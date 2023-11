Jueces franceses emiten orden de arresto para el presidente de Siria en caso de crímenes de guerra.

French investigative judges have issued an international arrest warrant for President Bashar al-Assad of Syria that accuses him of complicity in war crimes and crimes against humanity over the deadly use of chemical weapons against his own people, a judicial official said on Wednesday.

The move was a major step to hold Mr. al-Assad and his circle accountable for some of the worst atrocities committed in the yearslong Syria conflict.

In the absence of any international court or tribunal that has jurisdiction over Syrian crimes, a patchwork of efforts for accountability has been underway for some time. Several countries, including Germany, Sweden and France, have launched prosecutions of individuals — mostly of low-level members of the Syrian security forces.

A special war crimes unit in the French judiciary has been investigating a complaint against Mr. al-Assad and his close associates that was filed in March 2021 by three international human rights groups.

The French judicial official, who was not authorized to speak publicly about the case, confirmed on Wednesday that the warrant for Mr. al-Assad accusing him of complicity in war crimes and crimes against humanity had been signed a day earlier. Warrants also were issued for the Syrian leader’s brother, Maher al-Assad, and two senior officials.

The complaint related to the August 2013 attacks in the Syrian city of Douma and the region of Eastern Ghouta, near Damascus — attacks that the United States government and others said killed more than 1,400 people.

Photos and videos of the victims of those attacks convulsing and foaming at the mouth shocked the world and provoked calls for accountability, which to date has been elusive.

Mr. al-Assad has denied using chemical weapons. More than 300 chemical weapons attacks in Syria have been documented by experts.

The French judges’ move appeared to be the first time that a national court has issued a warrant for the sitting president of another country on suspicion of war crimes. The chances of Mr. al-Assad landing in a French court were slim, but trials in absentia are permitted in France.

Aurelien Breeden contributed reporting.

Spanish Translation:

Los jueces de instrucción franceses emitieron una orden de arresto internacional para el presidente Bashar al-Assad de Siria, acusándolo de complicidad en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por el uso mortal de armas químicas contra su propio pueblo, dijo un funcionario judicial el miércoles.

La acción fue un paso importante para responsabilizar al Sr. al-Assad y su círculo por algunas de las peores atrocidades cometidas en el conflicto de Siria que lleva años.

Ante la ausencia de un tribunal internacional con jurisdicción sobre los crímenes sirios, desde hace algún tiempo se han estado llevando a cabo esfuerzos por la rendición de cuentas. Varios países, incluyendo Alemania, Suecia y Francia, han iniciado procesos judiciales contra individuos, en su mayoría miembros de bajo nivel de las fuerzas de seguridad sirias.

Una unidad especial de crímenes de guerra en el sistema judicial francés ha estado investigando una denuncia contra el Sr. al-Assad y sus cercanos asociados, presentada en marzo de 2021 por tres grupos internacionales de derechos humanos.

El funcionario judicial francés, que no estaba autorizado para hablar públicamente sobre el caso, confirmó el miércoles que la orden de arresto para el Sr. al-Assad acusándolo de complicidad en crímenes de guerra y crímenes de la humanidad se había firmado un día antes. También se emitieron órdenes de arresto para el hermano del líder sirio, Maher al-Assad, y dos altos funcionarios.

La denuncia se relaciona con los ataques de agosto de 2013 en la ciudad siria de Douma y la región de Ghouta Oriental, cerca de Damasco —ataques en los que el gobierno de los Estados Unidos y otros dijeron que murieron más de 1,400 personas.

Las fotos y videos de las víctimas de esos ataques convulsionándose y espumeando por la boca impactaron al mundo y provocaron llamados a la rendición de cuentas, que hasta la fecha ha sido escurridiza.

El Sr. al-Assad ha negado el uso de armas químicas. Expertos han documentado más de 300 ataques con armas químicas en Siria.

La decisión de los jueces franceses parece ser la primera vez que un tribunal nacional emite una orden de arresto para el presidente en ejercicio de otro país bajo sospecha de crímenes de guerra. Las posibilidades de que el Sr. al-Assad comparezca ante un tribunal francés eran escasas, pero los juicios en ausencia están permitidos en Francia.

Aurelien Breeden contribuyó a este reportaje.