La mayor elección del mundo enfrenta a políticos contra actores.

Miles de candidatos de partidos nacionales y regionales, así como independientes, están buscando la atención de casi mil millones de votantes elegibles con discursos políticos de alto decibelio, mítines y campañas.

Las altas temperaturas han hecho poco para frenar el espíritu de los políticos. El primer ministro Narendra Modi ha elevado la temperatura — y ganado la ira de la oposición — con sus discursos agresivos y polarizadores, esperando ganar un tercer mandato consecutivo. El retador Rahul Gandhi, en alianza con más de 20 partidos, intenta detener el avance de Modi.

El festival de la democracia que se celebra cada cinco años en la nación más poblada del mundo tiene a actores, estrellas deportivas y millonarios luchando junto a políticos de carrera.

De los 543 escaños en el parlamento, aquí están algunas de las contiendas más observadas:

Amethi/Wayanad

¿Lo hará o no lo hará? Esa es la pregunta que domina el discurso en Amethi, mientras los votantes debaten si Rahul Gandhi, un líder del Congreso Nacional Indio, volverá a postularse por el bastión familiar que perdió ante Smriti Irani del Partido Bharatiya Janata en 2019. La pequeña ciudad en el estado más poblado de la India, Uttar Pradesh, ha elegido a Gandhi al parlamento en tres ocasiones en el pasado, y a sus padres y un tío antes. Mientras tanto, Gandhi se postula nuevamente desde Wayanad, un distrito en el pintoresco estado sureño de Kerala, desde donde ganó la última vez. A veces, los políticos indios se postulan en varias circunscripciones, esperando ganar al menos una para asegurar un escaño en el parlamento.

Pero, el partido de Gandhi aún no ha declarado un candidato para Amethi, dando lugar a mucha especulación. Irani, quien derrotó a Gandhi en su bolsillo en 2019, se postula nuevamente. La ciudad votará el 20 de mayo, en la quinta de las siete fases de las elecciones, en lo que se espera que sea una de las contiendas más observadas.

Raebareli

Sonia Gandhi, la ex presidenta del partido Congreso, quien ha ganado las últimas cinco elecciones en Raebareli, ha decidido no participar esta vez. La circunscripción, a unos 60 kilómetros al oeste de Amethi, ha sido durante mucho tiempo dominada por la familia Gandhi, con su difunta suegra y ex primera ministra Indira Gandhi ganando el escaño tres veces.

El partido aún no ha revelado su candidato para la circunscripción, lo que ha provocado especulaciones sobre la hija de Sonia, Priyanka, como la candidata probable. Algunos periódicos indios han informado que el BJP de Modi podría postular a Varun Gandhi, primo de Priyanka, después de que el partido le negara la oportunidad de postularse nuevamente desde su circunscripción habitual de Pilibhit.

Ladakh

La región perfecta para postales, hogar de picos del Himalaya cubiertos de nieve y lagos serenos, ha sido testigo ocasionalmente de enfrentamientos sangrientos entre tropas indias y chinas a lo largo de una larga frontera disputada. El BJP está tratando de obtener un tercer triunfo aquí, a pesar de la creciente angustia local.

Parte del antiguo estado de Jammu y Cachemira, dividido en dos territorios controlados federalmente después de que el gobierno de Modi revocara su autonomía en 2019, Ladakh está exigiendo la condición de estado. El activista climático Sonam Wangchuk ha seguido a la gente para presionar por ello y busca acciones para proteger la frágil ecología de la región estratégicamente crucial, ubicada entre el Tíbet y Pakistán. El BJP ha elegido un nuevo candidato, dejando de lado al ganador de 2019, Jamyang Tsering Namgyal, quien está en abierta rebelión contra el partido.

Thiruvananthapuram

La capital del estado sureño de Kerala — conocida por sus playas prístinas, el sistema de backwaters y la práctica médica tradicional de Ayurveda — está siendo testigo de una emocionante pelea a tres bandas. Shashi Tharoor del Congreso, ex ministro y vice secretario general de las Naciones Unidas, busca un cuarto mandato consecutivo. El BJP ha postulado al ministro tecnológico junior Rajeev Chandrasekhar con la esperanza de desestabilizar a Tharoor y ganar un escaño en un estado que tradicionalmente ha mostrado poco interés en la política de derecha del partido.

Coimbatore

Apodada la ‘Manchester del Sur de la India’, esta ciudad industrial en Tamil Nadu es una de las contiendas parlamentarias más observadas y crucial para las ambiciones de Modi de expandir la presencia de su partido en los estados sureños. Desesperado por ganar algunos escaños, el BJP ha postulado al ex oficial de policía K. Annamalai contra fuertes desafiantes de partidos regionales. Annamalai, quien ha hecho campaña caminando cerca de 10,000 km, ha ganado popularidad en los últimos meses. Modi, el principal orador del BJP, ha visitado el estado seis veces este año para fortalecer las posibilidades del partido.

Krishnanagar

Una pequeña y pintoresca ciudad al norte de Kolkata, capital de Bengala Occidental, es el epicentro de una de las batallas políticas más intensas en las elecciones nacionales en curso. El BJP no ha escatimado esfuerzos para ganar la mayoría de los escaños del estado. En su camino se encuentra la líder regional Mamata Banerjee. La candidata de su partido para la circunscripción es la ex banquera de JPMorgan Chase & Co., Mahua Moitra, una fiera y vocal crítica de Modi y su partido. Moitra fue expulsada del parlamento el año pasado por acusaciones de ‘conducta poco ética’. El BJP ha postulado a Amrita Roy, miembro de la antigua familia real de la ciudad. La circunscripción es famosa por sus modelos de arcilla aclamados mundialmente.

Baramati

La circunscripción parlamentaria, ubicada a unos 250 km al este de Mumbai, es considerada el bastión familiar del astuto político Sharad Pawar — un hombre poderoso que tiene un gran peso en uno de los estados más industrializados del país, Maharashtra. Su hija Supriya Sule busca un cuarto mandato consecutivo desde el escaño. La contienda, esta vez, se espera que sea difícil. El sobrino de Pawar, Ajit Pawar, está enfrentando a su esposa Sunetra Ajit Pawar contra Sule. Ajit dividió el partido de su tío para aliarse con el BJP — y fue nombrado vice primer ministro en el gobierno estatal. Desde entonces, tanto Ajit como Sunetra han sido exculpados por las agencias de investigación del país en casos relacionados con estafas multimillonarias.

Barmer

Un joven candidato independiente está causando sensación en la ciudad desértica de Barmer en el estado occidental de Rajasthan. El BJP ganó la circunscripción en las dos últimas elecciones. El distrito de Barmer comparte una larga frontera con el vecino Pakistán y es considerado uno de los lugares más calurosos del país. Las temperaturas de verano alcanzan regularmente los 40°C. Ravindra Singh Bhati, un líder estudiantil de 26 años que dio la sorpresa al ganar en las elecciones legislativas de Rajasthan del año pasado, está aumentando aún más la temperatura y está listo para dar la pelea al BJP y al Congreso.

