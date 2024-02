El adaptador de avión AirPods hace que el entretenimiento en vuelo sea increíblemente genial.

Incluso en 2024, la mayoría de los sistemas de entretenimiento de vuelo no ofrecen conexiones Bluetooth. Sin un adaptador de avión AirPods, no puedes colocar tus auriculares favoritos y disfrutar de la selección de películas, programas de televisión y música destacados de la aerolínea en un glorioso estado de éxtasis inducido por la cancelación de ruido. En su lugar, necesitas llevar un par adicional de auriculares con cable o usar (o comprar) un par barato en el avión.

Si el uso de auriculares aleatorios que no suenan bien y/o que se caen continuamente no te parece atractivo, no estás solo. Por eso, este transmisor y receptor Bluetooth Eve II es un dispositivo tan útil para los viajeros. Perfecto para cualquier próximo viaje en avión, está a la venta ahora por solo $45.99 (regularmente $59).

Adaptador de avión para AirPods: Haz que el entretenimiento en vuelo suene increíble

Especialmente diseñado para ser compatible con los sistemas de entretenimiento de las aerolíneas, el Eve II mide solo 1.6 pulgadas por 0.5 pulgadas por 1.8 pulgadas. Puedes guardar este pequeño adaptador Bluetooth en tu mochila o meterlo en el bolsillo para poder usar tus AirPods y mantenerte entretenido durante todo el vuelo.

Sus conectores dobles plegables de 3.5 mm te permiten conectarte a los jacks sencillos habituales o a esos de dos orificios que a veces usan los fabricantes de aviones solo para irritarte. El dongle utiliza Bluetooth 5.3 para conexiones inalámbricas sólidas, y funciona con dos juegos de AirPods (u otros auriculares inalámbricos) al mismo tiempo.

Obtendrás hasta 20 horas de duración de la batería con una sola carga, lo cual será útil durante viajes largos. Además, el rango inalámbrico de 32 pies del adaptador Bluetooth debería ser más que suficiente para casi cualquier escenario.

Úsalo con un par de los últimos AirPods Pro con un estuche USB-C para lograr la máxima comodidad y cancelación de ruido en vuelo. (¿Necesitas un par? Los últimos AirPods Pro de Apple actualmente están a la venta por solo $189.99, cerca del precio más bajo que hemos visto para nuestros auriculares favoritos con cancelación de ruido).

El adaptador Bluetooth funciona con televisores, equipos de música para el hogar, estéreos para automóviles y más

El Eve II de Adam Elements no se limita a los aviones. De hecho, la versatilidad es clave con este económico transmisor Bluetooth.

Este adaptador de avión para AirPods también es compatible con varios dispositivos de audio, desde televisores y equipos de música para el hogar hasta sistemas de audio para automóviles. Es fácil de usar, y conecta de manera efectiva tus dispositivos inalámbricos favoritos con dispositivos antiguos que no cuentan con Bluetooth incorporado.

Ahorra en un versátil transmisor y receptor Bluetooth Eve II

No pierdas esta oportunidad para mejorar y simplificar tu experiencia de audio en el aire y en otros lugares. Obtén el Transmisor y Receptor Bluetooth Eve II por solo $45.99 al ordenar hasta el 14 de enero a las 11:59 p.m. del Pacífico. No es necesario usar un cupón para ahorrar en un adaptador de avión para AirPods y otros auriculares con Bluetooth.

