La lección de Tucker Carlson sobre los peligros de darle tiempo en el aire a un autócrata

Tucker Carlson dejó Moscú hace más de una semana, luego de una entrevista con el presidente Vladimir V. Putin de Rusia que lo devolvió al centro de atención después de la abrupta cancelación de Fox News la primavera pasada.

La entrevista con el autócrata en tiempos de guerra, burlada en varios rincones del mundo político-mediático por su superficialidad, continúa teniendo una vida larga y torturada, y volvió a convertirse en tema de tendencia el viernes después de que el opositor más vocal de Mr. Putin, Aleksei A. Navalny, apareciera muerto en una prisión rusa.

“Esto es lo que es Rusia de Putin, @TuckerCarlson”, escribió Liz Cheney, la ex congresista republicana de Wyoming, en X después de que se conociera la noticia de la muerte de Mr. Navalny el viernes. “Y tú eres el idiota útil de Putin.”

Naomi Biden, nieta del presidente Biden, también comentó, señalando un video que Mr. Carlson publicó recientemente en el que contrastaba los supuestos esplendores de Rusia bajo el liderazgo del Sr. Putin con la “suciedad y el crimen” de los Estados Unidos. “¿Alguna vez algo ha envejecido tan mal y tan rápido?” escribió X.

En una declaración al New York Times el viernes, Mr. Carlson dijo: “Es horroroso lo que le pasó a Navalny. Todo el asunto es bárbaro y terrible. Ninguna persona decente lo defendería.”

El comentario representó un cambio notable en el tono de la semana pasada, cuando parecía ofrecer una opinión pasota sobre el trato de Rusia a Navalny, quien fue encarcelado por primera vez hace tres años por cargos de corrupción y “extremismo” que los Estados Unidos calificaron de infundados.

Cuando le preguntaron en una conferencia en Dubai el lunes por qué no había cuestionado a Mr. Putin sobre la represión a la libertad de expresión en Rusia, el encarcelamiento de Mr. Navalny o los presuntos asesinatos políticos, Mr. Carlson dijo que esos eran “cosas de las que habla cada otro medio estadounidense”. (De hecho, Mr. Carlson fue la primera figura mediática occidental en entrevistar a Mr. Putin en más de dos años.)

Pero, Mr. Carlson dijo entonces, “el liderazgo requiere matar personas, lo siento, por eso no querría ser líder” – comentarios que recibieron aún más críticas después de la muerte de Mr. Navalny.

Mr. Carlson dijo en una declaración el viernes que sus comentarios sobre el liderazgo “no tenían nada” que ver con Mr. Navalny. “No me refería a él, lo cual es evidente en el contexto. Estoy totalmente en contra de matar.”

Aunque Mr. Carlson presionó a Mr. Putin durante la entrevista sobre la detención del corresponsal del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, se quedó en silencio durante largos períodos mientras Mr. Putin daba una clase de historia que ofrecía una narrativa unidireccional y a menudo falsa sobre Ucrania.

Los admiradores y seguidores de Mr. Carlson en X retrataron las críticas a su entrevista como las quejas de periodistas convencionales que no pudieron entrevistar a Mr. Putin ellos mismos.

Pero el miércoles, un nuevo comentarista se unió al coro de aquellos que dijeron que Carlson se había tomado demasiado fácilmente a Mr. Putin – el propio Mr. Putin.

Hablando con un presentador de televisión estatal, Mr. Putin dijo que estaba decepcionado de que Mr. Carlson no le hubiera hecho “preguntas agudas” porque quería la oportunidad de “responder agudamente” en sus propias respuestas.

“Resultó ser paciente y escuchó mis largos diálogos, especialmente los relacionados con la historia, y no me dio motivos para hacer lo que estaba listo”, dijo Mr. Putin. “Así que, francamente, no obtuve completa satisfacción de esta entrevista”.

Justin Wells, uno de los principales productores de Mr. Carlson, respondió el viernes que los espectadores deberían “juzgar por sí mismos”.

La burla de Mr. Putin a Mr. Carlson llegó en un momento en que el ex presentador de Fox estaba disfrutando de las consecuencias de su entrevista ofreciendo un flujo constante de elogios para Rusia y el Sr. Putin, cuyo liderazgo ha elogiado como superior al del Sr. Biden.

El miércoles, Mr. Carlson publicó un video corto grabado en un supermercado ruso, diciendo que su selección y precios ofrecían un ejemplo de la superioridad de Rusia sobre los Estados Unidos, que describió como un lugar lleno de “suciedad, crimen e inflación”.

“Ir a un supermercado ruso, el corazón del mal, y ver cuánto cuestan las cosas y cómo vive la gente, te radicalizará en contra de nuestros líderes”, dijo en el video. “Así es como yo me siento, de todos modos – radicalizado.”

(Rusia tiene más del doble de tasa de inflación que Estados Unidos y sus ciudadanos gastan un mayor porcentaje de sus presupuestos domésticos en alimentos.)

El video recibió una reprimenda bipartidista: de Naomi Biden y, antes que ella, el senador Thom Tillis, republicano de Carolina del Norte.

Como polemista que desde hace mucho tiempo ha incursionado en narrativas pro-rusas y ahora depende de suscripciones de aquellos atraídos por ese tipo de contenido, Mr. Carlson opera en un ámbito donde la crítica que ha recibido esta semana podría ser un catalizador de aún más apoyo.

“Solo es medido por una regla completamente diferente”, dijo Nicole R. Hemmer, profesora asociada de historia en la Universidad Vanderbilt que estudia los medios conservadores. “Tucker atacado es genial para Tucker.”