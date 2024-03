La participación de la UE en los ingresos globales de Apple

Martes, 26 de marzo de 2024

Algunos lectores han preguntado sobre mi especulación de que Apple, junto con los demás guardianes designados por el DMA (ninguno de los cuales es una empresa europea, por supuesto), podrían razonablemente retirarse del mercado relativamente pequeño de la UE en lugar de arriesgarse a enfrentar multas desproporcionadamente grandes por parte de la Comisión Europea. El DMA permite a la CE multar a los guardianes con hasta el 10 por ciento de los ingresos globales (lo que afectaría particularmente a una empresa basada en hardware como Apple) por una primera infracción, y hasta el 20 por ciento por multas posteriores. Pero la UE representa solo el 7 por ciento de los ingresos de Apple. Esa cifra proviene del director financiero Luca Maestri en la llamada de analistas del primer trimestre de 2024 de Apple:

Amit Daryanani, Evercore: De acuerdo, y luego como seguimiento,

han implementado bastantes cambios en torno a las aplicaciones

para Europa después de la implementación del DMA allí. ¿Pueden

mencionar cuáles son algunas de las actualizaciones clave y luego

Luca, NetApp en absoluto, ¿ven que tenga algún impacto financiero

significativo en sus servicios o en el estado financiero general de Apple?

[Comentarios de Tim Cook omitidos.]

Luca Maestri: Sí, y Amit, como dijo Tim, estos son cambios que

implementaremos en marzo. Mucho dependerá de las decisiones que se tomen. Solo para mantenerlo en contexto, los cambios se aplican al mercado de la UE, que representa aproximadamente el 7% de nuestros ingresos absolutos globales.

No está claro si Maestri estaba diciendo que la UE representa el 7 por ciento de los ingresos mundiales de la App Store de Apple, o el 7 por ciento de todos los ingresos, pero sospecho que no importa, y que ambos están alrededor del 7 por ciento. Los ingresos de la App Store deberían ser un buen indicador de los ingresos generales, no hay razón para pensar que los usuarios de Apple en la UE gasten menos o más en la App Store que los usuarios en todo el mundo.

Hay cierta confusión de que “el 7 por ciento suena demasiado bajo” que se debe al hecho de que Apple, en sus estados financieros trimestrales consolidados, desglosa los resultados en cinco regiones geográficas: América, Europa, Gran China, Japón y “Resto de Asia Pacífico”. “Europa” representa aproximadamente el 25 por ciento de los ingresos globales de Apple. Ese es el número en el que la mayoría de la gente piensa. Pero hay un número significativo de países con alto PIB en Europa que no están en la UE, como el Reino Unido (el más famoso), Rusia, Turquía, Suiza, Noruega y Ucrania. Más importante aún, la “Europa” de Apple incluye todo el Medio Oriente.

Por lo tanto, los estados miembros de la UE representan solo el 25-30 por ciento de los ingresos de Apple de “Europa” y solo el 7 por ciento a nivel global. El 7 por ciento es significativo, sin duda, y además de los usuarios, por supuesto, hay muchos desarrolladores de iOS y Mac en países de la UE. Realmente no sé cómo se vería Apple retirándose de la UE, pero sería desagradable. ¿Podrían simplemente dejar de vender el iPhone allí pero seguir vendiendo otros productos? ¿Crearía eso un mercado gris masivo para iPhones importados de fuera de la UE? ¿Cómo se las arreglaría Apple con los cientos de millones de propietarios de iPhone existentes en la UE? No tengo idea. Sería un lío, sin duda, pero el DMA ya ha hecho que hacer negocios en la UE sea un lío para Apple y los otros guardianes designados. Pero se puede argumentar — como lo ha hecho Eric Seufert — que las empresas estadounidenses al menos deben considerar el hecho de que hacer negocios en la UE no vale la pena el riesgo de multas tan desproporcionadas a los ingresos que generan en la UE.

Y no es como si el riesgo fuera simplemente una multa de hasta el 10 por ciento de los ingresos globales anuales en la primera infracción y una segunda multa única de hasta el 20 por ciento — no hay límite para cuántas veces la CE puede multar a un guardian por no cumplir con las reglas arbitrarias y vagas del DMA.

La CE acaba de multar a Apple con $2 mil millones por violar el artículo 102(a) de sus reglas sobre competencia, por obstaculizar a Spotify (una empresa europea — seguramente una coincidencia) en el mercado de la transmisión de música. La totalidad del artículo 102(a):

Cualquier abuso por parte de una o varias empresas de una posición

dominante en el mercado interno o en una parte sustancial del mismo

se prohibirá por ser incompatible con el mercado interno en la medida

en que pueda afectar al comercio entre Estados miembros.

Tal abuso puede consistir, en particular, en:

(a) imponer directa o indirectamente precios de compra o venta

injustos u otras condiciones comerciales injustas;

Donde “injusto” nunca se define. Esa es la especificidad de la ley. También hay que tener en cuenta que la multa base por esta infracción, según las directrices de 2006 de la CE, era de €40 millones, pero la CE aumentó la multa en un factor de 45× a €1.8 mil millones porque las directrices no son vinculantes:

Además, la Comisión decidió agregar a la cantidad básica de

la multa una suma adicional de €1.8 mil millones para asegurar que

la multa total impuesta a Apple fuera suficientemente disuasoria.

Esta multa fija adicional era necesaria en este caso porque una

parte significativa del daño causado por la infracción consiste en

un perjuicio no monetario, que no se puede contabilizar adecuadamente

según la metodología basada en los ingresos establecida en las

Directrices de Multas de 2006 de la Comisión. Además, la multa

debe ser suficiente para disuadir a Apple de repetir la infracción

actual o similar; y para disuadir a otras empresas de tamaño

similar y con recursos similares de cometer una infracción igual

o similar.

Juzgando por las acciones y declaraciones de la CE, no hay razón para creer que la CE no perseguirá multas máximas bajo el DMA.1