligencia artificial es un tema tan importante en muchas industrias y empresas de todo el mundo.

Aquellos que quieran ponerse al día con anticipación encontrarán las tres temporadas de The Morning Show listas para transmitir en Apple TV Plus en este momento.

iMore ofrece consejos y orientación precisos de nuestro equipo de expertos, con décadas de experiencia en dispositivos Apple en los que apoyarse. ¡Obtén más información con iMore!

More from iMore

“