Korean Air ordenará 33 aeronaves Airbus A350

(25/03/24)

Korean Air está lista para firmar un contrato con Airbus

para veintisiete A350-1000 y seis A350-900, en un pedido valuado

aproximadamente en US$ 13.7 mil millones en precios de lista

El pedido complementará las operaciones de la flota a largo plazo de la aerolínea

a medida que va retirando gradualmente aeronaves más antiguas.

El A350-1000, la variante más grande de la familia A350,

puede acomodar hasta 410 pasajeros en una configuración estándar

de tres clases.

Aeronave de Korean Air en LHR. Foto de Steven Howard de TravelNewsAsia.com

La aeronave hace uso de materiales compuestos avanzados,

lo que se traduce en una reducción del consumo de combustible

y emisiones de carbono de hasta un 25%, en comparación con modelos

de aeronaves de generaciones anteriores de tamaño similar.

El A350-1000 también tiene el mayor alcance de vuelo entre las aeronaves

de pasajeros actuales, operando hasta 16,000km con carga completa.

La variante A350-900 es aproximadamente 7 metros más corta

que el A350-1000, tiene un alcance de 15,370km y típicamente tiene asientos

para entre 300 y 350 pasajeros en un diseño de tres clases.

La aerolínea podría utilizar

la aeronave en rutas de largo recorrido como Seúl Incheon-Nueva

York, donde actualmente opera dos vuelos diarios.

Además del acuerdo de compra de 33 A350,

Korean Air planea introducir 50 Airbus A321neo, 10 Boeing

787-9, 20 Boeing 787-10 y 30 Boeing 737-8.

