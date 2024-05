Jacob Zuma, ex líder del A.N.C., se convierte en su rival político.

Los graduados desempleados, los dueños de negocios con dificultades y los veteranos del ejército marcharon por la ciudad sudafricana de Pietermaritzburg esta semana, cantando el nombre de “Jacob Zuma”. Los aproximadamente 500 manifestantes paralizaron partes de la ciudad, en la provincia de KwaZulu-Natal, el bastión tradicional del Sr. Zuma, un antiguo presidente de Sudáfrica y del Congreso Nacional Africano, el partido que gobernó el país durante tres décadas. Exigiendo agua y electricidad, la protesta por preocupaciones locales comunes también fue una muestra de poder para el nuevo partido político que lidera ahora el Sr. Zuma, uMkhonto weSizwe, o M.K., con la esperanza de erosionar la posición dominante de sus antiguos aliados. “Vamos a tener que luchar para que las cosas cambien”, dijo Khumbuzile Phungula, de 49 años, quien se unió a la marcha después de que su vecindario estuviera semanas sin agua. “M.K. es todo acerca del cambio”. Mientras los vendedores vendían camisetas de Jacob Zuma y una bebida energética con la marca M.K., y hombres en uniformes militares de movimientos antiapartheid desde hace mucho disueltos dirigían a la multitud, los manifestantes encarnaban al nuevo partido del Sr. Zuma: un grupo de votantes agraviados que, al igual que él, han tenido desacuerdos con un partido gobernante que consideran ineficaz y corrupto. Los seguidores del Sr. Zuma ahora forman un bloque lo suficientemente grande como para convertirlo en un potencial hacedor de reyes en las elecciones generales de Sudáfrica el 29 de mayo. No presente en la marcha de Pietermaritzburg estaba el Sr. Zuma mismo. En cambio, se estaba preparando para una audiencia en la Corte Constitucional de Sudáfrica el viernes sobre si el Sr. Zuma, de 82 años, es elegible para postularse en absoluto. Renunció al puesto de mayor rango en 2018 en medio de protestas generalizadas, y tres años después fue condenado y sentenciado por no comparecer ante una investigación de corrupción, aunque al final solo cumplió dos meses de una sentencia de 15 meses. El Sr. Zuma también enfrenta batallas faccionales dentro de su incipiente partido: un líder senior de M.K. ha acusado al partido de falsificar las firmas necesarias para presentarse a las elecciones, y la policía dice que está investigando las acusaciones, que el Sr. Zuma ha rechazado como un infundio sin fundamento. Sin embargo, ninguno de esos posibles obstáculos ha disuadido a los miembros del partido M.K. ni ha disminuido el estatus del Sr. Zuma como una amenaza política. Un tribunal inferior ya ha dictaminado que puede postularse para un cargo público, y M.K. planea convertir su próxima comparecencia ante la corte en un evento de campaña en el que se espera que el Sr. Zuma se dirija a sus seguidores. Tanto el Sr. Zuma como su partido han ganado rápidamente impulso, capitalizando las peleas internas del A.N.C. y su fracaso en proporcionar servicios básicos a los sudafricanos. Desde su fundación hace apenas cinco meses, M.K. ha trastocado el panorama político del país y se ha convertido en uno de los partidos de oposición más visibles en un campo lleno. Aunque lideró el partido al que ahora culpan por los problemas del país, los partidarios del Sr. Zuma recuerdan con nostalgia su década en el cargo, incluidos muchos de los que participaron en la manifestación en KwaZulu-Natal, la segunda provincia más poblada del país. Lucky Sibambo, un ingeniero forestal que se describió a sí mismo como un espectador político antes del lanzamiento de M.K. y que ayudó a movilizar la marcha, dijo que creía que el apoyo del Sr. Zuma a la expropiación de tierras sin compensación y a su redistribución ayudaría a empresas negras como la suya. Sphumelele Mthembu, de 28 años, dijo que no había podido encontrar un trabajo remunerado a pesar de tener un posgrado en psicología clínica. “Estamos hartos del A.N.C.”, dijo, viendo la marcha desde el balcón de un centro de capacitación para jóvenes. “Estamos cansados de las mentiras, del dinero que desaparece”. Y Mnqobi Msezane, de 34 años, que ha estado buscando apoyo para el Sr. Zuma en los campus universitarios, citó sus promesas de educación universitaria gratuita. El Sr. Msezane desestimó las acusaciones de corrupción que persiguieron la tenencia del ex presidente como un ardid político para frustrar al Sr. Zuma en su desafío a la élite política negra y poner fin a la dominación económica de los sudafricanos blancos. “La pobreza tiene un color, y es negro”, dijo el Sr. Msezane. El Sr. Zuma ha convertido sus batallas judiciales en carne de campaña política alegando persecución política, y sus seguidores han cambiado las controversias de su presidencia en historias de éxito. Pero incluso cuando su popularidad ha ayudado al crecimiento del partido M.K., el ex presidente propenso a los escándalos también tiene responsabilidades como líder de un partido, dijo Mashupye Herbert Maserumule, profesor de asuntos públicos en la Universidad de Tecnología de Tshwane en Pretoria, en una entrevista. Cada vez que el Sr. Zuma se dirige a una multitud está claro que sus quejas personales moldean las políticas del partido, dijo el Sr. Maserumule. Por ejemplo, el Sr. Zuma ha pedido un cambio judicial, un eco de sus repetidas afirmaciones de que es un objetivo de los tribunales. Y, agregó, “Si ya no es el rostro de M.K., eso también marcará el fin de M.K.” Hasta el momento, el crecimiento de M.K. ha mermado el apoyo a los partidos de oposición más antiguos, como la Alianza Democrática, la oposición oficial del país, y los Combatientes por la Libertad Económica. Un ex concejal de la Alianza Democrática, Shawn Adkins, un pastor, incluso dijo que en la marcha de Pietermaritzburg decidió pasarse a M.K., harto del lento despliegue de viviendas en su vecindario. “Estoy convencido”, dijo el Sr. Adkins. El apoyo al A.N.C. ha estado disminuyendo durante años, y enfrentando una clara amenaza de M.K., el partido gobernante está enfrentando a su nuevo rival de frente. Recientemente, el A.N.C. desplegó a sus líderes principales y a sus socios de la alianza para lo que el partido llamó “una semana de intensa campaña en KwaZulu-Natal”, en un esfuerzo por congraciarse con los votantes allí. Junto a cientos de voluntarios, figuras prominentes del A.N.C. se dispersaron por toda la provincia, renunciando a grandes mítines en favor de visitas domiciliarias más personales. “En realidad estamos haciendo todo lo posible para hablar con la gente, para decirles que el A.N.C. todavía existe, que el A.N.C. todavía es fuerte, que todavía vale la pena apoyar”, dijo el Dr. Zweli Mkhize, ex presidente provincial del A.N.C. y candidato presidencial que estaba haciendo campaña en el barrio Eastwood de Pietermaritzburg. Sus esfuerzos dieron frutos con algunos lugareños. Una votante, Queenie Potgieter, de 65 años, dijo que habría apoyado a M.K. si el A.N.C. no hubiera “calentado” su hogar, pero que una visita del Dr. Mkhize le había hecho cambiar de opinión. Y mientras el Dr. Mkhize repartía camisetas y sarongs en los colores del partido, Tusiwe Mkhabela, una votante de primera vez de 21 años, estalló en lágrimas al ver a un hombre a quien considera una celebridad. El A.N.C. ha brindado a su familia asistencia social y paquetes de alimentos, dijo, y cree que también le asegurarán un trabajo. Sin embargo, Annaline Merime, de 28 años, que nunca ha votado, desestimó al líder del A.N.C. con un gesto de disgusto. “Solo cuando es tiempo de votar hacen esto”, dijo. “¿Dónde están el resto del año?” El Dr. Mkhize dijo que el A.N.C., consciente de sus propios fracasos, no subestimaría el apoyo al Sr. Zuma en la provincia, ni la frustración de los votantes. Fue bajo el mandato del Sr. Zuma que el A.N.C. creció en KwaZulu-Natal, y fue el Sr. Zuma quien formó a los líderes actuales de la provincia, dijo el Dr. Mkhize. Dado que el A.N.C. ha lidiado con partidos escindidos antes, el Dr. Mkhize dijo que se mantenía cautelosamente confiado. “La única complicación para nosotros es que nunca hemos tenido al presidente Zuma haciendo campaña en el bando opuesto”, dijo.