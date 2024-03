Israel encuentra un salvavidas en los Emiratos Árabes Unidos mientras sus lazos con países árabes se desgastan.

Solo unos años atrás, muchos ciudadanos de los Emiratos Árabes Unidos estaban dispuestos a hablar con entusiasmo sobre los crecientes lazos de su país con Israel. Israel acababa de establecer relaciones con los Emiratos a través de un acuerdo mediado por Estados Unidos. Grupos empresariales surgieron para canalizar la inversión entre ambos países. Dos mujeres, una emiratí e israelí, posaron para una fotografía tomadas de la mano en lo alto de un rascacielos en Dubái. Funcionarios estadounidenses, emiratíes e israelíes predijeron que su acuerdo, llamado los Acuerdos de Abraham, propagaría la paz en todo Oriente Medio.

Pero ahora, mientras el bombardeo de Gaza por parte de Israel durante varios meses alimenta la ira en la región, cada vez es más difícil encontrar partidarios emiratíes del acuerdo. Un empresario emiratí que alguna vez había promocionado los lazos económicos dijo que había abandonado un consejo de negocios emiratí-israelí y que no tenía nada más que decir. Algunos emiratíes, aunque frustrados con los acuerdos, dijeron que tenían miedo de hablar públicamente, citando la historia del gobierno autoritario de arrestar a los críticos. Uno de los pocos que habló, el subjefe de la policía de Dubai, declaró en línea que los árabes “realmente deseaban la paz” y que Israel “demostró que sus intenciones son malas”.

A pesar de la presión, los funcionarios emiratíes dicen que no tienen intención de cortar lazos. En una declaración escrita para The New York Times, el gobierno emiratí destacó cómo los funcionarios emiratíes habían utilizado su relación con Israel para facilitar la entrada de ayuda humanitaria para Gaza, así como el tratamiento médico de los heridos de Gaza llevados a los Emiratos.

El ministro de Economía de Israel, Nir Barkat, se convirtió en el primer ministro israelí en visitar los Emiratos desde el 7 de octubre, asistiendo a una reunión de la Organización Mundial del Comercio. En una entrevista, dijo que estaba “muy optimista” después de reunirse con funcionarios emiratíes.

A pesar de la existencia de los acuerdos no está en juego, lo que será la relación es bastante incierto, muchos israelíes y emiratíes dijeron. “La fase romántica de los Acuerdos de Abraham se ha desvanecido”, dijo Noa Gastfreund, cofundadora israelí de Tech Zone, un grupo que conecta a empresarios y inversores tecnológicos emiratíes e israelíes. Ahora, dijo, “hemos entrado en la fase realista de entender que no será fácil”.

