La OTAN considera hacerse cargo del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania.

Con la ayuda estadounidense continua a Ucrania estancada y ante la perspectiva inminente de una segunda presidencia de Trump, los funcionarios de la OTAN buscan tomar más control en la dirección del apoyo militar de los aliados de Ucrania, un papel que Estados Unidos ha desempeñado durante los últimos dos años.

Según una propuesta que se está discutiendo esta semana en la sede de la alianza militar, la OTAN supervisaría el Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, un grupo actualmente liderado por Estados Unidos que coordina la donación y entrega de armas al campo de batalla. También se están debatiendo planes propuestos por Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, para asegurar $100 mil millones adicionales de los 32 estados miembros de la alianza para Ucrania en un período de cinco años.

“Un papel más fuerte de la OTAN en coordinar y proporcionar apoyo es la forma de poner fin a esta guerra de manera que Ucrania prevalezca,” dijo el Sr. Stoltenberg el miércoles al inicio de las reuniones entre los principales diplomáticos de la alianza.

“Es necesario darle a esto un marco institucional más sólido para garantizar la previsibilidad y el compromiso a largo plazo,” dijo el Sr. Stoltenberg. Añadió: “Creo firmemente que es importante que los aliados tomen decisiones rápidamente. Y eso incluye, por supuesto, a Estados Unidos.”

El Sr. Stoltenberg no quiso discutir detalles específicos, pero dijo que esperaba que los nuevos esfuerzos fueran aprobados a tiempo para una cumbre en julio de los líderes de la OTAN en Washington, donde se espera que los funcionarios vuelvan a debatir cuándo Ucrania podría ser permitida unirse a la alianza militar, como se ha prometido durante años.

Un funcionario de la OTAN confirmó las propuestas, que fueron reportadas anteriormente por medios de comunicación incluyendo Bloomberg News.

Sin embargo, no está claro si serán aprobadas. Un segundo funcionario de la OTAN dijo que Hungría, donde el primer ministro Viktor Orban ha mantenido cálidas relaciones con Rusia, se opuso al esfuerzo de poner el Grupo de Contacto de Defensa bajo la supervisión de la alianza. Y varios aliados han cuestionado cómo la OTAN podría reunir los $100 mil millones cuando no tiene influencia para recaudar dinero entre los estados miembros, dijo el funcionario. Ambos funcionarios de la OTAN hablaron bajo condición de anonimato, ya que los detalles de los planes no se han publicado públicamente.

Tampoco estaba claro si Washington respaldaría tales cambios. Lloyd J. Austin III, el secretario de Defensa estadounidense, llamó al formato actual del grupo “un foro muy efectivo” cuando se le preguntó el mes pasado sobre la posibilidad de trasladarlo a la OTAN. Se esperaba que el secretario de Estado Antony J. Blinken asistiera a la reunión del miércoles después de un retraso.

La alianza ha sido reacia anteriormente a asumir un papel más importante en la guerra en Ucrania, dada la preocupación de provocar una respuesta militar más amplia y severa por parte del presidente ruso, Vladimir V. Putin, quien ya ve el conflicto como una guerra por poder entre su nación y la OTAN.

Pero el apoyo de Washington a Ucrania ha sido vacilante en los últimos meses. Estados Unidos ha seguido negociando un paquete de ayuda de $60 mil millones para Ucrania que los republicanos del Congreso han detenido durante seis meses, aunque se espera que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, intente presionar la legislación cuando los legisladores regresen a Washington la próxima semana.

La demora ha enfurecido a Ucrania, irritado a los aliados y llevado al Sr. Stoltenberg a declarar el miércoles que “tiene consecuencias” en el campo de batalla, donde las fuerzas ucranianas se están quedando sin artillería y sistemas de defensa aérea a medida que Rusia avanza en áreas clave a lo largo de la línea de frente.

La preocupación también crece entre los aliados de la OTAN por la posible reelección en noviembre del ex presidente Donald J Trump, quien en el pasado ha prometido retirar a Estados Unidos de la alianza militar y recientemente amenazó con no defender a Europa si estuviera bajo ataque. El Sr. Stoltenberg evitó responder a una pregunta el miércoles sobre el Sr. Trump, pero dijo que “se necesita una planificación a largo plazo” para que la OTAN continúe apoyando a Ucrania.

En los dos años desde la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania, Estados Unidos ha liderado un esfuerzo para canalizar más de $88 mil millones en armas y asistencia en seguridad a Kiev a través del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, que por lo general se reúne en una base aérea estadounidense en Ramstein, Alemania. El grupo incluye alrededor de 50 países y organizaciones internacionales, incluidos algunos que no son miembros de la OTAN.

No está claro cómo la alianza de la OTAN trabajaríaa con los estados no miembros. Pero el Sr. Stoltenberg señaló que los estados de la OTAN proporcionan el 99 por ciento de la ayuda militar que recibe Ucrania. También dijo que “es evidente que necesitamos dinero nuevo y más dinero para Ucrania, y lo necesitamos durante muchos años”.

Además de las nuevas propuestas, la OTAN tiene poco que ofrecer a Ucrania por el resto del año, especialmente dado que Estados Unidos y Alemania insisten en que Kiev debe realizar reformas democráticas y de seguridad antes de poder convertirse en miembro de la alianza.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, tiene programado reunirse con los principales diplomáticos de la OTAN en la sede el jueves, el 75 aniversario oficial de la alianza militar que se creó al comienzo de la Guerra Fría en un pacto de seguridad colectiva contra la Unión Soviética.

Su miembro más reciente es Suecia, que abandonó décadas de no alineación después de que Rusia invadiera Ucrania en 2022. Suecia se unió a la alianza formalmente este año, y el miércoles fue la primera vez que su ministro de Relaciones Exteriores, Tobias Billström, se unió a las discusiones diplomáticas como miembro de pleno derecho de la OTAN.

Matina Stevis-Gridneff contribuyó con el reportaje.