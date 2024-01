Cuatro misiles rusos dañaron 10 viviendas privadas y líneas eléctricas en la región de Sumy durante la noche.

Diez casas privadas y líneas de energía resultaron dañadas en el ataque nocturno ruso en la comunidad de Velykopysarivska en el noreste de Sumy Oblast, según informó la Oficina del Fiscal General en Telegram el 13 de enero.

Los ataques, al parecer, se llevaron a cabo con cuatro misiles S-300.

La Oficina del Fiscal, junto con otras agencias de aplicación de la ley, está documentando las secuelas del ataque, y se ha abierto una investigación preliminar sobre violaciones de las costumbres y leyes de la guerra.

Las fuerzas rusas llevaron a cabo un ataque a gran escala en Ucrania temprano el 13 de enero, utilizando vehículos aéreos no tripulados de ataque en combinación con una variedad de armas balísticas, misiles guiados antiaéreos y misiles de crucero lanzados desde seis bombarderos Tu-95MS sobre el Mar Caspio. El enemigo también desplegó aviones de combate MiG-31K, que dispararon seis misiles hipersónicos Kinzhal. Se declaró una alerta de ataques aéreos en toda Ucrania.

La defensa aérea interceptó 9 de los 12 misiles de crucero rusos.

Lee también: Mujer herida en Shostka en medio de los ataques rusos en la región de Sumy

Más de 20 armas no lograron alcanzar sus objetivos, incluidos tres de los seis misiles hipersónicos Kinzhal, en el ataque matutino de Rusia a Ucrania, dijo el portavoz de la Fuerza Aérea, Yuriy Ihnat, en la televisión nacional el 13 de enero.

Una mujer de 47 años resultó herida debido a los ataques rusos en la ciudad de Shostka en la región de Sumy en la mañana del 13 de enero, informó el Comando Operativo Norte en Telegram.

Estamos llevando la voz de Ucrania al mundo. ¡Apóyanos con una donación única, o conviértete en un Patrón!

Lee el artículo original en The New Voice of Ukraine