Display CarPlay agrega pantalla táctil a tu coche por menos de $80

¿Quieres una actualización importante en tu automóvil sin comprar un vehículo nuevo? Puedes añadir una pantalla de 7 pulgadas para el salpicadero que funciona con CarPlay de Apple y Android Auto por solo $78.97 (regularmente $139). ¡Es una gran oferta en una pantalla inalámbrica de CarPlay de mercado secundario con una pantalla táctil vívida!

Diseñada para poner las funciones y aplicaciones de tu smartphone al frente y al centro en cualquier automóvil, esta pantalla inalámbrica para automóvil hace que los viajes por carretera sean más fáciles, seguros y divertidos. Es increíblemente fácil de configurar y compatible con una amplia variedad de automóviles.

Añade entretenimiento a tu automóvil con esta pantalla táctil CarPlay asequible

Si nunca has usado CarPlay, no sabes lo que te estás perdiendo. Hace que la navegación sea muy fácil, entregando indicaciones paso a paso en una interfaz de usuario impecable. Permite llamadas manos libres y también facilita escuchar música, podcasts o audiolibros para que tu viaje no sea aburrido.

Esta pantalla táctil CarPlay es más barata y más fácil que usar un truco casero para finalmente usar el sistema de coche de Apple. De hecho, la pantalla de mercado secundario es perfecta para automóviles que no tienen un sistema de infoentretenimiento integrado.

La pantalla CarPlay económica se puede montar en el salpicadero o parabrisas de la mayoría de los coches para un uso fácil mientras conduces. Y una vez instalado, este sistema de información y entretenimiento para automóviles asequible se puede conectar a tu smartphone a través de CarPlay de Apple o Android Auto. (Alternativamente, puedes elegir reflejar la pantalla de tu teléfono a través de Bluetooth.)

Una pantalla CarPlay fácil de usar para tu automóvil para navegación, llamadas, música y más

La interfaz táctil intuitiva de la pantalla cuenta con una resolución de 1024×600 y es compatible con formatos de video y audio en 1920x1080P. ¡No necesitas buscar tu iPhone u otro dispositivo inteligente mientras conduces!

Aún mejor, esta pantalla CarPlay admite el control de voz. Con tu iPhone conectado de forma inalámbrica, puedes acceder a Mapas, Apple Music y más sin quitar las manos del volante ni apartar la mirada de la carretera.

Este accesorio para automóviles también ofrece una calidad de sonido mejorada y efectos de sonido estéreo para una experiencia auditiva más inmersiva.

Una forma increíblemente barata de añadir CarPlay a casi cualquier automóvil

Déjate llevar por una experiencia de conducción revolucionada con esta pantalla inalámbrica de 7 pulgadas para CarPlay. Por tiempo limitado, puedes conseguirla por solo $78.97.

Comprar en: Cult of Mac Deals

