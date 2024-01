Netanyahu rechaza las llamadas de EE. UU. para comenzar a trabajar hacia la autonomía palestina.

El primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel pareció descartar el jueves un proceso de paz posterior a la guerra que llevaría al establecimiento de un estado palestino soberano, rechazando las llamadas de Estados Unidos para comenzar a trabajar hacia ese objetivo final.

“En cualquier acuerdo en el futuro previsible, con un acuerdo o sin uno, Israel debe tener control de seguridad sobre todo el territorio al oeste del Jordán”, dijo Netanyahu en una conferencia de prensa, refiriéndose a un área que incluye territorio ocupado que los palestinos esperan que algún día se convierta en su estado independiente. “Esto choca con la idea de soberanía. ¿Qué se puede hacer?”

La administración Biden y el gobierno israelí han divergido radicalmente sobre cómo se gobernará Gaza cuando termine la lucha. El presidente Biden y su principal diplomático, Antony J. Blinken, han instado a los funcionarios israelíes a comenzar a planificar el eventual establecimiento de un estado palestino.

Pero los funcionarios israelíes han desestimado en repetidas ocasiones tales llamamientos, diciendo que están enfocados en la guerra en Gaza. El jueves, Netanyahu le dijo a los reporteros que había rechazado las últimas exhortaciones.

“Les dije esta verdad a nuestros amigos, los estadounidenses, y también bloqueé el intento de imponer una realidad que perjudicaría la seguridad de Israel”, dijo Netanyahu. “El primer ministro debe poder decir que no, incluso a nuestros mejores amigos.”

Hablando sobre la guerra, Netanyahu prometió no comprometerse con el objetivo de Israel de lograr una “victoria total” sobre Hamás y urgió al público a prepararse para largos meses de lucha. Y al ser preguntado sobre los esfuerzos de Israel para contrarrestar a Irán, cuestionó la premisa de que Israel estaba luchando solo contra los proxy de Irán y no contra el país en sí: “¿Quién te dijo que no estábamos atacando a Irán? ¡Estamos atacando!”