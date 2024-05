Quordle hoy – pistas y respuestas para el viernes, 3 de mayo (juego nº 830)

La revolución de los juegos de palabras continúa su curso, y es bueno ver que Quordle sigue fuerte después de que muchos otros clones de Wordle se quedaron sin vapor. Si estás en esta página, entonces supongo que todavía estás jugando, al menos. Así que, desplázate hacia abajo si necesitas ayuda, o salta a mis comentarios si no.

ADVERTENCIA DE SPOILER: La información sobre Quordle hoy está a continuación, así que no sigas leyendo si no quieres saber las respuestas.

Quordle hoy (juego #830) – pista #1 – Vocales

¿Cuántas vocales diferentes hay en Quordle hoy?

• El número de vocales diferentes en Quordle hoy es 3*.

* Ten en cuenta que por vocal nos referimos a las cinco vocales estándar (A, E, I, O, U), no a la Y (que a veces también se cuenta como vocal).

Quordle hoy (juego #830) – pista #2 – letras repetidas

¿Algunas de las respuestas de Quordle hoy contienen letras repetidas?

• El número de respuestas de Quordle que contienen una letra repetida hoy es 0.

Quordle hoy (juego #830) – pista #3 – letras poco comunes

¿Las letras Q, Z, X o J aparecen en Quordle hoy?

• No. Ninguna de las letras Q, Z, X o J aparece entre las respuestas de Quordle hoy.

Quordle hoy (juego #830) – pista #4 – letras iniciales (1)

¿Algunos de los acertijos de Quordle hoy comienzan con la misma letra?

• El número de respuestas de Quordle hoy que comienzan con la misma letra es 0.

Si solo quieres saber las respuestas en este punto, simplemente desplázate hacia abajo. Si aún no estás listo, aquí tienes una pista más para facilitar las cosas:

Quordle hoy (juego #830) – pista #5 – letras iniciales (2)

¿Con qué letras comienzan las respuestas de Quordle hoy?

• N

• C

• K

• A

Bien, las respuestas están abajo, así que NO SIGAS BAJANDO SI NO QUIERES VERLAS.

Quordle hoy (juego #830) – las respuestas

Las respuestas para el Quordle de hoy, juego #830, son…

Probablemente el Quordle más fácil de la semana, ¿verdad? Sin letras repetidas de las que preocuparte, sin Q, Z, X o J a la vista, sin palabras realmente obscuras con las que luchar. De hecho, lo único vagamente complicado es que KNAVE comienza con la combinación KN poco común. Quitando eso, no había nada importante de lo que preocuparse aquí, y resolví los cuatro con un mínimo de esfuerzo. Con suerte, tú también.

¿Cómo te fue hoy? Envíame un correo electrónico y déjame saber.

Daily Sequence hoy (juego #830) – las respuestas

Las respuestas para el juego Daily Sequence de Quordle de hoy, #830, son…

