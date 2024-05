La purga militar del presidente ruso Putin refleja el llamado de Prigozhin a actuar.

Cuando un importante oficial de defensa es arrestado en Rusia, eso es interesante. Cuando cuatro altos mandos de defensa son esposados en menos de un mes, eso es más que un patrón. Es una purga. El último hombre militar de alto rango en ser encarcelado es el Teniente General Vadim Shamarin, subdirector del Estado Mayor General del ejército y jefe de la Dirección Principal de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas Rusas. Acusado de soborno a gran escala, ha sido puesto en detención preventiva por dos meses. La lista de figuras de defensa rusas que han caído en desgracia por cargos de corrupción incluye al Viceministro de Defensa Timur Ivanov y al Teniente General Yuri Kuznetsov, jefe de la dirección de personal del ministerio de defensa. También ha habido cambios en la cúspide del ministerio. En una reciente reorganización, el presidente Vladimir Putin reemplazó a su ministro de defensa de 12 años, Sergei Shoigu, con el economista tecnócrata Andrei Belousov. El movimiento fue ampliamente interpretado como un intento del Kremlin de aumentar la eficiencia en el ejército ruso y combatir la corrupción. Shoigu fue asignado un nuevo cargo, el de secretario del Consejo de Seguridad de Rusia. En cuanto al jefe de Vadim Shamarin, Valery Gerasimov, por ahora sigue siendo jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia. Pero los arrestos de alto perfil en el ministerio y el Estado Mayor General reflejan mal en el liderazgo militar que ha estado dirigiendo la guerra de Rusia en Ucrania. Hay una gran ironía en todo esto. ¿Recuerdan a Yevgeny Prigozhin? Hace un año, el líder del grupo mercenario Wagner criticó públicamente a los jefes militares. Acusó a altos funcionarios de incompetencia y corrupción, y los culpó por los fracasos en el campo de batalla en Ucrania. Prigozhin centró su ira particularmente en Sergei Shoigu y Valery Gerasimov. Exigió que fueran reemplazados. La pelea pública se salió de control, lo que llevó a un motín de 24 horas. Los combatientes de Wagner tomaron el control de instalaciones militares clave en el sur de Rusia y comenzaron a marchar hacia Moscú. Fue un desafío sin precedentes a la autoridad del Kremlin. Pero su objetivo principal había sido barrer con la cúpula militar del país. Fracasó. El presidente Putin se puso del lado de sus jefes militares. Prigozhin perdió su batalla de poder con el Sr. Shoigu y el Gral. Gerasimov. Y poco después, perdió la vida en un accidente aéreo. Pero un año después, ha comenzado una purga respaldada por el Kremlin en el ejército. Y esto nos dice algo sobre Vladimir Putin. El presidente ruso es reacio a actuar bajo presión. Ordénale que destituya a un ministro o a un general del ejército, y es poco probable que esté de acuerdo en ese momento. No le dirán qué hacer. Eso no significa que el Sr. Putin no actuará. En el momento que él elija. Lo que no está claro es hasta dónde llegará esta purga del ejército ruso; cuántos más altos mandos terminarán tras las rejas. El ex comandante del ejército 58 de Rusia lo ha hecho. El Gral. de Brigada Ivan Popov fue arrestado esta semana bajo sospecha de fraude a gran escala. El año pasado había anunciado que había sido destituido después de quejarse a los líderes militares sobre los problemas en la línea del frente en Ucrania.