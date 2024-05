Informe provisional, enero-marzo de 2024 por Investing.com

“

STOCKHOLM, 7 de mayo de 2024 /PRNewswire/ —

ENERO“MARZO 2024

Las ventas netas disminuyeron un 2 por ciento hasta SEK 6.792 millones (6.927).El beneficio bruto aumentó un 2 por ciento hasta SEK 2.312 millones (2.260).El EBITDA aumentó un 11 por ciento hasta SEK 768 millones (692).El EBITDA ajustado1 disminuyó un 5 por ciento hasta SEK 794 millones (834).La pérdida después de impuestos para el trimestre fue de SEK -90 millones (-78).Las ganancias básicas por acción fueron de SEK -0.11 (-0.09) y las ganancias diluidas por acción fueron de SEK -0.11 (-0.09).El flujo de efectivo de las actividades operativas fue de SEK 553 millones (212).

“Reactivar nuestro crecimiento con una mayor rentabilidad es el objetivo clave de la transformación

que estamos llevando a cabo ahora.” – Laurinda Pang, CEO

Eventos significativos durante el trimestre

El nuevo modelo operativo, la organización y el equipo directivo se pusieron en funcionamiento el 1 de enero de 2024. A partir de este trimestre, la presentación de informes financieros ha sido modificada para reflejar este cambio. Los nuevos segmentos operativos consisten en las tres regiones: Américas, EMEA y APAC. Además, se informa de una vista complementaria que consta de las tres categorías de productos: Aplicaciones, Plataforma API y Conectividad de Red. Más información en sinch.com.Se extendieron los créditos que ascendían a SEK 6.500 millones y USD 110 millones al final del año por un año. La nueva fecha de vencimiento es febrero de 2027.Juniper Research nombra a Sinch líder del mercado de CPAAS en el Competitor Leaderboard 2024.Sinch fue reconocido como el Socio Revendedor del Año 2024 de la Experiencia Digital de Adobe (NASDAQ:). Los premios a los socios de Experiencia Digital de Adobe honran a las empresas que han hecho contribuciones destacadas al negocio de Adobe y han tenido un impacto significativo en el éxito del cliente.Julia Fraser, Vicepresidenta Ejecutiva de Américas, Wendy Johnstone, Vicepresidenta Ejecutiva de APAC, e Ilse van der Haar, Directora Legal, se convirtieron en nuevos miembros del Equipo Directivo Global de Sinch en el trimestre.

Eventos significativos después del final del trimestre

Sinch publicó la información segmentada histórica reexpresada después de la implementación del nuevo modelo operativo. La información segmentada histórica reexpresada no afecta a las ventas netas totales o a la ganancia previamente informada de Sinch.Sinch publicó su Informe Anual de 2023.

Invitación a la videoconferencia y conferencia telefónica

Sinch presentará el informe trimestral en una videoconferencia y conferencia telefónica el martes, 7 de mayo de 2024 a las 14:00 CET. Vea la presentación en investors.sinch.com/webcast.

Para participar a través de la conferencia telefónica, regístrese utilizando el siguiente enlace: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50048791 .

Después de registrarse, se le proporcionará un número de teléfono e ID de conferencia para iniciar sesión en la conferencia.

Para obtener más información, póngase en contacto con:

Ola Elmeland

Relaciones con Inversores

Móvil: +46 721 43 34 59

Correo electrónico: [email protected]

Thomas Heath

Director de Estrategia y Jefe de Relaciones con Inversores

Móvil: +46 722 45 50 55

Correo electrónico: [email protected]

Roshan Saldanha

Director Financiero

Móvil: +46 73 660 2419

Correo electrónico: [email protected]

Acerca de Sinch

Sinch está liderando la forma en que el mundo se comunica. Más de 150,000 empresas “ incluidas muchas de las mayores empresas de tecnología del mundo “ confían en la Nube de Comunicaciones con el Cliente de Sinch para mejorar la experiencia del cliente a través de mensajes móviles, voz y correo electrónico. Sinch ha sido rentable y de rápido crecimiento desde su fundación en 2008. Tiene su sede en Estocolmo, Suecia, con acciones negociadas en NASDAQ Estocolmo: XSTO:SINCH Obtenga más información en sinch.com.

Nota: Sinch AB (publ) está obligada a publicar la información de este informe trimestral de conformidad con el Reglamento de Abuso de Mercado de la UE. La información fue publicada para su publicación por la persona de contacto anterior el 7 de mayo de 2024 a las 07:30 CEST.

Este informe se publica en sueco e inglés. En caso de alguna diferencia entre la versión en inglés y el texto original en sueco, se aplicará la versión en sueco.

