La guerra en Ucrania ha debilitado a Putin, escribe el director de la CIA

La guerra en Ucrania ha “corroído silenciosamente” el poder del presidente Vladimir V. Putin de Rusia, escribió el director de la CIA, William J. Burns, en un ensayo publicado el martes.

Mientras que el control del poder de Putin no es probable que se debilite pronto, escribió el Sr. Burns en Foreign Affairs, la desafección ha “corroído tanto al liderazgo ruso como al pueblo ruso”, permitiendo a la CIA reclutar a más espías.

La agencia ha producido una serie de videos dirigidos a reclutar a funcionarios rusos. El más reciente, lanzado la semana pasada, anima a los rusos a proporcionar información de forma segura a la CIA mediante un navegador seguro en la web oscura. El último video hace un llamamiento a su enfado por la corrupción en el gobierno ruso.

Aunque el gobierno de EE. UU. no dirá cuántos espías han sido reclutados con los videos, los funcionarios dijeron que la agencia no seguiría empujándolos en Telegram y YouTube si no fueran efectivos. El Sr. Burns reflejó este sentimiento en su artículo.

“Esa corriente subterránea de desafección está creando una oportunidad de reclutamiento única en una generación para la CIA”, escribió. “No la estamos desaprovechando”.

Parte de la debilidad de Putin se debe a su manejo del motín del año pasado por miembros del grupo de mercenarios más poderoso de Rusia. Parecía “distante e indeciso” frente al motín liderado por Yevgeny Prigozhin, líder del grupo de mercenarios Wagner, escribió Burns.

Burns escribió que Putin “finalmente se cobró las espaldas con Prigozhin”, en referencia a la muerte del líder mercenario en un sospechoso accidente aéreo. A pesar de eso, la crítica al liderazgo ruso que Prigozhin presentó ante el pueblo ruso “no desaparecerá pronto”, escribió Burns.

“Para muchos en la elite rusa, la pregunta no era tanto si el emperador no tenía ropa como por qué se estaba tardando tanto en vestirse”, dijo Burns.

Rusia ha reconstruido su producción industrial militar, pero su economía ha sido profundamente herida por la guerra, dijo. Y a largo plazo, Rusia está “sellando su destino” para ser un vasallo de China, dependiente de Beijing para el comercio y la tecnología.

Ucrania enfrenta desafíos en la guerra pero ha logrado resultados dramáticos. Los esfuerzos de Rusia por modernizar su Ejército han sido “minados”, y 315.000 rusos han muerto o resultado heridos, escribió Burns.

Ucrania también ha sufrido grandes bajas, aunque Burns no entró directamente en eso. Los funcionarios estadounidenses han luchado por estimar con precisión cuántas vidas se han perdido en Ucrania.

La estrategia de Putin es seguir desgastando a Ucrania e intentar superar el apoyo occidental. Pero Ucrania, escribió Burns, puede “pinchar la arrogancia de Putin” lanzando ataques más allá de las líneas del frente endurecidas del campo de batalla. En el pasado, funcionarios estadounidenses se han preocupado de que los ataques de Ucrania puedan causar que Rusia escalara, incluso, posiblemente, llevando a cabo una prueba nuclear como advertencia a Ucrania y Occidente.

Burns reconoció que las preocupaciones sobre la escalada nuclear eran válidas, pero sugirió que no deberían ser exageradas.

“Putin podría volver a cortejar con amenazas nucleares, y sería absurdo dejar de lado completamente los riesgos escalatorios”, escribió. “Pero sería igualmente absurdo que nos intimidáramos innecesariamente por ellos”.

La clave del éxito de Ucrania, escribió Burns, era seguir proporcionando ayuda de Estados Unidos.

El Congreso está considerando un nuevo paquete de ayuda militar, pero se ha enredado con la política de un acuerdo fronterizo y de inmigración en el Capitolio.

Recortar a Ucrania, escribió Burns, sería un gran error.

“Mantener el flujo de armas pondrá a Ucrania en una posición más fuerte si surge una oportunidad de negociaciones serias”, dijo Burns. “Ofrece la posibilidad de asegurar una victoria a largo plazo para Ucrania y una pérdida estratégica para Rusia; Ucrania podría salvaguardar su soberanía y reconstruirse, mientras que Rusia se vería obligada a enfrentar los costos duraderos de la locura de Putin”.

La invasión de Rusia a Ucrania inauguró una nueva era para la CIA, escribió Burns. Habló del aviso anticipado de la invasión que las agencias de inteligencia proporcionaron a la administración Biden, Ucrania y los aliados.

Pero la nueva era, dijo Burns, también se trataba de aprovechar nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial. Estos han transformado la forma en que la CIA recopila información, permitiéndole analizarla de manera más rápida y eficiente.

“A pesar de que el mundo está cambiando, el espionaje sigue siendo una interacción entre humanos y tecnología”, escribió.

Aunque habrá secretos que solo los humanos pueden recopilar, continuó Burns, la CIA debe “combinar el dominio de las tecnologías emergentes con las habilidades interpersonales y la valentía individual que siempre han estado en el corazón de nuestra profesión”.