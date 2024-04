IPL 2024 – RCB vs SRH – Maxwell se toma un Descanso para Refrescarse después de Pedir Descanso a RCB

Glenn Maxwell toma un descanso del IPL 2024 para refrescarse física y mentalmente. Glenn Maxwell ha decidido tomar un descanso de la IPL para refrescarse física y mentalmente después de solicitar a la gerencia de Royal Challengers Bangalore que elija a otra persona en su lugar para el partido contra Sunrisers Hyderabad.

Maxwell ha estado luchando por las carreras en IPL 2024. Antes del partido del lunes, solo había anotado 32 carreras en seis entradas con un promedio de 5.33. Había especulaciones de que podría haberse sentado debido a una lesión en el pulgar, pero ese no fue el caso.

“Para mí, personalmente, fue una decisión bastante fácil”, dijo Maxwell después de la sexta derrota de RCB en siete partidos. “Fui a Faf [du Plessis] y los entrenadores después del último partido y dije que sentía que era probablemente el momento de probar a otra persona. He pasado por esta situación en el pasado donde puedes seguir jugando y hundirte más en un hoyo. Creo que ahora es en realidad un buen momento para darme un descanso mental y físico, poner mi cuerpo en orden. Si es necesario que entre en el torneo, espero poder volver a estar en un estado mental y físico sólido donde todavía pueda tener un impacto.

“Hemos tenido una deficiencia bastante grande inmediatamente después del powerplay, que ha sido mi punto fuerte durante las últimas temporadas. Sentí que no estaba contribuyendo de manera positiva con el bate, y con los resultados y la posición en la tabla en la que nos encontramos, creo que es un buen momento para darle a otra persona la oportunidad de mostrar sus habilidades y, con suerte, que alguien pueda ganarse ese lugar.”

Antes de ingresar al IPL 2024, Maxwell estaba en un gran momento de forma. En 17 partidos de T20 desde principios de noviembre, había anotado 552 carreras con un promedio de 42.46 y una tasa de golpe de 185.85. Durante este período, también marcó dos centurias.

Pero comenzó el IPL con un pato en la primera bola contra Chennai Super Kings. Desde entonces, ha tenido dos patos más y solo ha durado más de cinco bolas una vez contra Kolkata Knight Riders, cuando hizo 28 carreras en 19 bolas con la ayuda de dos caídas de capturas.

“El cricket T20 puede ser así a veces, es un juego bastante voluble”, dijo. “Incluso si miras el primer juego, corrí una al centro del bate al portero. Vi muy bien la longitud, vi una oportunidad de anotar, pero abrí la cara del bate un poco demasiado. Cuando estás jugando bien, eso se va lejos de los guantes, consigues un límite, tienes 4 de 1, y ya estás encaminado en el torneo.

“Probablemente simplemente no he podido despegar, tan simple como eso. En los primeros juegos, siento que tomé decisiones razonablemente buenas, pero seguía encontrando formas de salir. Puede suceder en el cricket T20 y cuando se vuelve más grande, puedes empezar a buscar y esforzarte demasiado y olvidar los conceptos básicos del juego.”

El juego contra SRH, sin embargo, resultó ser de alto puntaje. Bateando primero, SRH anotó 287 por 3, la segunda mayor puntuación en T20 cricket. RCB respondió con 262 por 7, sumando 549 para el partido, la mayor cantidad en un T20.

Maxwell fue preguntado si, retrospectivamente, deseaba haber jugado un juego más. “Me di cuenta durante el powerplay que la cancha no estaba tan lenta y de dos ritmos como lo había estado en los primeros juegos”, dijo con una sonrisa. “Y me di cuenta de que probablemente fue un mal juego para perderse; hubiera sido agradable estar ahí bateando.

“Pero como dije, quería darme no solo un descanso físico sino también mental para tener el derecho de jugar cricket profesional. Me enorgullezco mucho de mi desempeño y trabajo duro detrás de escena para poner mi cuerpo en orden para cada juego. Y ha sido una lucha bastante dura, dado que mi cuerpo está en el lado equivocado de los 30. Creo que el estrés físico y mental simplemente me desgastó un poco.”

Maxwell tuvo una temporada de IPL similar en 2020 también. Jugando para Kings XI Punjab en ese momento, solo logró 108 carreras en 11 entradas, con un promedio de 15,42 y una tasa de golpe de 101,88. Ese año no logró un solo seis.

“Esa fue probablemente una situación diferente,” dijo Maxwell. “En ese entonces, lo que me estaba perjudicando era que estaba lanzando muy bien. Así que en realidad estaba jugando más como un lanzador usado al final [con el bate]. Teníamos a KL [Rahul] y Mayank [Agarwal] que eran los dos máximos anotadores de carreras en la competencia en ese momento, así que no quedaba muchas bolas en el juego. Así que no pude tener ningún ritmo de partido. Y cuando lo hice, solo era por algunas bolas de vez en cuando.

“Así que le dije lo mismo a la gerencia de Kings XI en ese momento, que podíamos tener un lanzador extranjero en mi lugar. Pero tampoco teníamos un lanzador de vuelos. Así que jugaba como un lanzador de vuelos extranjero que podía batear un poco.

“La gerencia aquí ha sido excepcional. Hemos estado trabajando juntos en asumir mucha responsabilidad y el personal de liderazgo fuera del campo está tratando de ayudar tanto como pueden. Desafortunadamente, las carreras simplemente no han llegado como deberían cuando estás en muy buena forma. No creo que haya tenido mejores seis meses en cricket previo a este torneo. Así que es frustrante cuando termina así. Pero si puedo poner mi cuerpo y mi mente en orden, no hay razón por la que no pueda terminar el torneo bien si tengo otra oportunidad.”