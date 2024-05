La administración de Trump en la SEC pondría fin a la norma de divulgación climática y se enfocaría en inversiones ESG.

Experiencia como periodista: Candidato presidencial republicano y ex presidente de Estados Unidos Donald Trump grita durante un evento de campaña en Freeland, Michigan, EE. UU. 1 de mayo de 2024.

Brendan Mcdermid | Reuters

La Comisión de Valores y Bolsa bajo una segunda presidencia de Donald Trump revertiría la postura agresiva que la agencia gubernamental ha adoptado contra gigantes corporativos con el actual presidente Gary Gensler al mando, según personas familiarizadas con el asunto.

Si Trump derrotara al presidente Joe Biden en noviembre, es probable que la SEC bajo su administración comience por reducir muchas de las normas recientemente establecidas relacionadas con el medio ambiente, según expertos y personas cercanas al ex presidente. Un objetivo inicial de la SEC bajo una segunda administración de Trump sería revertir las nuevas reglas de divulgación climática, explicaron estas personas.

Gensler y la SEC adoptaron una regla en marzo que requiere que las grandes empresas cotizadas divulguen sus niveles de emisiones de gases de efecto invernadero. Se requiere que las empresas más grandes hagan divulgaciones climáticas a partir del año fiscal 2025, con detalles sobre las emisiones de gases de efecto invernadero a partir del año fiscal 2026.

Gensler argumenta que los niveles de emisión de gases de efecto invernadero y otros datos relacionados con el clima tienen un impacto material en las empresas, y los inversores merecen conocer esta información.

Pero una SEC presidida por un republicano nombrado por Trump probablemente eliminaría estos requisitos de divulgación de la era Biden, dijeron estas personas.

La regla “cuesta a las empresas e inversores una enorme cantidad de dinero, y no les brinda ningún beneficio”, dijo una persona que asesora a Trump en asuntos relacionados con la SEC. Al igual que otros en esta historia, se les concedió anonimato para relatar conversaciones privadas.

La posibilidad de un retroceso de Trump en las reglas de divulgación climática de la SEC también está relacionada con la aversión del ex presidente a los estándares de inversión ambiental, social y de gobierno corporativo, explicaron algunas de estas personas.

Durante su mandato en el cargo, Trump emitió una orden ejecutiva que dificultó a los empleadores ofrecer fondos ESG en los planes de jubilación 401(k) de los empleados. La administración de Biden posteriormente suavizó la regla de Trump.

En febrero, dijo en una publicación de Truth Social que si es elegido para un segundo mandato, reinstalaría su regla anterior.

Un portavoz de Trump no respondió a una solicitud de comentario de CNBC.

BlackRock, Vanguard bajo presión

Un segundo mandato de Trump centrado en temas relacionados con ESG en la SEC y más allá podría ser problemático para algunas de las mayores firmas de gestión de inversiones del país, como BlackRock y Vanguard.

Las empresas han ofrecido durante mucho tiempo opciones de inversión respetuosas con el medio ambiente a sus clientes. Pero en los últimos años, la mera existencia de estas opciones ha creado tormentas políticas para las empresas. El contraataque ha sido orquestado por algunos aliados políticos de Trump.

Un fondo de pensiones público de Texas retiró recientemente $8,5 mil millones de la administración de BlackRock debido a lo que dijo que era la reticencia de la firma a invertir en combustibles fósiles. Florida retiró $2 mil millones adicionales en 2022, acusando a BlackRock de poner ESG por encima de los inversores. Ambos estados están dirigidos por gobernadores republicanos ambiciosos políticamente, Ron DeSantis en Florida y Greg Abbott en Texas.

Representantes de prensa de BlackRock y Vanguard no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. Pero las empresas han negado vehementemente que estén priorizando el clima sobre sus clientes. Tanto BlackRock como Vanguard son fiduciarios, lo que significa que están legalmente obligados a poner los intereses de sus clientes en primer lugar.

Sin embargo, un aliado de Trump le dijo a CNBC que planeaba hablar pronto con el ex presidente sobre cómo utilizar el poder de la Casa Blanca de Trump para combatir las pautas de inversión ESG.

Si Trump es elegido para un segundo mandato y firma una orden que prohíbe las consideraciones de ESG en los fondos de inversión para la jubilación, por ejemplo, podría luego llamar a sus aliados en los estados liderados por republicanos para presionar a las firmas de inversión a reducir su orientación de inversión respetuosa con el medio ambiente, dijo la persona cercana a Trump.

“Realizas la acción ejecutiva a nivel federal, y luego llamas a los tesoreros para presionar a los fondos de inversión para que se alejen de ESG y hacer que más estados se deshagan de estos fondos”, dijo el confidente de Trump.

La pregunta sobre las criptomonedas

Bajo un segundo mandato de Trump, una posible excepción a la reducción de la regulación agresiva en la SEC sería su enfoque en la industria de las criptomonedas, dijo Jennifer Lee, abogada y ex Directora Asistente de la división de cumplimiento de la SEC.

“La SEC bajo la primera administración de Trump persiguió vigorosamente casos de criptomonedas y buscó aportar claridad y regulación a esta industria”, dijo Lee.

“Bajo una segunda administración de Trump, podemos esperar ver esfuerzos continuos por parte de la SEC para definir su espacio y alcance sobre las criptomonedas.”