La falta de interés en las elecciones alcanza un nuevo mínimo en la reñida carrera entre Biden y Trump.

El residente de Wisconsin Derrick Simonson vota en las elecciones primarias presidenciales en el lugar de votación de la Iglesia Central de la Asamblea de Dios en el Condado de Douglas en Superior, Wisconsin, EE. UU. 2 de abril de 2024.

Erica Dischino | Reuters

El porcentaje de votantes que dicen tener un alto interés en las elecciones de 2024 ha alcanzado un mínimo de casi 20 años en este punto de una carrera presidencial, según la última encuesta nacional de NBC News, con mayorías que tienen opiniones negativas tanto del presidente Joe Biden como del ex presidente Donald Trump.

La encuesta también muestra a Biden reduciendo la anterior ventaja de Trump a solo 2 puntos en un concurso mano a mano, una mejora dentro del margen de error en comparación con la encuesta anterior, ya que el presidente supera a Trump en los asuntos del aborto y la unión del país, mientras que el ex presidente republicano lidera en competencia y trato con la inflación.

Y encuentra que la inflación y la inmigración encabezan la lista de los problemas más importantes que enfrenta el país, ya que solo un tercio de los votantes le dan crédito a Biden por una economía en mejora.

Pero lo que también destaca en la encuesta es cómo el bajo interés de los votantes y la candidatura independiente de Robert F. Kennedy Jr. podrían alterar lo que ha sido una carrera presidencial estable con más de seis meses hasta el Día de las Elecciones. Mientras que Trump tiene una ventaja de 2 puntos sobre Biden en uno a uno, Biden lidera a Trump por 2 puntos en una prueba de votos de cinco vías que incluye a Kennedy y a otros candidatos de terceros partidos.

“No creo que Biden haya hecho mucho como presidente. Y si Trump es elegido, simplemente siento que será lo mismo que antes de la elección de Biden,” dijo el encuestado Devin Fletcher, de 37 años, de Wayne, Michigan, un demócrata que dijo que todavía votará por Biden.

“Simplemente no siento que tenga un candidato por el que esté emocionado de votar,” agregó Fletcher.

Otro encuestado de Nueva Jersey, que se negó a proporcionar su nombre y votó por Biden en 2020, dijo que no votaría en noviembre.

“Nuestros candidatos son horribles. No tengo interés en votar por Biden. No hizo nada. Y absolutamente no votaré por Trump,” dijo este votante.

Jeff Horwitt, encuestador demócrata de Hart Research Associates, quien realizó esta encuesta con el encuestador republicano Bill McInturff de Public Opinion Strategies, dijo que “los estadounidenses no coinciden en mucho en estos días, pero nada une al país más que el deseo de los votantes de ignorar estas elecciones.”

La encuesta se realizó del 12 al 16 de abril, y se lleva a cabo en un momento turbulento en la política estadounidense, incluido el comienzo del juicio criminal de Trump en Nueva York, así como nuevos ataques y tensiones en el Medio Oriente.

Según la encuesta, el 64% de los votantes registrados dicen tener un alto nivel de interés en las elecciones de noviembre, registrando un “9” o un “10” en una escala de interés de 10 puntos.

Eso es menos de lo que mostró la encuesta de NBC News en este mismo punto en 2008 (74%), 2012 (67%), 2016 (69%) y 2020 (77%) en las contiendas presidenciales.

La pregunta se remonta al ciclo electoral de 2008. El nivel más bajo de interés electoral alto en la encuesta durante un ciclo presidencial fue en marzo de 2012, con un 59%. Pero rápidamente aumentó en la siguiente encuesta.

En este ciclo electoral, el alto interés ha estado tanto bajo como relativamente estable durante meses, según la encuesta.

McInturff, el encuestador republicano, dice que el alto nivel de interés en la encuesta ha “siempre sido una señal para el nivel de participación” en una contienda presidencial.

“Esto hace que sea muy difícil para nosotros predecir la participación con tanta anticipación hasta noviembre, pero toda señal apunta a que la participación será un porcentaje menor de votantes elegibles que en 2020,” dijo.

Por partido, la encuesta actual muestra que el 70% de los republicanos autoidentificados dicen tener un alto interés en las próximas elecciones, en comparación con el 65% de los demócratas que lo dicen.

Los independientes se sitúan en un 48%, mientras que solo el 36% de los votantes de 18 a 34 años se consideran altamente interesados en la elección.

“No es que tengan poco interés,” dijo McInturff sobre los votantes jóvenes. “Están completamente desinteresados.”

Biden reduce la ventaja de Trump

La encuesta también muestra a Trump ligeramente por delante de Biden por 2 puntos entre los votantes registrados en un enfrentamiento directo, 46% a 44% — menos que la ventaja de 5 puntos de Trump en enero, 47% a 42%.

Ese movimiento, dentro del margen de error de la encuesta de más o menos 3.1 puntos porcentuales, es consistente con lo que han mostrado otras encuestas nacionales en la carrera Trump-Biden.

Las mayores ventajas de Trump están entre los hombres (53% a 37%), los votantes blancos (54% a 37%) y los votantes blancos sin educación universitaria (65% a 25%).

Las principales ventajas de Biden son entre los votantes negros (71% a 13%), las mujeres (50% a 39%) y los latinos (49% a 39%).

La encuesta muestra que los dos candidatos están virtualmente empatados entre los independientes (Biden 36%, Trump 34%) y los votantes de 18 a 34 años (Biden 44%, Trump 43%). Uno de los grandes misterios de las encuestas en este ciclo es si los votantes jóvenes se han alejado de Biden (como ha mostrado la encuesta de NBC News en múltiples encuestas), o si los demócratas han mantenido su ventaja entre este grupo demográfico.

Cuando la boleta se amplía a cinco candidatos nombrados, Biden toma una ventaja de 2 puntos sobre Trump: Biden 39%, Trump 37%, el independiente Robert F. Kennedy 13%, Jill Stein 3% y Cornel West 2%.

Nuevamente, ese resultado entre Biden y Trump está dentro del margen de error de la encuesta.

Es notable que la encuesta muestre una mayor proporción de votantes de Trump del enfrentamiento directo apoyando a Kennedy en la boleta ampliada en comparación con los votantes de Biden, diferente de los resultados de algunas otras encuestas.

La calificación de aprobación del presidente aumenta a 42%

Además, la encuesta muestra que el 42% de los votantes registrados aprueba el desempeño general de Biden en el trabajo — un aumento de 5 puntos desde la encuesta de NBC News de enero, que mostraba a Biden en el punto más bajo de su presidencia.

El cincuenta y seis por ciento de los votantes dicen que desaprueban el trabajo que ha hecho, lo que representa una disminución de 4 puntos desde enero.

Los avances de Biden en los últimos meses han venido de partes clave de su base en 2020, especialmente entre los demócratas y los votantes negros. Sin embargo, continúa recibiendo calificaciones bajas entre los latinos (40% de aprobación), los votantes jóvenes (37%) y los independientes (36%).

“Los datos en esta encuesta muestran que Joe Biden ha comenzado a ganar terreno en la reconstrucción de su coalición de 2020,” dijo Horwitt, el encuestador demócrata. “La pregunta es si puede aprovechar este impulso y avanzar con los grupos de votantes que aún se muestran renuentes a apoyarlo.”

Pero McInturff, el encuestador republicano, señala que los únicos presidentes recientes que perdieron la reelección tenían calificaciones de aprobación más altas que las de Biden en este punto del ciclo electoral: George H.W. Bush (43%) y Donald Trump (46%).

“El presidente Biden tiene un control precario sobre la presidencia y se encuentra en una posición difícil en lo que respecta a su reelección,” dijo McInturff.

En cuanto a los problemas, el 39% de los votantes dicen aprobar la gestión de Biden de la economía (un aumento del 36% en enero); el 28% aprueba su manejo de la seguridad fronteriza e inmigración; y solo el 27% aprueba su manejo de la guerra entre Israel y Hamas (una disminución del 29% en enero).

Los votantes dieron a Biden su calificación más alta en abordar la deuda estudiantil, con un 44% de aprobación de su manejo del tema, frente al 51% que dicen desaprobarlo.

Biden lidera en aborto y unión; Trump lidera en inflación y competencia

La encuesta de NBC News preguntó a los votantes qué candidato creían que era mejor en varios temas y atributos diferentes.

Biden mantiene una ventaja de 15 puntos sobre Trump en el manejo del tema del aborto, y el presidente lidera por 9 puntos en tener la capacidad de unir al país — aunque esto ha disminuido de la ventaja de 24 puntos de Biden en este tema en la encuesta de NBC News de septiembre de 2020.

Por otro lado, Trump lidera en tener la capacidad de manejar una crisis (por 4 puntos), en tener un sólido historial de logros (por 7 puntos), en ser competente y efectivo (por 11 puntos), en tener la salud mental y física necesaria para ser presidente (por 19 puntos) y en enfrentar la inflación y el costo de vida (por 22 puntos).

Inflación, inmigración son los principales problemas de 2024

En cuanto a la inflación y el costo de la vida, encabeza la lista de problemas en la encuesta, con el 23% de los votantes diciendo que es el problema más importante a enfrentar por el país.

El otro problema principal que preocupa a los votantes es la inmigración y la situación en la frontera (22%) — seguido por amenazas a la democracia (16%), empleos y la economía (11%), aborto (6%) y atención médica (6%).

Además, el 63% de los votantes dicen que los ingresos de sus familias no alcanzan para cubrir el costo de vida — esencialmente sin cambios con respecto a lo que mostró la encuesta en 2022 y 2023.

Y el 53% de los votantes dicen que la economía del país no ha mejorado, frente al 33% que dice que ha mejorado y que Biden merece algún crédito por ello, y otro 8% que está de acuerdo en que la economía ha mejorado pero no le da crédito al presidente por ello.

“Si miro hacia atrás cuando tenía a mis tres hijos en casa — ahora solo nos queda un hijo en casa, y estamos gastando más ahora de lo que hacíamos cuando éramos una familia de cinco personas,” dijo el encuestado Art Fales, de 45 años, de Florida, quien dice que probablemente votará por Trump.

Pero en una pregunta aparte — ¿hay un tema tan importante que votará a favor o en contra de un candidato únicamente por ese motivo? — las principales respuestas de tema son proteger la democracia y los derechos constitucionales (28%), inmigración y seguridad fronteriza (20%) y aborto (19%).

De hecho, el 30% de los demócratas, el 29% de los votantes jóvenes y el 27% de las mujeres dicen que son votantes de un solo tema sobre el aborto.

“Tengo derecho a decidir qué hacer con mi cuerpo,” dijo Amanda Willis, de 28 años, de Luisiana, quien dijo que votará por Biden. “Y no creo que otras personas deberían tener la capacidad de determinarlo.”

Otros hallazgos de la encuesta

Con el primer juicio penal de Trump en marcha, el 50% de los votantes dicen que el ex presidente se está sometiendo al mismo estándar que cualquier otra persona en lo que respecta a sus múltiples desafíos legales. Eso se compara con un 43% que cree que está siendo injustamente señalado en estos juicios. El 52% de los votantes tienen una opinión desfavorable de Biden, mientras que el 53% comparte la misma opinión de Trump. Y demócratas y republicanos están virtualmente empatados en la preferencia congresional, con el 47% de los votantes prefiriendo el control del Congreso por parte de los republicanos y el 46% queriendo que los demócratas estén a cargo. Los republicanos tenían una ventaja de 4 puntos en esta pregunta en enero.

La encuesta de NBC News se realizó del 12 al 16 de abril a 1,000 votantes registrados en todo el país — 891 contactados a través de teléfono celular — y la encuesta tiene un margen de error general de más o menos 3.1 puntos porcentuales.