La nueva actualización de software del sistema de PS5 bloquea el software CronusLa nueva actualización de software del sistema de PS5 bloquea el software Cronus

Sony ha lanzado una nueva actualización para su consola PS5 hoy que actualiza el software del sistema, y uno de los grandes cambios es la desactivación del software Cronus. Sin el software funcionando correctamente, no se puede utilizar un dispositivo como el Cronus Zen si lo conectas a la consola.

Sony en sí no menciona nada sobre los detalles de la actualización. El paquete de actualización tiene más de 1 GB, por lo que deshabilitar los dispositivos Cronus no es lo único que hace. Pero sin notas de parche ni una publicación oficial en el blog de PlayStation, es difícil saber qué otros cambios están incluidos. La conclusión aquí es que el Cronus Zen ya no será utilizable en el PS5. Y eso deleitará a una gran parte de los jugadores que disfrutan de juegos como Call of Duty: Modern Warfare III, Fortnite, Destiny 2, y otros juegos de disparos.

Aunque todos esos juegos están disponibles en otras plataformas, aquellos que juegan en PS5 han estado bloqueados de usar el Cronus Zen. Esto esperemos que mejore la experiencia del jugador en esos juegos, aunque el tiempo dirá cuánto dura este problema de incompatibilidad. Cronus ha actualizado su página web con un aviso que reconoce que la actualización del software del sistema ha dañado su dispositivo. La empresa parece estar trabajando en una solución, pero no tiene un cronograma. Señalando que podría ser tan poco como 24 horas o hasta 24 meses.

Qué significa la actualización del sistema PS5 para los usuarios de Cronus

No todos usan un dispositivo Cronus por las mismas razones. Pero la mayoría de personas que juegan con este dispositivo lo hacen con malas intenciones. Puede ser y es utilizado por personas con discapacidades que pueden necesitar ayuda con características de accesibilidad y hardware para jugar ciertos juegos. Sin embargo, una gran parte de las personas que lo usan lo hacen para obtener ventajas injustas en juegos de disparos. Esto incluye ajustar cosas como el retroceso de las armas y la asistencia de puntería. También puedes usarlos para configurar macros.

Básicamente, todas las cosas que generalmente no puedes hacer con un controlador en una consola. Como descubrió el usuario @CharlieINTEL en X, la actualización debería estar disponible en todas las consolas, ya que probablemente se haya lanzado esta mañana. Si bien los usuarios pueden evitar esto evitando la actualización del software, es probable que la actualización incluya mejoras y otras correcciones que podrían ser necesarias y recomendadas. No está claro si Cronus podrá solucionar esto y hacer que sus dispositivos funcionen nuevamente en el PS5.