Threads de Instagram listo para lanzamiento en Europa el 14 de diciembre

Después de meses de anticipación, la aplicación competidora de Meta’s Twitter/X, Threads, finalmente está lista para lanzarse en la Unión Europea el 14 de diciembre de 2023. Aunque aún no se ha realizado un anuncio oficial, un temporizador de cuenta regresiva oculto en el sitio web de Threads apunta hacia la llegada inminente.

Con poco menos de seis días restantes, el reloj está corriendo para esta emocionante expansión. El temporizador de cuenta regresiva es bastante similar al que se utilizó para el lanzamiento inicial de la aplicación en julio. Es importante destacar que este temporizador solo es visible para los usuarios en regiones donde Threads aún no está disponible.

Crédito: Phone Arena

Si estás ansioso por participar en la acción, hay otra pista esperándote dentro de la aplicación de Instagram. Buscar el término “ticket” desbloquea una invitación digital a Threads, completa con un código QR escaneable y una hora de lanzamiento personalizada dependiendo de tu ubicación.

Crédito: Phone Arena

Según informa The Verge, el camino hacia el debut europeo de Threads no ha sido del todo fácil. Citando “próximas incertidumbres regulatorias”, la portavoz de Meta, Christine Pai, insinuó el posible impacto de la Ley de Mercados Digitales de la UE (DMA). Esta legislación, diseñada para frenar el poder de gigantes tecnológicos como Meta, Microsoft y Apple, impone reglas más estrictas con respecto al consentimiento del usuario y la protección de datos. Aunque Meta ha sido designada oficialmente como “plataforma gatekeeper” bajo la DMA, aún no está claro qué cambios específicos, si los hay, se han realizado en la aplicación de Threads para el lanzamiento en la UE para cumplir con estas regulaciones. A pesar de los retrasos iniciales, la cuenta regresiva finalmente está corriendo, y los usuarios europeos de Instagram pronto podrán experimentar las características únicas de redes sociales de Threads. Ya sea que estés buscando una alternativa a Twitter/X, o simplemente otra forma de mantenerse al día con tus amigos y lo que está sucediendo en el mundo, Threads ha sido hasta ahora una opción prometedora. Si estás en la UE, mantén los ojos abiertos para el anuncio oficial y prepárate para unirte a la conversación de Threads el 14 de diciembre.