Informe del miércoles: Novedades sobre el hospital principal de Gaza.

Bebés permanecen en el Hospital Al-Shifa mientras Israel se acerca

El complejo hospitalario principal de Gaza, Al-Shifa, ha estado sin electricidad durante días. Los funcionarios del hospital advierten que la vida de aproximadamente tres docenas de bebés prematuros está en peligro ahora que las incubadoras necesarias para mantenerlos vivos no tienen energía.

A medida que el enfrentamiento se acercaba a Al-Shifa la semana pasada, muchos de los más de 60.000 personas refugiadas en el complejo hospitalario han huido, según el ministerio de salud de Gaza. Pero la frágil salud de los bebés dificulta su traslado, complicando el objetivo declarado de Israel de evacuar el complejo de civiles antes de que sus tropas intenten ingresar. Funcionarios israelíes y estadounidenses dicen que el hospital alberga un centro de comando subterráneo de Hamas, una afirmación que Hamas y los funcionarios del hospital rechazan.

El ejército israelí dijo el lunes por la noche que estaba trabajando para entregar incubadoras móviles y respiradores para ayudar a evacuar a los bebés. The Times no pudo comunicarse con el director del hospital ni con el ministerio de salud de Gaza para preguntar sobre la oferta de Israel, cuyos detalles no estaban claros.

Persuadir a un mundo que observa: Israel publicó videos desde el principal hospital infantil de Gaza que afirmaba mostraban armas y explosivos encontrados en el centro médico y una sala en el sótano donde el ejército afirmó que se mantenían rehenes. Las afirmaciones no pudieron ser verificadas de forma independiente, y el ministerio de salud de Gaza dijo que las salas del sótano mostradas se usaban como refugio “para aquellos que huían de los bombardeos”.

Los esfuerzos globales sobre el cambio climático son solo “un primer paso”, dice la ONU

Los países están dando solo “un primer paso” para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero, dijo un alto funcionario de la ONU, resumiendo un nuevo informe sobre las promesas hechas hasta ahora por los gobiernos del mundo.

Si cada país cumpliera con lo que ha prometido para frenar el calentamiento global, las emisiones crecerían un 9 por ciento entre ahora y 2030, en comparación con los niveles de 2010, según el informe. La cifra fue ligeramente mejor que la situación el año pasado, pero hallazgos como ese probablemente serán centrales en el debate en Dubai este mes en las negociaciones anuales de la ONU sobre el cambio climático.

Relacionado: Un estudio independiente de investigadores en Arabia Saudita encontró que el país podría enfrentar una “crisis existencial”, amenazando el suministro de alimentos y agua, junto con la salud de los peregrinos religiosos durante el Hajj, si el calentamiento ocurre al nivel proyectado si cada país cumple sus objetivos climáticos.

Rusia indulta a un hombre vinculado a un periodista asesinado

Vladimir Putin, el presidente de Rusia, indultó a Sergei Khadzhikurbanov, quien fue condenado por organizar el asesinato de una periodista, a cambio de su servicio en Ucrania, dijo su abogado ayer. Fue el último de una serie de indultos para criminales de alto perfil en Rusia.

La periodista, Anna Politkovskaya, se había convertido en una de las más aclamadas en Rusia por sus informes sobre violaciones de los derechos humanos durante las guerras del país en Chechenia en la década de 1990. Fue asesinada a tiros en 2006 en el ascensor de su edificio de apartamentos en Moscú, causando conmoción en Rusia y en el extranjero y destacando los crecientes peligros de informar en el país.

Extraviado: una bolsa de herramientas. Dónde: a unas 250 millas sobre la Tierra.

Dos astronautas olvidaron la bolsa este mes después de completar su primer paseo espacial para realizar mantenimiento en la Estación Espacial Internacional.

No estará solo. La Agencia Espacial Europea dijo en septiembre que hay más de 35,000 piezas de escombros, incluyendo herramientas como pistolas de grasa y pernos, flotando sobre nuestras cabezas. Se rastrean para que no dañen los satélites.

Cuando el mapa en sí es el tesoro

Hace treinta años, Neil Sunderland comenzó a coleccionar mapas, reuniendo más de 130 desde fechas tan antiguas como el siglo XV. Ahora, ese tesoro de varios millones de dólares ha sido digitalizado como Oculi Mundi (los Ojos del Mundo), un archivo en línea supervisado por su hija Helen Sunderland-Cohen.

“Hay una gama increíblemente amplia de personas en todo el mundo que están interesadas en los mapas porque son objetos tan extraordinarios”, dijo Sunderland-Cohen. “A algunas personas simplemente les gusta admirarlos. Y activan todo tipo de historias imaginativas, como ‘La isla del tesoro’ o el mapa al principio de ‘El Señor de los Anillos'”.

Los mapas son artefactos de los esfuerzos de las personas por señalar dónde estaban y hacia dónde iban en la era anterior a la llegada del GPS y los teléfonos que pueden decirnos exactamente dónde estamos. Cada mapa a menudo tiene su propia historia. Tal vez fue hecho por un artista ahora famoso como Albrecht Dürer, representa el primer mapa conocido de cierta área o fue creado utilizando tecnología que era nueva en ese momento.

