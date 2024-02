“Nunca se ha hecho algo así antes” – El desarrollador de Game Room reflexiona sobre Apple Vision Pro gaming y lo que podría ser el siguiente paso para el entretenimiento espacial.

Pips and Pixels(Crédito de la imagen: Future)Pips and Pixels es una nueva columna escrita por James Bentley, el experto en juegos de iMore, que cubre todo lo relacionado con los juegos en el ecosistema de Apple. Observando noticias, accesorios y títulos que podrías haberte perdido, Apple se está tomando los juegos más en serio que nunca. Con la mirada puesta en la industria de los juegos en general, James te guiará a través de lo que podría ser el próximo paso para los jugadores de Apple. Después de meses de anticipación y millones de dólares, la primera incursión de Apple en la computación espacial ha llegado y, cuando se trata de juegos, es… interesante. Apple ha afirmado intencionalmente que Vision Pro no es un auricular de realidad virtual ni uno de realidad aumentada. Es un auricular espacial, lo que significa que debes colocar físicamente objetos frente a ti y se recordarán para más tarde. Mientras que los auriculares tradicionales pueden seguirte con pantallas, Apple Vision Pro te permite colocar pantallas virtuales donde las necesitas. Sin embargo, a pesar de aclarar que esto no es como otros auriculares y no está necesariamente diseñado para juegos, hay una cantidad sorprendente de potencial para juegos aquí. Ha sido una semana ocupada para los juegos de Apple. Sigue leyendo para conocer todas las novedades. Esta semana en las noticias de juegos de Apple1. Los juegos de Game Boy ahora funcionan en Apple Vision Pro, con controles giroscópicos intuitivos para el juego más extraño de la consolaGBA4vOS está listo para Apple Vision Pro, permitiendo a los usuarios jugar juegos de Game Boy en el auricular de Apple. Hay dos formas únicas de hacerlo, una implica colocar una enorme Game Boy a tamaño real frente al usuario, donde usan sus palmas para pulsar los botones. Si esto no resulta atractivo para los usuarios, pueden usar controles de pellizco para rotar la pantalla en juegos giroscópicos como WarioWare: Twisted. 2. Death Stranding en iPhone es un logro impresionante, pero estas 5 cosas deben cambiar antes de que Death Stranding 2: On the Beach obtenga un puertoDeath Stranding finalmente se lanzó en iPhone y es un logro impresionante, pero aún está detrás de experiencias más típicas de consola. El iPhone 15 Pro Max mostró lo que puede hacer con el excelente puerto de Resident Evil Village pero los problemas de rendimiento de Death Stranding sugieren que los juegos podrían optimizarse aún más en el iPhone 15 Pro Max. 3. Apple Vision Pro acaba de recibir un gran impulso para nuevos juegos y experiencias: Unity ahora tiene soporte oficial para el desarrollo de aplicacionesAunque es una noticia algo antigua, esto afectará a los usuarios de Apple Vision Pro en el próximo año. Unity ha añadido soporte oficial para Apple Vision Pro, mencionando específicamente cómo esto permitirá a los desarrolladores portar juegos al auricular. Con un chip M2 y R1, el Apple Vision Pro seguramente podrá manejar títulos de realidad virtual. Sin embargo, necesitará el apoyo de desarrolladores, y el hecho de que empresas como Netflix y Spotify no pongan aplicaciones en él podría ser perjudicial para el desarrollo de juegos. Noticias sobre juegos de nuestros amigos1. En tan solo 24 horas, Helldivers 2 supera a God of War para convertirse en el mayor lanzamiento de juegos de PlayStation Studios en Steam, de GamesRadarCon Helldivers 2, un juego de los estudios de PlayStation, teniendo tanto éxito en PC, este éxito podría sugerir un mayor soporte de plataformas robusto para sus juegos. Con Parallels, actualmente puedes ejecutar Returnal (que se lanzó como exclusiva de PS5 antes de llegar a PC) en Mac, por lo que un mejor soporte de PC podría significar un mejor soporte de Mac a largo plazo también. Helldivers 2 ha tenido un gran mes de lanzamiento y no muestra signos de detenerse.2. El compositor de Ultros, Oscar Rydelius, viajó a ‘los pulmones del mundo’ solo para grabar el audio para el próximo metroidvania de TechRadar GamingUltros, un nuevo metroidvania psicodélico que se lanzó recientemente en dispositivos Mac, tiene algunas grabaciones de música increíbles tomadas en Perú. Ultros se lanzó en Steam con críticas muy positivas. El compositor le dijo a TechRadar Gaming: “No podrías haber estado más lejos de la ciudad. Sentí ganas de llorar y tuve escalofríos interminables estando en los pulmones del mundo.”Calendario: Principales lanzamientos de juegos de febrero(Crédito de la imagen: Pacific Drive)Pacific Drive acaba de lanzarse — un juego de conducción en primera persona en un entorno de supervivencia donde debes buscar suministros mientras te enfrentas a desastres sobrenaturales. Tu coche sirve tanto como tu base como tu boleto para escapar del peligro. Solo tienes que mantenerlo funcionando. Ultros es un Metroidvania con visuales psicodélicos que tienen soporte nativo en Mac — el único juego que tiene soporte en Mac en nuestra lista esta semana. El juego ha recibido críticas positivas. El experto en Tomb Raider de iMore, Daryl Baxter, se quejaría si la colección remasterizada de Tomb Raider 1-3 no estuviera en nuestra lista de esta semana, y con razón. Esta es una oportunidad fantástica para revivir tres de los juegos más icónicos de la era de la PlayStation 1. Final Fantasy 7 Rebirth se lanza esta semana pero las críticas ya están disponibles, con nuestros amigos de GamesRadar dándole un 4.5 de 5. Actualmente es exclusivo de PS5, pero Final Fantasy 7 Remake finalmente llegó a Steam por lo que puede que se ejecute en Mac a través de Game Porting Toolkit eventualmente.Desplaza horizontalmente para ver másJuegoFecha de lanzamientoPlataformasJugable en Apple?Banishers: Ghosts of New Eden13 de febreroPC, Xbox, PlayStation 5No de forma nativaUltros13 de febreroPC, PlayStation 5, MacSíSucker for Love: Date to Die For14 de febreroPCNo de forma nativaTomb Raider 1-3 Remastered14 de febreroPC, Xbox, PlayStation 4 y 5, Nintendo SwitchNo de forma nativaSkull and Bones16 de febreroPC, Xbox, PlayStation 5, Amazon LunaNo de forma nativaPacific Drive22 de febreroPC, PlayStation 5No de forma nativaBrothers: A Tale of Two Sons Remake28 de febreroPC, Xbox, PlayStation 5No de forma nativaFinal Fantasy 7 Rebirth29 de febreroPS5NoUna entrevista con el equipo detrás de Game RoomRecientemente tuvimos la oportunidad de conversar con Tommy Palm, CEO y fundador de Resolution Games, la empresa que desarrolló Game Room, un juego de lanzamiento espacial para Apple Vision Pro. Game Room es una colección de clásicos juegos de mesa y cartas y es uno de los primeros juegos espaciales para el auricular de Apple. Está diseñado nativamente para Apple Vision Pro y también se puede encontrar en iPhone y iPad. El juego de Vision Pro continúa la relación de Resolution Games con Apple, ya que el equipo actualmente está trabajando en un puerto espacial de Demeo, su excelente juego de realidad virtual tipo D&D. En nuestra entrevista, quisimos aprender un poco más sobre esta relación entre la empresa y Apple y por qué diseñar juegos para un auricular espacial es diferente a sus ciclos de desarrollo de realidad virtual anteriores. iMore: ¿Podrías contarnos un poco más sobre Game Room, cómo se te ocurrió la idea y cómo se desarrolló la relación con Apple para lanzar en Apple Vision Pro?Tommy Palm de Resolution Games: Con Game Room, nos propusimos crear una experiencia de computación espacial donde los jugadores pueden reunirse y jugar juegos familiares — incluyendo Ajedrez, Solitario, Corazones, Yacht y Batalla Naval en el lanzamiento — algunos con características fantásticas (como piezas animadas) que solo podrían existir en un espacio digital. El ajedrez, los juegos de cartas y dados, son actividades sociales amigables que unen generaciones. La idea aquí es que los jugadores se sorprendan positivamente por la recreación sin esfuerzo de juegos familiares en un entorno de computación espacial. iM: ¿Cómo ha sido el lanzamiento hasta ahora y cómo ha sido la recepción de los jugadores?TP: Estamos muy contentos con el lanzamiento de Game Room no solo para Apple Vision Pro, sino también en iOS para iPhone y iPad. iM: ¿Tienes alguna actualización sobre el lanzamiento de Demeo en Apple Vision Pro?TP: La versión de iPad de Demeo está disponible actualmente para Apple Vision Pro, con gestos de entrada directa e indirecta y soporte completo para gamepad. ¡Imagina jugar Demeo en la pantalla más grande posible con gestos intuitivos para lanzar dados y mover miniaturas! Para más detalles, puedes leer sobre ello en nuestro blog aquí y ver un video rápido aquí. Seguimos trabajando en una versión completamente inmersiva de Demeo para Apple Vision Pro, pero necesitamos más tiempo. Actualizaremos cuando tengamos más que compartir.iM: ¿Hay planes de portar juegos anteriores para Apple Vision Pro?TP: Varios de nuestros juegos ya son compatibles a través de las versiones de iOS en Apple Vision Pro (¡como Demeo!), lo cual es muy emocionante. En cuanto a la creación de puertos para visionOS, es algo que estamos abiertos a considerar cuando tenga sentido desde un punto de vista financiero. iM: ¿Hay desafíos únicos al trabajar en proyectos para Apple Vision Pro y qué has aprendido de ello?TP: Lo que hemos creado es muy ambicioso, con múltiples usuarios en el mismo espacio — y todos utilizando una jugabilidad sin controles. Nada como esto se ha hecho realmente antes. Para el equipo de desarrollo, esto significa muchas oportunidades para inventar soluciones para desafíos nunca antes encontrados, como desarrollar estándares de interfaz de usuario completamente nuevos para interfaces en 3D en un escenario multiusuario. Hemos creado este juego…