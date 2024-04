La portera estrella de Nigeria, Chiamaka Nnadozie, sueña con la gloria olímpica en París

La nigeriana Chiamaka Nnadozie, votada como la mejor portera de África en 2023, también ha sido una jugadora clave para el Paris Football Club (Paris FC) desde 2020, ayudando al equipo a una clara victoria (3-0) sobre Montpellier el fin de semana pasado. Sus Super Falcons, el equipo nacional femenino de Nigeria, enfrentarán a Sudáfrica el 4 y 9 de abril en busca de un lugar en París. En la previa a los Juegos Olímpicos de su ciudad adoptiva, “Maka” se mantiene firme en su creencia de que nada sucede por casualidad.

El 25 de julio, en vísperas de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024, Chiamaka Nnadozie espera saltar al campo con su equipo para enfrentar a Brasil y comenzar sus primeras Olimpiadas. Antes de eso, la portera de 25 años debe ayudar a las Super Falcons a superar el último obstáculo africano en su camino: Sudáfrica, a quien Nigeria debe vencer en una doble eliminatoria el 4 y 9 de abril.

“Sudáfrica tiene un equipo muy, muy bueno. Creo que una de sus fortalezas es mantener el balón. No creen en el fútbol físico en absoluto. Son buenos tácticamente, técnicamente. Creo que trataremos de trabajar en eso para ver cómo podemos detenerlos”, dice con una sonrisa segura.

“Está destinado”, agrega. Francia ha tenido una importancia especial para la portera nigeriana a lo largo de su carrera.

‘La conexión está ahí’

Nnadozie llamó la atención por primera vez en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA en Francia en 2018, donde su actuación le valió ser convocada al equipo senior para la Copa Africana de Naciones ese mismo año. Fue la portera de las Super Falcons en la Copa Mundial Femenina de 2019, también celebrada en Francia.

Allí, la portera de 1.80 metros de altura se enfrentó a Les Bleues en la fase de grupos, frustrando constantemente a las delanteras francesas antes de ser finalmente obligada a ceder la derrota en un penal discutido. Pero no importaba: Nnadozie había captado la atención del mundo del fútbol.

Tanto es así que su futuro en el club se selló cuando el Paris FC la fichó en enero de 2020. Inicialmente vista como la tercera en la jerarquía de porteras, Nnadozie rápidamente se estableció como la titular indiscutida y se convirtió en un pilar en el centro de entrenamiento del club en Orly, un suburbio del sur de París.

“Fue muy, muy aterrador [dejar mi hogar]. Porque soy la última hija de mis padres y tengo una relación muy, muy buena con mi mamá. Ella es como mi mejor amiga”, recuerda con emoción.

“Pero sabes, en este punto de la vida, necesitas trabajar para ti mismo. Necesitas esforzarte para ganarte la vida”.

La vida en Francia fue un poco difícil al principio. “Al principio no me gustó porque hacía frío. Pero con el tiempo … ya estoy acostumbrada. Ahora, aparte de la barrera del idioma, estoy muy feliz aquí … Necesito aprender francés”, dice entre risas.

“Creo que soy parisina porque juego para París, ¿ves? Y está en mi sangre, y me encanta… La conexión está ahí”, agrega.

Y espera estar aquí para los Juegos Olímpicos, aunque el camino es largo. Si las Super Falcons superan el obstáculo que presenta Sudáfrica, tendrán que llegar a los cuartos de final, o incluso a la final, antes de poder jugar en París.

Un extraordinario 2023

El año 2023 estuvo lleno de emociones para la jugadora conocida como “Maka” por sus compañeras y fanáticos. En marzo, extendió oficialmente su colaboración con el Paris FC hasta junio de 2025.

En la Copa Mundial Femenina de la FIFA en Australia y Nueva Zelanda, Nnadozie volvió a brillar en el escenario mundial. Nigeria estuvo a punto de eliminar a Inglaterra, las eventuales finalistas, en los octavos de final (perdiendo 4-2 en penales tras un empate 0-0). En la fase de grupos, detuvo un penal para arrebatar un empate contra las campeonas olímpicas reinantes, Canadá.

Nnadozie también contribuyó al éxito de su equipo a nivel de club el año pasado. En septiembre, ayudó a su equipo a una sorprendente victoria sobre Arsenal y Wolfsburgo, dando al club parisino su primera aparición en las finales de la Liga de Campeones.

Entonces, cuando la Confederación Africana de Fútbol agregó un premio CAF al mejor portero africano del año, la elección fue clara. El 11 de diciembre en Marrakech, Nnadozie ganó el prestigioso premio individual en una ceremonia donde Nigeria terminó con un verdadero festín: Victor Osimhen fue votado mejor jugador africano del año y Asisat Oshoala ganó mejor jugadora del año.

Chiamaka Nnadozie con su trofeo de mejor portera de África en los Premios CAF 2023. © AFP

“Fue increíble. Fue un verdadero incentivo para seguir trabajando duro. Ahora sé que todo el mundo me está mirando”, dice. “En África, hay mucho talento, especialmente en Nigeria. Así que creo que en los próximos 10 o 20 años, Nigeria no carecerá de buenos equipos en todas las categorías. Así que estoy muy contenta y orgullosa de ser parte de este proyecto y estoy feliz de ser nigeriana”.

El sueño de toda la vida

Nnadozie, oriunda de Orlu en el sur de Nigeria, tuvo un comienzo difícil. “Al principio, mi papá estaba enojado conmigo. ‘Oye, ¿qué estás haciendo? Las chicas no juegan fútbol'”, recuerda él.

“Todo cambió para él cuando me vio jugar con la selección nacional. Ahora es mi máximo seguidor y anima a las chicas a dedicarse al fútbol”, agrega.

Creció en un entorno impregnado de deporte: “Nadie era profesional, pero mi papá jugaba, mis hermanos jugaban e incluso mi hermana mayor jugaba”.

Aunque en ocasiones había imaginado convertirse en contadora, sus padres no podían costearle la escuela. “Vi a chicas jugando fútbol y ganándose la vida con eso. Tenía algo de talento, así que me dije que lo intentaría hasta los 20 para ver si podía abrirme paso”.

Aunque le encantaba jugar en el campo, fue como portera que se destacó. Se encontró entre los postes después de que la guardameta de su equipo se lesionara. Su entrenador vio su inmenso potencial desde el calentamiento y le dio un ultimátum: convertirse en portera o dejar el equipo.

“Quería jugar en el campo. Me negué y fui a otra academia, pero me pidieron dinero para jugar. Así que no tuve más remedio que regresar y convertirme en portera. Y hoy, solo quiero agradecer al entrenador Alex por ver eso en mí”, dice.

“A veces, lo que está destinado a ser es destinado a ser”.

El resto se desarrolló como un cuento de hadas. Fue descubierta a la edad de 16 años por el Rivers Angels FC, con sede en el estado nigeriano de Rivers, en un torneo de captación donde ganó el título de mejor portera. El entrenador y el presidente se acercaron a ella y le ofrecieron un contrato.

“No podía creer mis ojos”, recuerda.

París y el sueño olímpico

Ocho años después, Nnadozie tiene hambre de más, y no le teme a soñar en grande.

“Quiero ganar la Liga de Campeones Femenina con Paris FC y quiero que ganemos el campeonato. Quiero ganar la Copa del Mundo con mi país”, dice.

“Los Juegos Olímpicos también es una experiencia que quiero vivir. Es muy especial”, agrega.

Un equipo de Nigeria no ha participado en los Juegos Olímpicos desde los Juegos de 2008 en Pekín, algo que Nnadozie no recuerda haber visto. En el actual equipo, solo la experimentada Tochukwu Oluehi de 36 años, también portera, ha jugado a nivel olímpico.

Y Oluehi está transmitiendo sus aspiraciones a quienes siguen sus pasos.

“Me encanta cómo nos habla al respecto, los consejos que nos da y lo insistente que es en decirnos que es importante clasificarnos para los Juegos. Somos una nueva generación. Tenemos muchos jóvenes talentosos. Tenemos ambición y un gran estado mental. Podemos hacerlo”, dice Nnadozie.

Espera que las Super Falcons puedan emular el triunfo de las Super Eagles, el equipo masculino de Nigeria, que en 1996 se convirtieron en los primeros campeones olímpicos de África al ganar el oro. Si el entusiasmo y la confianza de Nnadozie son indicativos, Nigeria incluso podría estar lista para desafiar a los equipos de Estados Unidos o Canadá que han dominado el fútbol femenino en los últimos años.

Este artículo ha sido traducido del original en francés.