Jóvenes ucranianos obligados a sobrevivir primero, planear para el futuro después.

Nota del Editor: Los jóvenes destacados en este artículo son citados solo por su nombre de pila a petición de sus familias por motivos de privacidad o, en el caso de los miembros del servicio activos en la línea del frente, por su seguridad.

“Los últimos dos años han pasado volando. Es difícil estar al tanto de todo lo que ha sucedido, así que no he podido procesar cuánto extraño mi hogar,” dijo Larysa, una ucraniana de 18 años que ha estado viviendo en Viena desde el inicio de la guerra total de Rusia, a The Kyiv Independent.

La invasión a gran escala ha obligado a los ucranianos de entre 18 y 25 años a tomar decisiones difíciles, a veces que cambian la vida, en un momento en el que deberían estar disfrutando del inicio de la edad adulta.

Si no están en el extranjero tratando de asimilarse en una cultura extranjera, entonces están luchando por seguir con alguna semblanza de vida normal en Ucrania o, en otros casos, defendiendo la soberanía de Ucrania en la línea del frente.

Los refugiados que huyen de Ucrania llegan a la estación de tren fronteriza de Zahony el 10 de marzo de 2022 en Zahony, Hungría. Más de 2 millones de refugiados han huido de Ucrania desde el inicio de la ofensiva militar de Rusia, según la ONU. Hungría, uno de los países vecinos de Ucrania, ha acogido a más de 144,000 refugiados que huyen de Ucrania después de que Rusia comenzara un ataque a gran escala el 24 de febrero. (Christopher Furlong/Getty Images)

Los frecuentes paralelismos dibujados entre la artillería y la lucha de trincheras de Ucrania contra Rusia y los horrores de la Primera Guerra Mundial hacen tentador comparar a los jóvenes adultos de Ucrania con la llamada Generación Perdida que surgió durante la primera mitad del siglo XX. Pero el término “perdido” puede ser un poco engañoso.

En este caso, podría ser más adecuado evocar el apodo otorgado a este grupo en Francia más adelante durante la década de 1920: la Generación del Fuego. Aquellos que sobrevivieron, ya sea que hubieran luchado en el campo de batalla o soportado los horrores de la guerra como civiles, estaban unidos por sus experiencias colectivas.

Hablar con la propia “Generación del Fuego” de Ucrania que alcanzó la mayoría de edad durante la última década de la agresión rusa contra su país revela una comprensión aguda de la mano que les ha tocado, a pesar de momentos de desesperación o desilusión.

“Nos vemos obligados a pagar por los errores de generaciones anteriores,” se lamentó Serhiy, un joven de 21 años de Chernivtsi.

Sin importar si están en el extranjero, todavía en sus ciudades de origen o luchando en la línea del frente, muchos de los jóvenes adultos de Ucrania desean lograr grandes cosas que beneficiarán no solo a ellos mismos, sino también al futuro de Ucrania.

‘Volveré a Ucrania algún día’

Antes de que la guerra total de Rusia trastornara su vida, Larysa planeaba estudiar medicina en su ciudad natal de Chernivtsi.

“Solía pensar mucho más en mis esperanzas y sueños para el futuro,” dijo. “Ahora no tengo ni idea de qué esperar.”

La idea de irse inicialmente no cruzó su mente — como cualquier adolescente normal, quería terminar la escuela y pasar tiempo con sus amigos. Pero luego su familia la convenció de irse en marzo de 2022 y unirse a su madre en Viena, quien ya estaba allí por trabajo.

Chernivtsi fue una vez parte del Imperio Austrohúngaro, por lo que el estilo arquitectónico similar de Viena le sirvió como recordatorio de su hogar. Pero las barreras idiomáticas y culturales durante sus primeros meses en Austria dificultaron su adaptación.

Hablar con otros jóvenes ucranianos “fue una de las cosas que me mantuvo cuerda,” dijo.

“Ni siquiera recuerdo si tuvimos una conversación que no empezara con la guerra. Fue principalmente algún tipo de lazo traumático donde todos compartimos cómo experimentamos esa terrible mañana (del 24 de febrero de 2022).”

Una niña mira desde una ventana mientras espera dentro de un tren que lleva refugiados a Polonia en la estación de tren de Lviv, en el oeste de Ucrania, el 5 de marzo de 2022. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU votó abrumadoramente el 4 de marzo de 2022 para crear una investigación de alto nivel sobre las violaciones cometidas tras la invasión de Rusia a Ucrania. Desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala el 24 de febrero, más de 1.2 millones de personas han huido de Ucrania a países vecinos, según cifras de las Naciones Unidas. (Daniel Leal / AFP via Getty Images)

Larysa era solo una niña durante los eventos de la Revolución del EuroMaidan en 2014, que resultó en la destitución del presidente pro-kremlin Viktor Yanukovych, seguida por la anexión ilegal de la península de Crimea por parte de Rusia y la invasión de las oblasts de Donetsk y Luhansk.

La guerra siempre estuvo presente en la vida cotidiana de su joven generación hasta que eventualmente consumió cada aspecto de ella.

“No recuerdo todos esos eventos de hace una década con claridad, pero hay ciertos momentos que quedan grabados en mi memoria, como cuando ayudé a mi madre a hornear cientos de cupcakes para recaudar fondos para soldados ucranianos que luchaban en el este,” dijo. “Me sentí orgullosa de mí misma ese día. Entendí que había hecho algo para ayudar a otros.”

Larysa está en el proceso de completar cursos de alemán y física, con planes de comenzar sus estudios universitarios en Viena. Espera usar el conocimiento que está adquiriendo en el extranjero para tener un impacto positivo en su regreso a Ucrania — pero por ahora, su futuro inmediato está más allá de sus fronteras.

“Volveré a Ucrania algún día,” dijo. “Quiero hacer mi parte para asegurarme de que mi país sea independiente y que las futuras generaciones de ucranianos no tengan motivos para irse. Quiero que se sientan orgullosos de ser ucranianos.”

‘Nuestra generación tendrá que reconstruir el país’

Los años universitarios suelen recordarse con cariño como un período de autodescubrimiento que marcó la transición a la edad adulta. Sin embargo, muchos de los jóvenes de entre 18 y 25 años de Ucrania han sido privados de esta experiencia, primero por la pandemia de Covid-19 y luego por la guerra de Rusia.

Aquellos que no huyeron del país con sus familias o se enlistaron en las Fuerzas Armadas de Ucrania después del 24 de febrero de 2022 se encuentran realizando una tarea aparentemente común —completar sus estudios universitarios— bajo circunstancias extraordinarias.

Idealmente, las preocupaciones principales de los estudiantes universitarios girarían en torno a cosas como logros académicos, asegurar pasantías o navegar relaciones románticas. Pero desde el inicio de la invasión a gran escala, muchos de ellos también han tenido que preocuparse por mantenerse con vida.

“La invasión a gran escala definitivamente me ha infligido un tremendo trauma a mí ya otros jóvenes de mi edad,” dijo Kateryna, una estudiante de 21 años que está terminando sus estudios de pregrado en la Universidad Nacional de Járkov, a The Kyiv Independent.

“Da miedo pensar en el futuro. Cuando lo haces, es muy fácil sumergirte en una profunda crisis existencial y una vez que logras salir, no quieres volver. Bajo tales circunstancias, vivir día a día y dejarse llevar por la vida parece ser la única opción viable.”

Las clases en la Universidad Nacional de Járkov, una de las principales instituciones educativas de Ucrania, ahora se imparten principalmente en línea por razones de seguridad. Járkov es frecuentemente blanco de ataques de misiles y drones rusos debido a su proximidad a la frontera con Rusia.

Si bien las lecciones en línea son la alternativa más viable bajo circunstancias tan desafiantes, han sido una “significativa desventaja” tanto para los estudiantes como para los profesores, según Kateryna.

“Muchos de nosotros hemos carecido de la motivación para estudiar, ya que nos encontramos convirtiéndonos en personas diferentes que ya no están alineadas con las carreras que originalmente elegimos seguir,” dijo.

Esto también ha llevado a algunos estudiantes a reevaluar sus prioridades cuando se trata de elegir entre trabajo y educación o conformarse con un camino profesional diferente al que originalmente habían elegido seguir.

La vida cotidiana continúa tanto como puede para los estudiantes universitarios de Járkov, pero como señaló Kateryna, estudiar y socializar ahora a menudo ocurren en medio de repetidos ataques rusos y las muertes de conocidos, amigos o seres queridos.

Al ser una de las principales ciudades de Ucrania en el este, Járkov se convirtió en el hogar en la última década de miles de ucranianos que habían huido de la invasión rusa inicial de las oblasts de Donetsk y Luhansk en el este. Kateryna recordó cómo cada vez había más estudiantes en su escuela que se presentaban con orgullo a otros estudiantes como originarios de la región del Donbas.

“Todos en la escuela conocíamos la postura política de los padres de nuestros compañeros de clase porque no teníamos nuestro propio punto de vista político en ese momento — en su mayoría eco de lo que nuestros padres discutían en casa,” dijo Kateryna.

“Personalmente solo comprendí totalmente la magnitud de estos eventos en el 11º grado durante nuestras clases de historia. Pero incluso después de eso, la guerra no…”