Desplazamiento rápido de un millón de gazatíes está empeorando la crisis de salud, dice la ONU.

Hace 3 horas Lamees Altalebi, Ahmed Nour, Abdirahim Saeed, Paul Cusiac, BBC Árabe AFP Más de un millón de palestinos, casi la mitad de la población total de Gaza, han sido desplazados del sur del territorio en el último mes, empeorando drásticamente la ya grave situación humanitaria, según la ONU. El ejército israelí comenzó una operación terrestre en la ciudad sureña de Rafah el 6 de mayo después de siete meses de guerra en los que muchos palestinos huyeron a Rafah para escapar de los combates y bombardeos en otros lugares. Israel dice que tomar el control de Rafah y eliminar a los batallones de Hamas allí es crucial para lograr sus objetivos de guerra. Les dijo a los palestinos de Rafah que se muevan a áreas costeras arenosas o a la ciudad de Khan Younis, que está en gran parte en ruinas. Ahora la ONU está advirtiendo que el movimiento de una cantidad tan grande de personas en un período tan corto, junto con una fuerte caída en las entregas de ayuda, está teniendo consecuencias mortales. “Las personas están muriendo todos los días… la gran mayoría según los informes son mujeres y niños. Muchos de ellos mueren innecesariamente debido a la falta de atención médica. Los niños mueren por desnutrición y deshidratación”, dijo Juliette Touma, portavoz de la agencia de refugiados palestinos de la ONU, Unrwa, a BBC Árabe. Fotos satelitales muestran la magnitud del desplazamiento El 6 de mayo, el portavoz militar israelí Avichay Adraee instruyó a los palestinos en Rafah este a evacuar a una “zona humanitaria ampliada” que se extiende desde el área cercana de al-Mawasi hasta la ciudad central de Deir al-Balah y dijo que encontrarían hospitales de campaña, tiendas, comida y otros suministros. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) luego tomaron control del cruce fronterizo de Rafah con Egipto, que se encuentra al sureste de la ciudad de Rafah, cuando comenzaron lo que describieron como una “operación contraterrorista precisa” contra operativos e infraestructura de Hamas en el este de Rafah. Estados Unidos había dicho que se oponía a una “importante operación terrestre” en Rafah. Mientras las FDI instruían a las personas en Rafah este a evacuar, las partes centrales y occidentales de la ciudad no estaban cubiertas por las órdenes de evacuación. Pero los palestinos en estas partes de Rafah también huyeron de sus estructuras temporales a medida que los bombardeos mortales en diferentes áreas alrededor de la ciudad continuaron y las tropas avanzaron en los vecindarios centrales. Un ataque con misiles israelí el 26 de mayo prendió fuego a un campamento para palestinos desplazados cerca de Tal al-Sultan, al noroeste de Rafah, matando a 45 personas, incluidos muchos niños, según el ministerio de salud palestino dirigido por Hamas. El ataque causó indignación a nivel mundial. Las FDI luego dijeron que no esperaban que se produjera un incendio de tal magnitud. Imágenes satelitales recientes de Rafah oeste y central analizadas por la BBC Árabe mostraron que miles de tiendas que albergaban a personas desplazadas han desaparecido en las últimas semanas. Imágenes aéreas de Rafah oeste del 1 de junio muestran áreas que antes estaban densamente pobladas se han vuelto desiertas. Imágenes similares de Tal al-Sultan, al noroeste de Rafah, donde se encuentra un importante campamento urbano de refugiados, muestran áreas de terreno que se han despejado de tiendas. El jueves, el jefe de Unrwa, Philippe Lazzarini, dijo que los 36 refugios de su agencia en Rafah estaban vacíos de personas. En las últimas semanas, las tropas israelíes han estado avanzando gradualmente en los vecindarios construidos de Rafah desde el este y el sur. Se vio un vehículo blindado y tropas el 28 de mayo en un video publicado en las redes sociales en la rotonda central de al-Awda. Las imágenes satelitales del 1 de junio también muestran varios vehículos blindados posicionados cerca de Rafah. La imagen satelital tomada el 1 de junio muestra la destrucción de la mezquita al-Abrar, así como graves daños a edificios de mercado cercanos en Rafah central. Las FDI también han declarado el control de gran parte de la zona estratégicamente importante de la franja de amortiguación a lo largo de la frontera Gaza-Egipto conocida como el Corredor de Filadelfia. Condiciones humanitarias deterioradas La ONU y otras agencias de ayuda han estado advirtiendo que el asalto a la ciudad está teniendo consecuencias catastróficas. El Sr. Lazzarini dijo que Unrwa tuvo que detener los servicios de salud y otros en Rafah y que su agencia solo pudo recoger 450 camiones de suministros que entraban en Gaza en las últimas tres semanas. “Esto no es nada ante las necesidades”, dijo. El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, jefe de la Organización Mundial de la Salud, dijo que la lucha había “paralizado gravemente” la provisión de atención médica en Rafah, donde dijo que aún estaban presentes decenas de miles de personas vulnerables. Dijo que el hospital de campaña de los Emiratos Árabes Unidos en la ciudad de Rafah era la “única instalación en la zona que brindaba servicios de salud”, pero era “cada vez más difícil de alcanzar debido a la hostilidades”. También dijo que solo había un hospital de campaña completamente funcional en el área de al-Mawasi. Pidió que se reabriera el cruce de Rafah, diciendo que su cierre estaba dificultando la llegada de suministros y personal a Gaza. El cruce de Rafah en el sur de Gaza, que había sido el principal punto de entrada de la ayuda que llegaba desde Egipto, ha estado cerrado después de que Israel tomó el control del lado palestino del cruce a principios de mayo. El ministerio de salud dirigido por Hamas también dijo que el continuo cierre del cruce de Rafah significaba que los palestinos gravemente heridos no podían ser evacuados para recibir tratamiento potencialmente salvavidas en el extranjero. Alrededor de 25.000 palestinos heridos necesitaban tratamiento en el extranjero, dijo. Israel dice que está facilitando la entrada de ayuda a través del otro punto de entrada en el sur de Gaza, Kerem Shalom. El lunes, Cogat, el organismo del ministerio de defensa israelí que coordina la ayuda humanitaria a Gaza, insistió en que el lado de Gaza de Kerem Shalom estaba “a plena capacidad”, con “el contenido de más de 1,000 camiones de ayuda esperando a ser recogidos por agencias de ayuda de la ONU”. Sin embargo, la inseguridad ha significado que el lado de Gaza del cruce de Kerem Shalom a veces ha sido demasiado peligroso para acceder, dijo la ONU. El martes, la agencia humanitaria de la ONU OCHA dijo que las restricciones de acceso “siguen socavando la entrega segura de asistencia humanitaria vital en toda Gaza” y que las condiciones “se deterioraron aún más” en mayo. Una ciudad en flujo Rafah tenía una población de 250,000 personas antes de que comenzara la guerra en octubre. Esa cifra aumentó a 1.4 millones de personas en los meses siguientes, según la ONU, convirtiendo a Rafah en un vasto campo de refugiados. En octubre, las FDI dijeron a civiles en el norte de Gaza, incluida la ciudad de Gaza, que se trasladaran al sur del lecho del río Wadi Gaza. Su posterior asalto en otras áreas, incluida la ciudad de Khan Younis, desplazó a palestinos aún más al sur. La guerra fue desencadenada por el ataque sin precedentes de Hamas el 7 de octubre, durante el cual murieron alrededor de 1,200 personas y otras 252 fueron tomadas como rehenes. Más de 36,000 personas han muerto en Gaza, dice el ministerio de salud dirigido por Hamas. El 24 de mayo, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Israel “detener inmediatamente su ofensiva militar y cualquier otra acción en el Gobernación de Rafah, que pueda infligir al grupo palestino en Gaza condiciones de vida que podrían llevar a su destrucción física total o parcial”.