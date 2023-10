Inside Volodymyr Zelensky’s Struggle to Maintain Ukraine’s Commitment – ‘Nadie cree en nuestra victoria como yo.’

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le da la bienvenida al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en el pórtico sur de la Casa Blanca el 21 de septiembre de 2023. Saul Loeb—AFP/Getty Images

Pero algunas de las acusaciones han sido difíciles de negar. En agosto, un medio de comunicación ucraniano conocido por investigar la corrupción, Bihus.info, publicó un informe demoledor sobre el principal asesor de Zelensky en política económica y energética, Rostyslav Shurma. El informe reveló que Shurma, un ex ejecutivo de la industria energética, tiene un hermano que es copropietario de dos compañías de energía solar con plantas de energía en el sur de Ucrania. Incluso después de que los rusos ocuparan esa parte del país, desconectándola de la red eléctrica ucraniana, las compañías continuaron recibiendo pagos estatales por producir electricidad.

La policía anticorrupción, una agencia independiente conocida en Ucrania como NABU, respondió a la publicación abriendo una investigación por malversación de fondos contra Shurma y su hermano. Pero Zelensky no suspendió a su asesor. En cambio, a finales de septiembre, Shurma se unió a la delegación del presidente en Washington, donde lo vi estrechando la mano a legisladores y funcionarios de alto rango de la Administración Biden.

Poco después de su regreso a Kiev, visité a Shurma en su oficina en el segundo piso de la sede presidencial. El ambiente dentro del recinto había cambiado en los 11 meses desde mi última visita. Se habían retirado las bolsas de arena de muchas ventanas, ya que habían llegado nuevos sistemas de defensa antiaérea a Kiev, incluidos los misiles Patriot de Estados Unidos, lo que redujo el riesgo de un ataque con cohetes en la oficina de Zelensky. Los pasillos seguían oscuros, pero los soldados ya no los patrullaban con fusiles de asalto y sus colchonetas y otros equipos habían sido retirados. Algunos de los colaboradores del presidente, incluido Shurma, volvieron a vestir ropa civil en lugar de uniforme militar.

Cuando nos sentamos en su oficina, Shurma me dijo que las acusaciones en su contra eran parte de un ataque político pagado por uno de los enemigos domésticos de Zelensky. “Lanzaron una mierda”, dice, sacudiendo el frente de su camisa blanca almidonada. “Y ahora tenemos que explicar que somos inocentes”. No parecía molestarle que su hermano fuera un jugador importante en la industria que Shurma supervisa. Al contrario, pasó casi media hora tratando de convencerme de la fiebre del oro que vería la energía renovable después de la guerra.

Quizás, sugerí, en medio de todas las preocupaciones por la corrupción en Ucrania, habría sido más sabio para Shurma apartarse mientras estaba siendo investigado por malversación de fondos, o al menos no participar en el viaje de Zelensky a Washington. Respondió encogiéndose de hombros. “Si hacemos eso, mañana todos en el equipo serían señalados”, dice. “La política ha vuelto, y ese es el problema”.

Algunos minutos después, el teléfono de Shurma se iluminó con un mensaje urgente que le obligó a cortar nuestra entrevista. El presidente había convocado a sus asesores principales a una reunión en su oficina. Los lunes por la mañana era normal que su equipo celebrara una reunión estratégica para planificar la semana. Pero esta sería diferente. Durante el fin de semana, terroristas palestinos habían masacrado a cientos de civiles en el sur de Israel, lo que llevó al gobierno israelí a imponer un bloqueo a la Franja de Gaza y declarar la guerra contra Hamas. Reunidos alrededor de una mesa de conferencias, Zelensky y sus asesores intentaban entender qué significaría la tragedia para ellos. “Mi mente está acelerada”, me dijo uno de ellos cuando salió de la reunión esa tarde. “Las cosas van a empezar a moverse muy rápido”.

Desde los primeros días de la invasión rusa, la principal prioridad de Zelensky y quizás su principal contribución a la defensa de la nación había sido mantener la atención en Ucrania y unir al mundo democrático a su causa. Ambas tareas se volverían mucho más difíciles con el estallido de la guerra en Israel. El enfoque de los aliados de Ucrania en Estados Unidos y Europa, y de los medios de comunicación globales, se desplazó rápidamente hacia la Franja de Gaza.

“Es lógico”, me dice Zelensky. “Por supuesto, salimos perdiendo con los eventos en Oriente Medio. La gente está muriendo y se necesita la ayuda del mundo allí para salvar vidas, para salvar a la humanidad”. Zelensky quería ayudar. Después de la reunión de crisis con sus asesores, solicitó al gobierno israelí permiso para visitar su país como muestra de solidaridad. La respuesta apareció la semana siguiente en los informes de los medios israelíes: “El momento no es el adecuado”.

Unos días después, el presidente Biden intentó romper el estancamiento que Zelensky había visto en el Capitolio. En lugar de pedir al Congreso que vote sobre otro paquete de ayuda a Ucrania, Biden lo agrupó con otras prioridades, incluido el apoyo a Israel y la seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México. El paquete costaría 105.000 millones de dólares, de los cuales 61.000 millones serían para Ucrania. “Es una inversión inteligente”, dijo Biden, “que dará dividendos para la seguridad estadounidense durante generaciones”.

Pero también fue un reconocimiento de que, por sí sola, la ayuda a Ucrania ya no tiene muchas posibilidades en Washington. Cuando le pregunté a Zelensky sobre esto, admitió que las manos de Biden parecen estar atadas por la oposición del Partido Republicano. La Casa Blanca, dijo, sigue comprometida con ayudar a Ucrania. Pero los argumentos sobre valores compartidos ya no tienen mucho peso entre los políticos estadounidenses ni entre las personas que los eligen. “La política es así”, me dice con una sonrisa cansada. “Ponen en la balanza sus propios intereses”.

Al comienzo de la invasión rusa, la misión de Zelensky era mantener la simpatía de la humanidad. Ahora su tarea es más complicada. En sus viajes al extranjero y en sus llamadas presidenciales, debe convencer a los líderes mundiales de que ayudar a Ucrania está en sus propios intereses nacionales, que como dijo Biden, “darán dividendos”. Lograr eso se vuelve más difícil a medida que se multiplican las crisis globales.

Pero frente a la alternativa de congelar la guerra o perderla, Zelensky no ve otra opción que seguir adelante durante el invierno y más allá. “No creo que Ucrania pueda permitirse cansarse de la guerra”, dice. “Incluso si alguien se cansa por dentro, muchos de nosotros no lo admiten”. El presidente menos que nadie. —Con información de Julia Zorthian/New York

