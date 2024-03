El iOS/iPadOS 17.4 de Apple llega con nuevos Emoji, transcripciones de Podcasts y más.

Puedes descargar la actualización yendo a Ajustes > General > Actualización de software en tu iPhone o iPad.

El nuevo software trae emojis adicionales para usar, transcripciones de podcasts y otras mejoras. La actualización también permite a los usuarios en la UE instalar otros mercados además de la App Store.

Emoji

– Nuevos emojis de hongo, fénix, lima, cadena rota y cabezas que se sacuden ahora están disponibles en el teclado de emojis

– 18 emojis de personas y cuerpo añaden la opción de enfrentarlos en dirección

Apple Podcasts

– Las transcripciones te permiten seguir un episodio con texto que se resalta sincronizado con el audio en inglés, español, francés y alemán

– El texto del episodio se puede leer completo, buscar una palabra o frase, tocar para reproducir desde un punto específico y usar con características de accesibilidad como Tamaño de texto, Aumentar contraste y VoiceOver

Esta actualización incluye las siguientes mejoras y correcciones de errores:

– El reconocimiento de música te permite añadir canciones que has identificado a tus listas de reproducción y biblioteca de Apple Music, así como a Apple Music Classical

– Siri tiene una nueva opción para anunciar los mensajes que recibes en cualquier idioma admitido

– La Protección de dispositivo robado admite la opción para aumentar la seguridad en todas las ubicaciones

– La Salud de la batería en Ajustes muestra el recuento de ciclos de la batería, la fecha de fabricación y el primer uso en los modelos iPhone 15 y iPhone 15 Pro

– La Identificación de llamadas muestra el nombre del negocio verificado por Apple, el logotipo y el nombre del departamento cuando esté disponible

– Las actualizaciones comerciales en Mensajes para Empresas proporcionan información de confianza sobre el estado del pedido, notificaciones de vuelos, alertas de fraude u otras transacciones en las que optes

– Los números de tarjeta virtual de Apple Cash te permiten pagar con Apple Cash en comercios que aún no aceptan Apple Pay escribiendo tu número desde Wallet o usando Safari AutoFill

– Corrige un problema donde las imágenes de contacto aparecen en blanco en Buscar Mi

– Corrige un problema para los usuarios con Doble SIM donde el número de teléfono cambia de primario a secundario y es visible para un grupo con el que han enviado mensajes

Algunas funciones pueden no estar disponibles en todas las regiones o en todos los dispositivos de Apple. Para obtener información sobre el contenido de seguridad de las actualizaciones de software de Apple, visita este sitio web: https://support.apple.com/kb/HT201222