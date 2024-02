La planta eléctrica DTEK resultó dañada en un ataque ruso durante la noche.

El 13 de febrero, DTEK, la principal empresa energética privada de Ucrania, informó que una de sus plantas termoeléctricas fue atacada durante la noche por Rusia. Según DTEK, el bombardeo “dañó severamente” la planta.

La empresa no especificó la ubicación de la planta afectada, presumiblemente para no revelar información sensible sobre la infraestructura crítica de Ucrania.

Anteriormente, el medio de comunicación Suspilne informó de cortes de energía en la ciudad de Pavlohrad y el distrito de Pavlohrad. Pavlohrad se encuentra a 80 kilómetros al este de Dnipro, la capital regional.

Tras el ataque, la planta no pudo producir electricidad. Después de que cesaran los bombardeos, DTEK comenzó inmediatamente a reparar y restablecer el equipo.

No se reportaron víctimas tras el ataque.

Rusia ha llevado a cabo un esfuerzo sostenido para atacar la infraestructura energética de Ucrania, tanto durante el invierno de 2022-2023 como en el actual. Estos ataques han provocado cortes de energía generalizados, privando temporalmente a los civiles de electricidad, calefacción y otros servicios vitales.

Lea también: Rusia bombardea 4 comunidades en la región de Sumy

Hemos estado trabajando arduamente para brindarle noticias independientes y de origen local desde Ucrania. Considere apoyar a Kyiv Independent.