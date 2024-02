La visión Pro de Apple: Cuando la tecnología no puede seguir el ritmo de la ambición pero ofrece un vistazo al futuro.

Lo admitiré. He estado escribiendo esto durante unos días, a ratos, y también lo he descartado y reescrito más de una vez. Verás, el problema no es el Apple Vision Pro, soy yo. No he tenido la oportunidad de pasar tiempo con la primera incursión de Apple en el mundo de la computación espacial porque vivo en la parte equivocada del mundo y aquellos de nosotros fuera de los Estados Unidos tendremos que esperar un poco más antes de ver de qué se trata toda la algarabía. Pero lo he estado observando desde lejos. Empapándome de cada pedacito de información sobre el Apple Vision Pro, cada reseña, cada publicación en redes sociales para ver cómo se recibe el auricular.

La verdadera pregunta no es qué tenían para decir los primeros revisores del Apple Vision Pro, no son personas normales. Al igual que yo, estas personas pasan sus vidas con la tecnología, escribiendo y hablando al respecto durante un sinfín de horas todos los días, queriendo o no. Y cuando la tecnología se convierte en un trabajo, te sorprendería lo rápido que se convierte en lo común. No aburrido, per se, pero tampoco emocionante. Algunos dicen que aquellos que trabajan en los medios de tecnología se vuelven desencantados como los críticos de videojuegos o aquellos en la industria automotriz podrían hacerlo, pero no es del todo así. Es solo que las cosas no te emocionan tanto como podrían a otras personas. Puede resultar difícil realmente sentir cuán buenos o malos son algunos productos, especialmente los potencialmente revolucionarios como el Apple Vision Pro. Igualmente, aquellos que son un poco demasiado efusivos tal vez deberían ser observados con la cantidad justa de cinismo.

Con eso en mente, me gusta ver las redes sociales para ver cómo la gente se desempeña con su nuevo juguete. Esa palabra podría sonar dura, y hay connotaciones negativas asociadas con llamar a cualquier pieza de tecnología un juguete. Pero dejando de lado la elección de palabras, los compradores del Apple Vision Pro son las mejores personas para dar una crítica verdaderamente “real”. Estas no son personas que se encontraron bendecidas con un acceso temprano, son personas que pusieron su dinero donde está su boca. Gastaron el dinero, al menos $3,499 para ver de qué se trata el futuro de la computación de Apple. Tienen las cicatrices de batalla y los recibos para probarlo y son estas personas a las que les importa. Estas personas cuyas opiniones deberíamos prestar atención.

Y son estas personas las que me tienen tan conflictado.

El futuro de la computación

(Crédito de la imagen: Future / Britta O’Boyle)

A pesar de las preocupaciones iniciales sobre el costo y una percepción de falta de mercado para ello, no ha habido escasez de compradores del Apple Vision Pro en mi línea de tiempo. Concedido, mis publicaciones en redes sociales están sesgadas en gran medida hacia personas que siempre estuvieron propensas a estar en la categoría de personas más propensas a comprar la última novedad de Apple el primer día. Los desarrolladores que trabajan en aplicaciones para el Apple Vision Pro constituyen una parte decente de esas personas, pero también he encontrado que los compradores provienen de todos los ámbitos de la vida. Y la respuesta, hasta ahora, ha sido casi universalmente positiva.

Los temas comunes que he visto incluyen a las personas amando la forma en que las aplicaciones y las ventanas de las aplicaciones pueden anclarse en el espacio 3D, haciéndolas parte de la habitación. Los casos de uso son obvios aquí, incluyendo pero no limitados a temporizadores simples: coloca un temporizador sobre una olla en la estufa y otro sobre el horno y siempre sabrás qué temporizador acaba de sonar y para qué era. Es algo que parece súper simple pero, cuando se usa, cambia la forma en que hacemos las cosas. Otro ejemplo pone atajos en el espacio 3D por una razón similar, y no puedo esperar para probar este tipo de experiencia por mí mismo.

Más cosas buenas vienen en forma de Mac Virtual Desktop, la función que toma el escritorio de una Mac y lo coloca en el espacio 3D a través del Apple Vision Pro. El falso display puede ser lanzado y redimensionado a voluntad, con aplicaciones de Apple Vision Pro ejecutándose junto a él. ¿Mágico? Quizás no, pero parece estar bastante cerca en uso. Lo mismo ocurre con las capacidades de paso que hacen que el usuario sienta que realmente puede ver el mundo exterior a pesar de que lo esté viendo a través de un sistema complicado de cámaras de baja latencia y pantallas increíbles.

Por lo que entiendo, realmente necesitas pasar tiempo con el Apple Vision Pro para apreciarlo. Se permite tener una opinión sin hacerlo, pero es posible que cambie después.

¿Pero es perfecto el Apple Vision Pro? No, pero tampoco necesariamente tiene que serlo.

Un vistazo al futuro

(Crédito de la imagen: Apple)

A pesar de lo mucho que a la gente parece gustarle su Apple Vision Pro, claramente tiene sus problemas. Tan impresionante como es el paso, lucha en entornos con poca luz donde el grano y el desenfoque comienzan a aparecer. Y también hay bastantes extraños bugs del Apple Vision Pro dando vueltas.

Pero nada de esto importa, no a largo plazo. Está claro que la tecnología de Apple no pudo mantenerse al día con su ambición aquí, pero eso solo hace que el futuro sea aún más emocionante.

He visto lo suficiente del Apple Vision Pro como para saber que va a ser enorme. El videógrafo y vlogger Casey Neistat lo dijo así en su propia reseña en video, y creo que tiene razón. Esta es la forma en que querremos usar las computadoras en el futuro. Pero no lo haremos a través de algo que parezca unas gafas de esquí futuristas (y costosas). Lo haremos con algo del tamaño y la forma de unas gafas de sol: como Apple Glass. Estaremos caminando por la calle, recibiremos una llamada de alguien y la contestaremos con un gesto. Diremos hola y explicaremos que no podemos hablar en ese momento, pero que hablaremos más tarde y luego terminaremos la llamada con un gesto con la mano o un clic de los dedos y seguiremos con nuestro día. Todo mientras seguimos las direcciones de caminata de realidad aumentada y mantenemos al tanto la puntuación del gran juego al mismo tiempo.

Claro, hay un poco de esa sensación de Wall-E al respecto y no puedo garantizar que no sea la caída de toda la humanidad. Pero puedo garantizar que será genial.

