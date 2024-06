Importante cumbre planeada para respaldar la integridad territorial de Ucrania.

Líderes mundiales en la cumbre de Ucrania por la paz en Suiza están explorando formas de garantizar la seguridad de los sitios nucleares y de las exportaciones de alimentos de Ucrania. Están buscando adoptar un comunicado final que responsabilice firmemente a Rusia por el sufrimiento y la destrucción generalizada de la guerra, algo que Kyiv consideraría un éxito. Pero el líder de Austria dijo que la declaración no se espera que obtenga un apoyo unánime de los participantes. Más de 90 países y organizaciones internacionales están asistiendo a la cumbre, con el objetivo de lograr el mayor respaldo posible para un proceso que podría ayudar a poner fin a la guerra en Ucrania. Rusia no ha sido invitada y su mayor aliado, China, no está presente, lo que ha suscitado dudas sobre la eficacia de la cumbre. Algunos de los presentes en el complejo suizo de Bürgenstock no son los partidarios más cercanos de Ucrania, como Arabia Saudita, cuyo ministro de Relaciones Exteriores ha advertido que Ucrania tendrá que hacer compromisos difíciles, y Kenia, que se pronunció en contra de las recientes sanciones a Rusia. El documento final borrador, visto por la agencia de noticias Reuters, pide que control se restablezca en Ucrania sobre la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia y los puertos del país en el Mar de Azov, actualmente ocupados por Rusia. También se refiere a la invasión de Rusia como “guerra”, un término que Moscú ha rechazado. También se están discutiendo temas humanitarios, como el regreso de prisioneros y niños secuestrados. Los temas más controvertidos, como el estado de la tierra bajo ocupación rusa, se dejarán para más adelante. Los organizadores de la cumbre esperan anunciar una segunda conferencia, posiblemente en Arabia Saudita, para construir sobre lo logrado. El primer ministro holandés, Mark Rutte, dijo que los asistentes estaban unidos en su búsqueda de la paz en Ucrania. “Todos sabemos que solo estamos en el principio, al principio de un camino hacia la paz”, dijo. “Y a pesar de que algunos de nosotros alrededor de esta mesa tenemos opiniones diferentes sobre cómo llegar exactamente a la paz para Ucrania, que no haya errores… estamos totalmente unidos en una visión compartida sobre principios, valores, decencia. No se invade otro país. No se secuestran niños. No se juega con la política del suministro de alimentos mundial. Y no se compromete la seguridad nuclear.” Se esperaba que todas las delegaciones respaldaran una declaración final condenando la invasión de Rusia, pero el canciller austríaco, Karl Nehammer, dijo a los periodistas el domingo que la declaración no sería respaldada unánimemente. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo el sábado que los resultados de la cumbre suiza serían comunicados a Moscú “para que en la segunda cumbre de paz podamos establecer el verdadero fin de la guerra”. Rusia ha descrito el evento suizo como una pérdida de tiempo y el viernes el presidente Vladimir Putin dijo que estaría de acuerdo con un alto el fuego si Ucrania retiraba tropas de cuatro regiones que Rusia ocupa parcialmente y reclama haber anexado. Pero un día después, los líderes occidentales que asistían a la cumbre rechazaron firmemente la propuesta de Putin. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, la describió como “propaganda” y el primer ministro británico, Rishi Sunak, acusó a Putin de “tejer una narrativa falsa sobre su disposición a negociar”. Luego, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el domingo que el líder ruso no descartaba conversaciones con Ucrania, pero agregó que se necesitarían garantías para asegurar su credibilidad y que Zelensky no podía participar.