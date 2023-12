La UE utilizará mecanismo COVID-19 para evadir el veto de Orbán y proporcionar a Ucrania 20 mil millones de euros.

La Unión Europea está preparando un plan alternativo para proporcionar a Ucrania 20 mil millones de euros (22.09 mil millones de dólares) en apoyo financiero para evitar el veto del primer ministro húngaro Viktor Orbán, informó el Financial Times.

El mecanismo propuesto podría ser utilizado si el veto de Orbán no puede superarse en la cumbre planificada para el 1 de febrero, según el informe.

Este plan implica garantías de los Estados miembros de la UE al presupuesto europeo, lo que permite a la Comisión Europea (CE) recaudar hasta 20 mil millones de euros en los mercados de capitales para apoyar a Ucrania.

El cronograma específico y el monto final se determinarán en función de las necesidades de Ucrania.

El enfoque es similar a la respuesta de la CE a la COVID-19, cuando se proporcionaron 100 mil millones de euros a los países de la UE en 2020.

Esta opción no requiere garantías de los 27 Estados miembros de la UE, lo que permite la inclusión de países con las calificaciones crediticias más altas como participantes principales.

Dado que no se requiere un apoyo unánime, el enfoque permitiría a la UE pasar por alto el veto de Hungría.

Algunos países, incluidos Alemania y los Países Bajos, pueden requerir la aprobación parlamentaria para proporcionar garantías nacionales.

Se espera que el proceso esté listo para brindar asistencia a Ucrania para marzo.

