La aplicación de Philips Hue añade soporte para widgets

La aplicación Philips Hue se actualizó hoy a la versión 5.14, agregando soporte para widgets. Los widgets de Hue se pueden agregar a la pantalla de inicio, pantalla de bloqueo o vista de hoy, y se pueden utilizar para controlar luces y otros accesorios.

Los widgets vienen en tamaños pequeño, mediano y grande, con el widget más grande compatible con ocho acciones o escenas. Los widgets se pueden personalizar para todo el puente Hue o para luces ubicadas en habitaciones específicas, por lo que puedes configurar un widget para cada una de tus habitaciones si así lo deseas.

Cada una de las acciones se puede personalizar, y puedes elegir una escena de la aplicación Hue o optar por encender o apagar luces en ciertas habitaciones. La atenuación de luces no es una opción, ni activar automatizaciones, pero algunas de esas acciones se pueden realizar a través de escenas. Agregar un widget es una forma útil de controlar luces o escenas de acceso frecuente.

Junto con los widgets, la actualización también mejora los interruptores Friends of Hue como el Lutron Aurora Smart Bulb Dimmer Switch. Ahora, los interruptores admiten la luz basada en el tiempo, el modo ciclo de escenas, la escena de luz natural y más.

La aplicación Philips Hue se puede descargar de forma gratuita desde la App Store. Está diseñada para funcionar con luces y accesorios Philips Hue.

