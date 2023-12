Lo que estoy leyendo: Edición de memoria histórica

Mi mente ha estado inquieta esta semana. Aunque nunca he sido una persona mañanera, me he estado despertando a las 5 a.m., pensamientos revoloteando en mi cabeza como desechos marinos. Los eventos recientes en las noticias y la política flotan entre recordatorios para comprar regalos de Navidad, reservar citas con los médicos y confirmar fechas de juego, el caos usual de la vida como padre y periodista, aumentado un par de muescas.

Gracias a las novelas. Renunciar al control de un narrador y enfocarme en los pensamientos ficticios de otra persona me permite tomar un descanso de los míos.

En este momento estoy leyendo “La empleada doméstica” de Nita Prose, en la que una empleada doméstica de un hotel de cinco estrellas en Nueva York descubre un cuerpo y se convierte en la principal sospechosa en la subsiguiente investigación de asesinato. Molly, la protagonista titular, tiene una obsesión por el orden y la limpieza que se refleja en la estructura ordenada de sus observaciones sobre el mundo que la rodea. Pero aunque nota cosas que otros pasan por alto, también lucha por comprender las motivaciones de las demás personas y leer sus comportamientos, lo que la convierte en un personaje interesante para guiar al lector a través de un misterio que se desenmaraña.

A continuación es “Scorched Grace” de Margot Douaihy, que no pude resistir después de que la columnista de crimen de The Times la recomendara por su maravillosa protagonista, Hermana Holiday, “una monja queer y tatuada en Nueva Orleans, tratando de restablecer el equilibrio después de arruinar su vida en Brooklyn.” Estoy vendido.

Mis otras lecturas últimamente han sido menos propensas a calmar mis pensamientos agitados. “A la sombra del Holocausto”, un ensayo de Masha Gessen en The New Yorker, explora la política de la memoria en Europa y sus implicaciones en los eventos actuales en Gaza, rastreando la historia a través del lente de su propia familia judía, que ha sido marcada por la violencia antisemita durante generaciones.

Gessen había sido programada para recibir el Premio Arendt al pensamiento político esta semana, pero la ceremonia fue pospuesta tras la indignación provocada por la comparación del ensayo entre Gaza y los guetos judíos en la Europa ocupada por los nazis. La Fundación Heinrich Boll, que co-patrocina el premio, dijo que el premio se otorgaría “en un entorno diferente”. La ironía de eso era evidente, considerando que el ensayo también contiene una larga discusión de la crítica de Hannah Arendt hace décadas a un partido político israelí, Tnuat Haherut, que encontró inquietantemente similar al Partido Nazi en su filosofía, métodos y organización.

La discusión de la memoria histórica de Gessen combina bien con “No nos apresuremos hacia nuestro destino” de Seth Anziska en el New York Review of Books. Anziska, historiador de Israel, considera las lecciones que la guerra de 1982 del país tiene para el día de hoy, pero se pregunta si alguien está interesado en prestarles atención: “Los historiadores siempre intentamos mirar hacia atrás para entender el presente, pero ¿cuándo sonamos la alarma? ¿Qué puede lograr entender el pasado cuando parece haber un impulso insaciable por repetirlo?”

Siempre que estoy pensando en tales cosas, me gusta volver a “La insistencia de la memoria”, de Kate Cronin-Furman en la Los Angeles Review of Books, que entrelaza su trabajo sobre los memoriales de atrocidades en Sri Lanka con otras investigaciones sobre la política de monumentos y fosas comunes en todo el mundo.

Respuestas de los lectores: Libros que recomiendas

Teresa LaBella, una lectora en Nueva Escocia, recomienda “Good Night, Irene” de Luis Alberto Urrea:

De las novelas ambientadas en el horrendo telón de fondo de la Segunda Guerra Mundial que he leído, esta historia sobresale como la mejor. Leí la descripción y casi la volví a poner en el estante. ¿Cuántas más re-interpretaciones de las peores atrocidades de la humanidad necesitamos los lectores?

Necesitamos esta. Necesitamos saber quiénes eran las “Muñequitas de la Cruz Roja”, el papel vital que jugaron en la moral de los soldados, el probable trastorno de estrés postraumático infligido a los voluntarios que estaban cerca, en camino o en las líneas del frente.

¿Qué estás leyendo?

Gracias a todos los que me escribieron para contarme sobre lo que están leyendo. ¡Por favor, sigan enviando sus recomendaciones!

Quiero saber sobre las cosas que has leído (o visto u escuchado) que recomiendes a otros lectores de The Interpreter. ¿Cuáles fueron tus favoritas este año? ¿O de todos los tiempos?

Si quieres participar, puedes completar este formulario. Puede que publique tu respuesta en un futuro boletín.