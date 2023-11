La Corte Canadiense Anula la Prohibición de Plásticos de un Solo Uso

Article

Las bolsas de plástico han ido desapareciendo de las colas de las cajas de los minoristas canadienses después de que el gobierno federal las prohibiera el año pasado, junto con un puñado de otros artículos de plástico de un solo uso, como pajitas y cubiertos desechables para llevar. Pero justo cuando las empresas y los consumidores se estaban adaptando, un fallo judicial anuló la política, una parte clave del esfuerzo de Canadá por estar entre los “líderes mundiales en la lucha contra la contaminación plástica”.

En junio pasado, Environment and Climate Change Canada anunció regulaciones que prohíben seis plásticos de un solo uso (varillas para revolver, bolsas de plástico, cubiertos, pajitas, aros para paquetes de seis y algunos envases para servicios de alimentos). El gobierno emitió por primera vez una orden de gabinete para regular esos plásticos en 2021, declarando que los artículos eran sustancias tóxicas según la Ley de Protección Ambiental de Canadá.

Pero la jueza Angela Furlanetto, del Tribunal Federal, dictaminó el jueves que la clasificación del gobierno era exagerada y calificó los elementos designados como “demasiado amplios para incluirlos” como sustancias tóxicas. Declaró que la orden del gabinete era “irrazonable e inconstitucional”.

El gobierno “actuó fuera de su autoridad” y la decisión de agregar los artículos de plástico a la lista de sustancias tóxicas “no estaba respaldada por las pruebas” que tenía a mano, escribió el juez Furlanetto.

La decisión significó una victoria para la coalición de fabricantes de plásticos y grupos industriales que desafiaron la prohibición del gobierno, incluidos Imperial Oil, Nova Chemicals y Dow Chemical, uno de los mayores fabricantes de plásticos de un solo uso del mundo.

“Alberta vuelve a ganar”, dijo en un comunicado Danielle Smith, primera ministra de la provincia, subrayando el papel clave de su provincia en la fabricación de plásticos, al tener el mayor sector petroquímico de Canadá y ser el mayor proveedor de gas natural del país. Alberta y Saskatchewan presentaron alegaciones ante el tribunal como intervinientes, objetando lo que los funcionarios argumentaron que era una extralimitación de la jurisdicción federal.

El gobierno está revisando la sentencia del tribunal y “considerando seriamente una apelación”, dijo el ministro de Medio Ambiente, Steven Guilbeault, en un comunicado publicado en X, el sitio de medios sociales.

La decisión es el tercer “golpe a la agenda del gobierno federal en los últimos tiempos” en materia de política ambiental, me dijo Mark Winfield, profesor de la facultad de cambio ambiental y urbano de la Universidad de York en Toronto.

Los dos reveses anteriores que mencionó el profesor Winfield se produjeron en octubre, cuando la Corte Suprema dictaminó que varias secciones de una ley que cubre las evaluaciones de impacto ambiental, un proceso utilizado en gran medida para considerar cómo los proyectos de infraestructura podrían afectar el medio ambiente, eran inconstitucionales. Más tarde ese mes, el primer ministro Justin Trudeau también anunció que el gobierno levantaría temporalmente el impuesto al carbono aplicado al combustible para calefacción doméstica para abordar el alto costo de vida, en una medida que algunos ambientalistas denunciaron como un retroceso en sus objetivos climáticos y su agenda ambiental.

Uno de esos objetivos es tener cero residuos plásticos para 2030.

“Estamos decepcionados con la decisión”, dijo Lindsay Beck, abogada de Ecojustice, un grupo de derecho ambiental en Toronto, que representó a otras dos organizaciones como intervinientes ante el tribunal. “Al incluir el plástico como sustancia tóxica, el gobierno había dado un primer paso realmente importante para frenar la contaminación plástica”.

A diferencia de esas cuestiones políticas más complicadas, abordar el fallo del tribunal sobre los plásticos de un solo uso podría ser una cuestión de que el gobierno reduzca las sustancias tóxicas enumeradas, dijo el profesor Winfield, identificando tipos específicos de plásticos y resinas, por ejemplo.

“Esto probablemente se pueda solucionar hasta cierto punto”, dijo el profesor Winfield. “Tienen que volver y ser más específicos sobre qué exactamente (tipos de plásticos y usos de los plásticos) están prohibiendo realmente, y eso es algo que tendría una posibilidad razonable de sobrevivir a un desafío constitucional. Eso sería lo más rápido que se puede hacer”.

Vjosa Isai es reportera e investigadora del New York Times en Toronto.

