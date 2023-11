La frontera entre Eslovaquia y Ucrania se abre de nuevo después de que los transportistas eslovacos levantan el bloqueo del puesto fronterizo.

La frontera entre Eslovaquia y Ucrania ahora está desbloqueada, dijo Viktoriya Sengetovska, la portavoz de Aduanas de Zakarpattiya en el oeste de Ucrania, a la agencia de noticias ucraniana Ukrinform el 22 de noviembre.

Hay alrededor de 400 camiones esperando en fila para entrar a Ucrania desde el lado eslovaco. Los vehículos están cruzando la frontera normalmente, dijo Sengetovska.

“El punto de control Uzhhorod–Vyšné Nemecké fue desbloqueado a las 12.00 de la medianoche (el 21 de noviembre),” dijo.

“La oficina de aduanas está trabajando en modo regular. En el último día, se registraron 173 camiones para entrar aquí, (y) 104 para salir.”

Anteriormente, el Servicio Estatal de Guardia Fronteriza de Ucrania informó que el 21 de noviembre, los transportistas eslovacos bloquearon el punto de control en la frontera con Ucrania.

Leer el artículo original en The New Voice of Ukraine