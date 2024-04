Julian Clary llevando el Salvaje Oeste a Manchester y Lancaster

Julian, estás de regreso en la carretera esta primavera con una nueva gira de stand-up titulada ‘A Fistful Of Clary’, tu primera gira desde 2022. ¿Qué es lo que más esperas cuando sales de gira con un nuevo show?

¿En serio? Desearía que mi agente me informara de estas cosas.

Me encanta salir de gira, es un proceso muy creativo y encantador. Cada noche es diferente. Espero ver cómo evolucionan las cosas: una pequeña idea espontánea en una noche puede convertirse en una rutina de 20 minutos después de algunos shows. Ese tipo de cosas solo pueden suceder en el escenario; no importa cuánto piense en la comodidad de mi hogar, no lo puedo lograr.

También me encanta viajar con mi mánager de gira Bertha. Ella ha estado a mi lado durante 25 años. Nos reímos, o caemos en un agradable y cómodo silencio según el ánimo nos lo permita. Es una dicha.

La gira está ambientada en un tema del Oeste. ¿Qué inspiró el tema de esta gira y te adentrarás completamente en el mundo del Oeste?

Meterme en el mundo machista del Oeste parece el colmo de la diversión. Todos esos vaqueros sin bañar, escupiendo y malhablados. Sin mencionar la ropa. Hay mucho material para que un cómico campy lo explote, estoy seguro.

Eres conocido por llevar al escenario a miembros del público desprevenidos. ¿Cómo eliges a los espectadores que crees que serán los más entretenidos?

Estaré creando un nuevo drama del Oeste llamado ‘The Magnificent Seven Inches’. Para eso necesitaré un grupo. Lamentablemente no tengo uno conmigo, así que tendré que depender de la bondad de los incautos espectadores. Sí, necesitaré algunos varones.

Parece que tengo una habilidad psíquica para elegir a las personas correctas el 99 por ciento del tiempo. Necesito mirarlos a los ojos y luego lo sé. Los hombres heterosexuales son la mejor presa para mis propósitos. Después de todo, son responsables de la mayoría de los problemas en este mundo y considero que es mi deber hacer que paguen.

También eres famoso por tus fabulosos trajes. Sin revelar demasiado, ¿qué tienes preparado para esta gira?

No puedo revelar mucho pero no creo que te decepcione. Siempre he querido ponerme un par de chaparreras.

Mis trajes son diseñados por Hugh Durrant, quien crea todas mis extravagancias de panto. Si has visto el panto del London Palladium sabrás que Hugh no es para la sutileza. He dicho demasiado.

En la gira, volverás a tu ‘hogar espiritual del panto’, después de haber encabezado tu octava temporada consecutiva en el London Palladium. ¿Qué significa para ti estar tan estrechamente alineado con un lugar tan icónico y esperas tus dos noches allí en mayo?

¡No puedo creer mi suerte! A esta edad pensé que estaría haciendo un par de shows en una habitación arriba de un pub en algún lugar provincial. El Palladium es un lugar verdaderamente mágico. ¡Y dos noches! Me siento realmente bendecido. Tan pronto como entro por la puerta del escenario del Palladium, me siento abrumado por la felicidad.

En 2023 te uniste al elenco de Taskmaster de Channel 4, y has dicho desde entonces que fue uno de los programas de televisión más divertidos en los que has estado. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? ¿Te encontraste cada vez más ansioso por impresionar al Taskmaster Greg Davies a medida que avanzaba la serie?

Greg es un macho alfa, así que por supuesto uno quiere complacerlo de cualquier manera posible. Es como un hermano mayor, todo lo ve, todo es importante. Incluso podría ser la segunda venida, incluso. Me encanta Taskmaster. Es tan tonto, tan trivial, pero me dejé llevar por ello. Alex también es gracioso, de una manera nerd.

También hiciste una aparición sorpresa en el Especial de Navidad de ITV’s The Masked Singer, que tuviste que mantener increíblemente en secreto. ¿Disfrutaste el proceso de estar encubierto y sorprender a tus fans?

La secrecía fue la mitad de la diversión. No puedo decirte: pasamontañas, viseras, sudaderas con capucha, guantes incluso, cada vez que salías de tu camerino. Luego, para la actuación, estar dentro de tu disfraz es una experiencia extrañamente liberadora.

Estaba muy molesto por ser eliminado por Carol Vorderman vestida como un reno. ¡Qué espectáculo tan campy!

Además de tu regreso al stand-up en 2024, ¿qué más tienes planeado para este año?

¿Cuánto tiempo tienes? Todavía estoy de gira aquí y allá con Jesucristo Superestrella, interpretando a Herodes. No me canso del espectáculo y del talentoso elenco. Muy vitalizante.

Mis libros infantiles ‘The Bolds’ se están reeditando como un estuche, así que promocionaré eso en Edimburgo y en otros lugares. Y finalmente he logrado escribir otra novela para adultos: ‘Curtain Call to Murder’, que sale en octubre.

Luego tal vez un panto de nuevo… Estoy haciendo malabarismos, estoy seguro de que estarás de acuerdo. Es una maravilla que tenga tiempo para esta entrevista, francamente.

Julian Clary estará en el Lancaster Grand Theatre el miércoles 1 de mayo y el jueves 2 de mayo y en el Manchester Opera House el martes 7 de mayo. Recomendado para mayores de 16 años.