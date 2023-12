Estructura lanzada en memoria de Charlotte Hope de Shropshire.

La familia y amigos de una apasionada voluntaria y maestra en formación han lanzado una fundación en su memoria.

Charlotte Hope, de 19 años, falleció en un accidente en la carretera A53 en Astley, cerca de Shrewsbury, el 9 de abril de 2022.

Su hermano, Chris Hope, lanzó Lottie’s Way para apoyar a niños y adultos necesitados en todo el mundo y han recaudado miles de libras.

Su familia dijo que esperaban que fuera una continuación de su legado para ayudar a los demás.

“Obviamente, Charlotte había esperado ser maestra de escuela primaria en Kenia, lamentablemente eso se ha truncado”, agregó el Sr. Hope.

“Lo que queremos hacer es continuar ese legado ayudando a adultos y niños desfavorecidos en todo el mundo.

“La cruda realidad es que no tienen los recursos que nosotros tenemos, así que queremos ayudarlos y darles una vida mejor.”

Chris Hope ha comenzado el proceso para lanzar Lottie’s Way

Hasta ahora, el grupo ha recaudado más de £3,000 de un objetivo de £5,000 que les permitiría registrar a Lottie’s Way como una organización benéfica completa, algo que esperan hacer a principios del próximo año.

Su padre, Wing Cdr Neil Hope, lidera la apelación Taking Football to Africa and Beyond, que opera desde RAF Shawbury.

Establecida en 2006, ha llevado 365,000 artículos de equipos de fútbol a más de 60 países y Charlotte fue una de sus voluntarias.

También trabajó con Restart Africa, que apoya a niños abandonados y maltratados en las calles de Kenia. Charlotte pasó tiempo haciendo trabajo voluntario en el Centro de Reinicio en Gilgil, uno de los proyectos que esta organización apoya.

Después de su fallecimiento, la familia pidió donaciones para Restart en lugar de flores, lo que recaudó más de £50,000.

Neil Hope dijo que el dinero recaudado en memoria de su hija ya está pagando la universidad de niños en Kenia

Dijo que el dinero pagará la universidad a cinco niños al año durante siete años para que pasen por el sistema universitario keniano, con los primeros cuatro que ya están estudiando, uno de ellos para convertirse en médico.

“Cuando perdimos a Charlotte fue un verdadero shock y uno busca algo, cualquier cosa realmente, y otras personas sugirieron que algún tipo de fondo en su memoria sería una buena manera de hacerlo”, agregó.

“Creo que simplemente mantiene viva su memoria; ella estaba en la universidad para ser maestra de escuela primaria, eso era todo lo que ella quería ser y debido a que le encantaba Kenia, su intención era ir a trabajar allí para poder continuar haciendo su trabajo voluntario en el Reinicio y creo que eso la resumió realmente.

“Simplemente pensamos que sería un homenaje adecuado para ella realmente.”

Mark Smales, quien ayuda a dirigir Taking Football to Africa con el Sr. Hope, es uno de los primeros fideicomisarios de la organización benéfica.

“Son una familia fantástica”, agregó.

“Sabemos lo increíble que era Charlotte, lo desinteresada que era, pero mucho de eso venía de sus padres.

“El hecho de lo que Neil hace por la apelación, el tiempo que sacrifica, el dinero que sacrifica, y la cantidad de bien que hace muestra lo desinteresado que es como individuo también.

“Pensamos que podemos hacer más bien aquí y, es un cliché, pero es lo que ella hubiera querido y apoyaré a esta familia tanto como pueda porque ellos apoyan a todos los demás”.

