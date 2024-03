iOS 18 y macOS 15 incluirán la aplicación Freeform actualizada con la función de ‘Escenas’

Con iOS 18 y macOS 15, Apple tiene la intención de introducir una gran cantidad de nuevas características y mejoras que afectarán a las aplicaciones y ajustes del sistema. A través de fuentes de la industria, MacRumors ha recibido detalles sobre la versión actualizada de la aplicación Freeform, la cual incluirá una interesante adición.

Conocida como “Escenas Freeform,” la nueva función permitirá a los usuarios seleccionar secciones específicas o “Escenas” dentro de sus tableros para una navegación más sencilla. Una vez seleccionadas y nombradas, los usuarios tendrán la capacidad de regresar fácilmente a ellas después de ver otras áreas del tablero. Los usuarios también tendrán la opción de editar las escenas posteriormente, e incluso podrán colaborar con otros para hacerlo. Nuestras fuentes afirman que las Escenas Freeform serán compatibles con iCloud, lo que permitirá compartir y editar de manera más sencilla.

Los controles para la interfaz de usuario de Escenas Freeform estarán ubicados cerca de los controles de zoom, hacia la parte inferior izquierda dentro de la aplicación. Los usuarios verán un nuevo icono tipo barra de sándwich con tres líneas verticales, y al hacer clic en el icono se mostrará la Interfaz de usuario de Escenas. Esta incluye una barra con íconos de flecha individuales para una navegación más sencilla entre Escenas, junto con un icono cuadrado entre las dos flechas. Al hacer clic en el icono cuadrado, se presentarán al usuario opciones adicionales para seleccionar o navegar entre escenas.

Apple también ha desarrollado los siguientes atajos de teclado para Escenas Freeform:

Guardar – Shift + Command + S

Siguiente Escena – Opción + Comando + ]

Escena Anterior – Opción + Comando + [

Aunque esta característica está en fase de pruebas, es importante destacar que no todas las características llegan al lanzamiento, y Apple también a veces retrasa nuevas incorporaciones hasta una versión posterior de iOS. Mientras que las Escenas Freeform están en desarrollo para ‌iOS 18‌ y macOS 18, cabe la posibilidad de que se retiren o se introduzcan en una fecha posterior.

Para obtener más detalles sobre qué esperar de los próximos sistemas operativos de Apple, visita nuestra página de resumen de rumores para iOS 18.

