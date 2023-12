La burla a una milla de altura – por Dave Pell

Donald Trump ha sido expulsado del club de la milla de altura. En una decisión de 4-3, la Corte Suprema de Colorado ha dictaminado que Trump es inelegible para aparecer en la boleta electoral del estado bajo la Sección 3 de la 14a Enmienda. “La decisión de un tribunal cuyos jueces fueron todos nombrados por gobernadores demócratas marca la primera vez en la historia que la Sección 3 de la 14a Enmienda se ha utilizado para descalificar a un candidato presidencial.” Por ahora, la decisión se ha aplazado, dándole tiempo a la Corte Suprema para deliberar sobre el asunto. ¿Será esta la decisión judicial que finalmente lleve a América a esa Grand Junction donde la historia lanza una roca contra la campaña de Trump, brindando la patada en la Crested Butte y el golpe en los Rocky Mountain oysters que hace que el trumpismo Telluride se aleje hacia el atardecer, tal vez hasta el Aspenitentiary, mientras el amanecer de la democracia vuelve a aparecer? Aún no te emociones en exceso. No quiero predecir cómo decidirá el SCOTUS, pero no me sorprendería encontrar a Clarence Thomas comprando una nueva autocaravana durante las vacaciones de Navidad. No hay mucha duda de que Trump incitó una insurrección (todos lo vimos con nuestros propios ojos). La pregunta más grande es si la 14a Enmienda se aplica a alguien que se postula para presidente. El problema aún más grande es si queremos que los tribunales salven a América de un mentiroso, un criminal, un monstruo que cita a Hitler y que de alguna manera todavía mantiene influencia sobre sus cómplices y su base, o si queremos confiar en que hay suficientes votantes cuerdos para hacer el trabajo. La idea de que esto es incluso una competencia seria es suficiente para hacerme querer inspirarme con el aire de las Montañas Rocosas desde ahora hasta las elecciones.

+ “La Corte Suprema de Colorado condenó duramente a Trump personalmente. Lo declaró instigador de una insurrección, un traidor en efecto. Unió su nombre al de los rebeldes confederados a quienes los autores de la Decimocuarta Enmienda querían excluir de la política. Y al mismo tiempo, ese tribunal ofreció una emancipación de Trump para el partido de Trump.” David Frum en The Atlantic (Artículo de regalo): La Corte Suprema de Colorado acaba de dar a los republicanos la oportunidad de salvarse a sí mismos. (Ni siquiera se había secado la tinta de este artículo cuando el equipo de Enabler comenzó a defender a Trump y a alinearse…)

+ Por qué la 14a Enmienda prohíbe a Trump ocupar un cargo: Un experto en derecho constitucional explica el principio detrás de la decisión de la Corte Suprema de Colorado. En Slate, Lawrence Lessig explica por qué la 14a Enmienda en realidad no hace eso en absoluto. La Corte Suprema debe anular por unanimidad la eliminación de la boleta de Trump. Una vez que hayas terminado de leer el análisis, es posible que quieras desplazar tu enfoque a la 21a Enmienda, porque vas a necesitar una bebida.

El mundo tiene muchos servidores de computadora que generan muchos datos… y mucho calor. A medida que la inteligencia artificial se hace cargo, necesitaremos más y más centros de datos masivos. En algunos casos, además de alimentar aplicaciones, calientan hogares. Considera la ciudad danesa de Odense. “Desde 2020, el centro de datos hiperescala de Meta, que se extiende por 50,000 metros cuadrados en un polígono industrial en las afueras de la ciudad, ha estado empujando el aire caliente generado por sus servidores hacia la red de calefacción del distrito debajo de Odense. Ese calor se dispersa a través de 100,000 hogares conectados al sistema, y Meta proporciona suficiente calor como para cubrir aproximadamente 11,000.” ¿Qué sucede cuando Facebook calienta tu hogar. (No necesito que Facebook caliente mi hogar. Mi familia y yo usamos intensamente nuestros dispositivos personales para mantenernos en camisetas interiores todo el invierno…)

“Durante siglos, el Bigelow 224 se extendió hacia el sol mientras la historia se desarrollaba debajo. El árbol presenció el auge de la industrialización y la devastación de las comunidades nativas. Vio a Arizona convertirse en el estado número 48 de la nación en 1912. Generaciones vivieron y murieron, se ganaron y perdieron guerras, los humanos caminaron en la luna y transformaron la Tierra. Aun así, el árbol ha sobrevivido.” Después de 2023, el Bigelow 224 cuenta una nueva historia. “Es una señal de angustia silenciosa enviada por uno de los organismos más duraderos de la Tierra. Una advertencia escrita en madera.” Sarah Kaplan en WaPo (Artículo de regalo): Escrito en la madera.

“No sabía nada sobre él. Así que mi reacción a Conan detrás de ese escritorio fue similar a la reacción de todos, que fue, ‘¿Por qué está este tipo aquí? ¿Quién será el verdadero presentador?'” Eso es David Letterman en esta Historia oral de GQ sobre el primer año salvaje de Conan O’Brien.

+ Difícil de creer: “Los Estados Unidos han llegado a un acuerdo para asegurar la liberación de seis estadounidenses detenidos incorrectamente y otros cuatro estadounidenses detenidos en Venezuela… El acuerdo también incluirá la extradición de Leonard Francis, el ex contratista militar conocido como ‘Fat Leonard’ quien orquestó el mayor escándalo de corrupción en la historia de la Armada de los EE. UU.”

+ Tótems meditadores: “La meditación mindfulness es un ejemplo interesante de este fenómeno. El número de estadounidenses que han probado la meditación se ha triplicado desde 2012, lo que, al menos en la superficie, parece una gran cosa. Y de muchas maneras, lo es: la meditación mindfulness anima a las personas a cultivar una conexión más profunda consigo mismas y con el mundo. Pero, ¿ha tenido un costo para la práctica misma la popularización de la atención plena? Vox: Cómo la atención plena se volvió popular. (La atención plena y la meditación han crecido porque nos hemos vuelto locos con nuestros dispositivos. La ironía de nuestro tiempo es que ahora meditamos con una aplicación en nuestro iPhone.)

+ Una calle de Waymo: “Waymo analizó 7.13 millones de millas completamente autónomas en tres ciudades: Phoenix, Los Ángeles y San Francisco, y comparó los datos con los puntos de referencia de conducción humana para determinar si sus vehículos estuvieron involucrados en menos accidentes que causan lesiones y reportados por la policía… ¿La conclusión? Los autos autónomos de Waymo eran 6.7 veces menos propensos que los conductores humanos a verse involucrados en un accidente que resultara en una lesión.” (Con el tiempo, los autos sin conductor serán mucho más seguros que los conducidos por humanos. Pero aún será algo difícil de aceptar que un automóvil autónomo atropelle a alguien.)

+ Naciones divididas: “No escucho a nadie exigir a Hamas que deje de esconderse detrás de civiles, que deje sus armas y se rinda. Esto terminaría mañana si eso sucediera.” Eso argumenta Antony Blinken que dice que las llamadas (de las Naciones Unidas y otros) para un alto el fuego en Gaza deberían incluir exigencias a Hamas, no solo a Israel. Esto es lo último de CNN, BBC y Times of Israel.

+ Comer lejos de la enfermedad: “Los participantes se reúnen en una partición acristalada de la cafetería del hospital para más de 25 clases al mes, que van desde programas adaptados para grupos de pacientes específicos hasta la educación del personal del Boston Medical Center para apoyar su propio bienestar.” En la cocina de enseñanza del hospital, los pacientes prueban la comida como medicina.

+ Omahi Mahi: “Utterback ofrece su monólogo cerca del final de una cena de 20 platos en Ota, su barra de alta gama que sirve ocho clientes por la noche, como máximo. Para un último plato, el chef les entrega a los comensales lo que él llama en broma ‘atún de la pradera’. Es una rebanada de lomo de wagyu, ligeramente quemado, cubierto con mantequilla de erizo de mar y caviar dorado osetra.” WaPo (Artículo de regalo): Uno de los mejores restaurantes de sushi de Estados Unidos está en Omaha. Sí, en Omaha.

+ Deportes (Cambiantes) Central: Variety ha lanzado una lista de los mejores 100 programas de todos los tiempos. A empezar con las discusiones.

“Todo el mundo en el mundo de los podcasts está clamando sobre la respiración nasal, de todas las cosas. Y aunque no lo creas, los expertos dicen que hay una razón por la que esto, de todas las cosas, está siendo difundido en el zeitgeist: tener una buena respiración es la mejor manera de respirar con resonancia.” Este fue el año de respirar por la nariz.

+ “Puede ser la temporada del amor y la entrega, pero los médicos han advertido no abrazar demasiado este espíritu, al menos en lo que respecta a las relaciones sexuales. Han descubierto que el período navideño está asociado con un riesgo significativamente mayor de fracturas en el pene.” (No es frecuente que uno puede argumentar que Hanukkah es superior a la Navidad, por lo que voy a aprovechar el momento.)