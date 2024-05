Informes del Martes: Israel ordena evacuaciones en Rafah

Israel ordenó una evacuación parcial de Rafah. Aviones de guerra israelíes bombardearon objetivos en Rafah, una ciudad del sur de Gaza, ayer, mientras que el ejército dijo a alrededor de 110.000 personas que evacuaran. Horas más tarde, el líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, dijo que el grupo había aceptado una propuesta de alto el fuego de Qatar y Egipto. Los detalles completos de la propuesta no estaban claros, pero el conflicto sigue sin resolverse. Comentarios de oficiales de Hamas e Israel dejaron en claro que Haniyeh no se refería al plan que Israel había propuesto recientemente. La oficina del Primer Ministro Benjamin Netanyahu dijo que la propuesta no cumplía con las demandas de Israel. El gabinete de guerra de Israel también decidió unánimemente “continuar con su acción en Rafah para ejercer presión militar sobre Hamas”, dijo la oficina de Netanyahu en un comunicado. Miles de personas salieron de Rafah ayer, según la Sociedad de la Media Luna Roja de Palestina, que dijo que hubo “aumento de los ataques aéreos israelíes” en áreas al este de la ciudad. Una sensación de pánico se apoderó de la ciudad, ya que los precios de los alimentos y el combustible se dispararon. Contexto: Israel parece dispuesto a invadir Rafah, a pesar de la presión de los aliados más cercanos del país, incluido EE.UU., argumentando que hacerlo tendría un gran costo para los civiles. Un portavoz militar israelí no quiso decir cuándo podrían entrar las tropas en la ciudad, pero describió la evacuación como parte de los planes de Israel para desmantelar a Hamas y liberar a los rehenes tomados el 7 de octubre. Protestas en campus de EE.UU.: La Universidad de Columbia canceló su ceremonia de graduación principal después de semanas de protestas estudiantiles por la guerra.