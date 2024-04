iOS 17.5: Nuevas características, fecha de lanzamiento y más detalles

9to5Mac es compatible con Incogni: Mantén tus datos privados fuera de la Dark Web con Incogni. Ayuda a protegerte del robo de identidad, estafas y llamadas no deseadas. Usa el código “Apple55” para obtener un descuento del -55% en el plan anual.

Apple ha comenzado oficialmente las pruebas beta de iOS 17.5 con desarrolladores y usuarios beta públicos. La actualización trae consigo una serie de nuevas funciones y cambios, y se espera que sea lanzada en algún momento del próximo mes. Sigue leyendo para conocer todo lo que sabemos hasta ahora.

¿Cuándo se lanzará iOS 17.5?

Basándonos en los lanzamientos anteriores de actualizaciones de iOS, esperaría que iOS 17.5 se lance para todos en algún momento a mediados de mayo. Aquí tienes un resumen de las fechas de lanzamiento de actualizaciones anteriores de iOS x.5:

Hasta ahora, se han lanzado cuatro betas de iOS 17.5 hasta el 17 de abril.

2 de abril: iOS 17.5 beta 1, número de compilación: 21F5048f

16 de abril: iOS 17.5 beta 2, número de compilación: 21F5058e

23 de abril: iOS 17.5 beta 3, número de compilación: 21F5063f

30 de abril: iOS 17.5 beta 4, número de compilación: 21F5073b

¿Qué hay de nuevo en iOS 17.5?

Aunque iOS 17.5 no es una actualización tan grande como otras actualizaciones de iOS 17, sigue incluyendo su parte justa de nuevas funciones y actualizaciones.

Distribución web en la UE

Dentro de la Unión Europea, la última actualización de iOS 17.5 introduce la capacidad de instalar aplicaciones directamente desde el sitio web de un desarrollador. Apple presentó esta nueva función de “Distribución web” el mes pasado, explicando que permite a los desarrolladores distribuir sus aplicaciones de iOS directamente desde sus propios sitios web.

Para utilizar esta funcionalidad, los desarrolladores deben optar por las actualizaciones de los términos comerciales de la App Store, lo que requiere el pago de una tarifa de tecnología central de €0.50 por cada instalación anual de un millón que exceda en los últimos 12 meses.

Cualquier aplicación distribuida a través de la web aún debe cumplir con las pautas de notarización de Apple. Las aplicaciones solo se pueden instalar desde un dominio web que el desarrollador haya registrado en App Store Connect. Apple también proporcionará una serie de API para que los desarrolladores se integren con la funcionalidad del sistema.

Apple ha confirmado que la beta de iOS 17.5 incluye soporte para la Distribución web. Sin embargo, actualmente no hay desarrolladores que ofrezcan sus aplicaciones a través de esta nueva función de Distribución web. No anticipamos que esto cambie hasta el lanzamiento público de iOS 17.5 en mayo.

Nuevo juego de Quartiles para Apple News+

En la aplicación Apple News, los suscriptores de Apple News+ en Estados Unidos y Canadá encontrarán un nuevo juego de palabras “Quartiles” después de actualizar a iOS 17.5. El juego anima a los jugadores a seleccionar de una cuadrícula de fichas para formar palabras.

Quartiles es el tercer juego que llega a Apple News+, tras la adición de juegos diarios de crucigramas y crucigramas mini que se añadieron el año pasado.

iOS 17.5 también añade la integración de Game Center a los tres juegos de Apple News+. Con esta función, ahora puedes ver tablas de clasificación para cada uno de los tres juegos con estadísticas de Tiempo de resolución diario y Puntuación diaria.

Cambios de diseño

La beta 1 de iOS 17.5 incluye también algunos pequeños cambios de diseño que vale la pena señalar:

El widget de Podcasts se ha actualizado con un nuevo color dinámico que cambia según la obra de arte del podcast que estás reproduciendo actualmente.

En la aplicación Apple Books, Apple ha rediseñado el icono de “Reading Goal” en la barra de navegación superior.

En la aplicación Ajustes, hay un nuevo glifo para el menú “Acceso a Passkeys para navegadores web” en “Privacidad y seguridad”.

Actualizaciones de la red de Find My

Según el código descubierto por 9to5Mac, iOS 17.5 parece incorporar un nuevo sistema centrado en capacidades anti-acoso para accesorios como AirTags. Este desarrollo sigue al anuncio de Apple el año pasado de una colaboración con Google para colaborar en una nueva “especificación de la industria para combatir el rastreo no deseado”.

Cadenas añadidas a la aplicación Find My revelan que iOS será capaz de identificar accesorios de rastreo, incluso aquellos que no están certificados por Apple o Find My, y ayudar a los usuarios a desactivarlos.

Una de las nuevas cadenas dice: “Este artículo carece de certificación en la red Apple Find My. Tienes la opción de desactivar este artículo y evitar que comparta su ubicación con el propietario. Para proceder, sigue las instrucciones proporcionadas en un sitio web por el fabricante de este artículo.”

Estos cambios llegan mientras Google comenzó a implementar su nueva red Find My Device para Android el 8 de abril.

Nuevo ‘Estado de reparación’

En la beta 4 de iOS 17.5, Apple añadió una nueva función de “Estado de reparación” a Find My. Esta función permite a los usuarios confirmar con su ID de Apple y contraseña que están a punto de enviar su iPhone a reparar. Como resultado, los técnicos de Apple pueden confirmar que la persona es dueña del iPhone y luego proceder con la reparación sin necesidad de desactivar la Protección contra dispositivos robados y Find My.

Básicamente, esto asegura que los usuarios aún puedan rastrear su dispositivo usando Find My mientras está siendo reparado. Anteriormente, Apple requería a los usuarios desactivar por completo Find My.

Otros cambios de iOS 17.5

Conclusión

Si Apple tiene más cambios planeados para iOS 17.5 más allá de lo que se lanzó hoy, aún está por verse. El enfoque está claramente en la Unión Europea, donde Apple continúa adaptándose a la Digital Markets Act que está siendo aplicada por la Comisión Europea.

Más sobre iOS 17.5:

