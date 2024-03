Kushner desarrolla acuerdos en el extranjero mientras su suegro se postula para presidente.

Jared Kushner, el yerno de Donald J. Trump, confirmó el viernes que estaba a punto de cerrar importantes acuerdos inmobiliarios en Albania y Serbia, el último ejemplo de la familia del ex presidente haciendo negocios en el extranjero mientras Trump busca regresar a la Casa Blanca.

Los planes de Kushner en los Balcanes parecen haber surgido en parte a través de relaciones construidas mientras Trump estaba en el cargo. Kushner, quien fue un alto funcionario de la Casa Blanca, dijo que había estado trabajando en los acuerdos con Richard Grenell, quien sirvió brevemente como director interino de inteligencia nacional bajo Trump y también como embajador en Alemania y enviado especial a los Balcanes.

Uno de los proyectos propuestos sería el desarrollo de una isla frente a la costa de Albania en un destino turístico de lujo.

Un segundo proyecto, con un hotel de lujo planeado y 1.500 unidades residenciales y un museo, se encuentra en Belgrado, la capital de Serbia, en el lugar de la antigua sede del Ejército Yugoslavo, destruida en 1999 por los bombardeos de la OTAN, según un miembro del Parlamento en Serbia y la compañía de Kushner.

Estos primeros dos proyectos involucran tierras actualmente controladas por los gobiernos, lo que significa que un acuerdo tendría que ser finalizado con gobiernos extranjeros.

Un tercer proyecto, también en Albania, sería construido en la península de Zvërnec, un área costera de 1.000 acres en el sur de Albania que forma parte de la comunidad turística conocida como Vlorë, donde se construirían varios hoteles y cientos de villas, según el plan.

La participación de Kushner sería a través de su firma de inversiones, Affinity Partners, que cuenta con $2 mil millones en financiamiento del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, entre otros inversores extranjeros. En una declaración, un funcionario de Affinity Partners dijo que no se había determinado si los fondos sauditas podrían formar parte de algún proyecto que Kushner esté considerando en los Balcanes.

“Estamos muy emocionados”, dijo Kushner en una entrevista. “No hemos finalizado estos acuerdos, por lo que podrían no ocurrir, pero hemos estado trabajando duro y estamos bastante cerca.”

Kushner estableció su empresa de inversiones después de dejar su trabajo en la Casa Blanca como asesor principal. Aprovechó las relaciones que había construido en el gobierno negociando en Medio Oriente, lo que incluyó una estrecha relación con el príncipe heredero Mohammed bin Salman, el gobernante de facto de Arabia Saudita.

Kushner finalmente aseguró los $2 mil millones del fondo soberano de Arabia Saudita y cientos de millones más de fondos de riqueza en los Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Hasta el momento, ha tomado pocas medidas públicas para invertir grandes sumas de este dinero.

Grenell también realizó conexiones valiosas mientras estaba en el gobierno, algunas de las cuales parecen haber dado al equipo de Kushner una ventaja para invertir en los Balcanes. Durante su tiempo en la administración Trump, Grenell trabajó en la resolución de disputas entre Serbia y Kosovo.

Estas discusiones involucraron indirectamente a Albania, ya que la mayoría de los ciudadanos de Kosovo son albaneses étnicos y Albania juega un papel en las discusiones regionales.

Grenell ha permanecido cerca de Trump desde que el ex presidente dejó el cargo, defendiéndolo públicamente y hablando regularmente con él.

Grenell ha dicho en privado que espera ser secretario de Estado en un segundo gobierno de Trump, según una persona que ha discutido el asunto con Grenell y que describió las conversaciones bajo condición de anonimato.

Grenell, en una entrevista, se negó a abordar de manera oficial cualquier interés en posiblemente ocupar un cargo como secretario de Estado. Solo dijo que no había decidido si se uniría a alguna futura administración de Trump.

Robert Weissman, presidente de Public Citizen, que rastreó acuerdos comerciales que consideraba conflictos de interés durante la administración Trump, dijo que estos acuerdos planificados eran antiéticos y solo plantearían nuevas preguntas sobre la familia Trump, especialmente si Trump fuera reelegido.

“En este punto del ciclo electoral, Jared Kushner debería congelar cualquier nuevo plan de inversión”, dijo Weissman. “Este plan de inversión en particular parece involucrar lo peor de cada tendencia corrupta de la administración Trump y la familia Trump.”

La participación de la familia Trump en acuerdos comerciales extranjeros se convirtió en un punto focal importante durante el mandato de Trump, con críticos demandando y alegando que la familia estaba obteniendo ilegalmente beneficios de pagos extranjeros, referidos como emolumentos en la Constitución, mientras Trump estaba en el cargo. Estos casos fueron desestimados como irrelevantes por la Corte Suprema cuando Trump dejó el cargo, pero podrían reabrirse si volviera a la Casa Blanca.

Desde que dejó el cargo, Trump se ha convertido en socio en un proyecto de desarrollo en Omán, un acuerdo al que fue llevado por una firma inmobiliaria saudita que tiene lazos con el gobierno saudita.

Kushner rechazó cualquier sugerencia de que estuviera recibiendo un trato preferencial debido a su tiempo en el gobierno, o que alguno de los trabajos estuviera relacionado con el ex presidente.

“Nadie me está ‘dando’ tratos”, dijo Kushner, quien insistió en que no planeaba regresar a Washington si su suegro ganaba la presidencia nuevamente. “Opero de manera bastante meticulosa, y estas inversiones crearán mucho valor para las comunidades locales, nuestros socios y nuestros inversores.”

Los representantes de Trump no respondieron a múltiples correos electrónicos solicitando comentarios.

Kushner y su esposa, Ivanka Trump, se han mantenido alejados de las actividades políticas de Trump desde el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021.

The New York Times contactó a Kushner por primera vez el miércoles por la mañana sobre sus proyectos en los Balcanes. Inicialmente declinó responder preguntas, respondiendo solo después de que divulgó sus planes a Bloomberg News el viernes.

Kushner y Trump visitaron Albania dos veces desde que Trump dejó el cargo. Viajaron por el país con Grenell e incluso se reunieron con el primer ministro de Albania.

Kushner y Trump, junto con Grenell, se han enfocado en parte en Sazan, una isla mediterránea en el sur de Albania que hasta el final de la Guerra Fría había sido utilizada por la Unión Soviética y el gobierno comunista de Albania como una base militar secreta para submarinos. El plan es construir un hotel de lujo y villas en la isla.

La escarpada isla de dos millas cuadradas tiene cientos de bunkers y túneles de la era de la Guerra Fría diseñados para resistir un ataque nuclear y ha estado en gran parte vacía desde el final de la Unión Soviética. Pero está a solo media hora en lancha rápida desde Vlorë, un destino turístico en el sur de Albania donde el gobierno de Arabia Saudita ya está invirtiendo dinero para mejorar el servicio eléctrico y otros servicios públicos para promover el turismo en Albania.

Grenell, un ex colaborador de Fox News y consultor de medios, ha estado trabajando estrechamente con Kushner y su empresa de inversiones.

Grenell ha sido vocal sobre sus esfuerzos para convertir las relaciones que construyó en Albania y en otros lugares de los Balcanes en beneficios personales. Ha regresado a la región repetidamente y se ha reunido con ejecutivos de la industria hotelera, así como con el primer ministro de Albania, Edi Rama.

“Estamos buscando oportunidades para invertir a través de inversiones extranjeras en los Balcanes, pero más específicamente en Albania, y la costa albanesa es maravillosa”, dijo Grenell en una de una serie de entrevistas televisivas y de periódicos que ha hecho en Albania en los últimos tres años.

La gestión diaria de los proyectos estaría a cargo de Asher Abehsera, un desarrollador inmobiliario con base en California que ha realizado proyectos en Brooklyn con Kushner, y quien viajó a los Balcanes con Grenell y Kushner para visitar los sitios de desarrollo, según informó Kushner.

Grenell agregó en una entrevista de casi 90 minutos en la televisión albanesa el año pasado que no había nada malo con sus negociaciones porque ahora estaba fuera del gobierno. “Estoy trabajando en proyectos de capital privado en los que puedo ganar dinero”, dijo. “Nadie debería disculparse por querer ganar dinero.”

En julio pasado, Grenell, junto con Ivanka Trump y Kushner, también se reunieron con Rama en Tirana, la capital de Albania, y fueron fotografiados juntos.

Rama ha estado presionando para abrir Sazan a la reurbanización como destino turístico desde hace casi una década, además de buscar otras formas de atraer inversores extranjeros a Albania para expandir su economía turística.

Auron Tare, ex miembro del Parlamento de Albania que ha servido como asesor de Rama, llevó a Ms. Trump y Kushner a la isla de Sazan en 2021 como parte de una visita a Albania que incluyó un crucero en un yate y un viaje en helicóptero por la costa.

Tare, en una entrevista, dijo que discutió con Kushner y Ms. Trump el deseo de desarrollar Sazan, pero hacerlo de una manera que conserve su historia y medio ambiente.

Kushner y Grenell han estado trabajando estrechamente con un empresario albanés multimillonario llamado Shefqet Kastrati y su hijo, Musa Kastrati. Sus inversiones incluyen una concesión para administrar el aeropuerto internacional en Tirana, una cadena de gasolineras en Albania y hoteles y otras empresas, según asociados comerciales y Kushner.

“Nos han ayudado a comprender el costo de construcción y cómo operar localmente”, dijo Kushner en una entrevista.

En octubre de 2022, Shefqet Kastrati compró una casa de $7.5 millones en Indian Creek, Florida, muestran los registros de tierras, una propiedad que está cerca de donde viven actualmente Ms. Trump y Kushner. La familia Kastrati también adquirió el año pasado un hotel en la sección de Brickell de Miami por $55 millones de la familia real de Qatar.

Musa Kastrati, en una entrevista, dijo que aun no estaba claro el papel que desempeñaría la empresa familiar en los proyectos de Kushner en Albania, pero que probablemente implicaría ayudar a construir algunos de los complejos. Kastrati también confirmó que visitó Mar-a-Lago, el resort y residencia en Florida de Trump, en diciembre de 2022 con Grenell y que también se reunió brevemente con Trump cuando el ex presidente llegó mientras cenaban. Kastrati dijo que no discutió el posible acuerdo con Trump.

Grenell ha recurrido repetidamente a Instagram y otras cuentas de redes sociales para promover el turismo en Albania y elogiar a Rama, el primer ministro.

“Apoyo la visión de Rama para los Balcanes”, dijo Grenell en una entrevista televisiva en 2021, después de reunirse con otro ejecutivo de la industria hotelera en Albania llamado Irfan Hysenbelliu. “Amo a Albania e invito a inversores de EE. UU. al país.”

El gobierno de Arabia Saudita anunció recientemente que estaba buscando formas de aumentar su inversión en Albania, primero ayudando a construir servicios de agua, electricidad y alcantarillado junto a áreas de playa en Vlorë, que es el punto de lanzamiento hacia Sazan y donde ya se está construyendo un nuevo aeropuerto internacional. Ha dicho que quiere invertir hasta $300 millones en la nación.

A principios de este mes, funcionarios sauditas viajaron a Albania para anunciar la creación de lo que están llamando el Consejo Empresarial Arabia-Albania “para forjar una nueva asociación económica entre los dos países”, incluyendo en proyectos turísticos. El presidente saudita del grupo, Abdulrahman Al-Mufarreh, no respondió a las solicitudes de comentario.

Michael S. Schmidt contribuyó con reportajes.