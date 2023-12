Información del lunes: EE. UU. presionará a Israel para reducir su escala.

Israel promete seguir luchando mientras EE.UU. pide contención

El primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel prometió “luchar hasta el final” en Gaza mientras la angustia continuaba extendiéndose por las muertes de tres rehenes la semana pasada. Los rehenes fueron baleados accidentalmente por el ejército israelí mientras agitaban una bandera blanca, y sus muertes han planteado nuevas preguntas sobre cómo el gobierno de Netanyahu está llevando a cabo la guerra.

Aquí tienes las últimas noticias.

Netanyahu comenzó una reunión del gobierno ayer leyendo una carta que, según él, venía de familias de soldados israelíes muertos luchando en Gaza. “Tienen un mandato para luchar; no tienen un mandato para detenerse a la mitad”, leyó Netanyahu, según un comunicado de su oficina.

La carta parece estar en desacuerdo con el mensaje que proviene de los familiares de los rehenes aún retenidos en Gaza, muchos de los cuales han salido a las calles para exigir un alto el fuego para que sus seres queridos puedan regresar a casa.

Esfuerzos de EE.UU.: El secretario de Defensa Lloyd Austin viaja por Oriente Medio esta semana, visitando Israel y tres naciones del Golfo Pérsico, mientras los funcionarios de la administración Biden presionan a Israel para que ponga fin a su campaña terrestre y aérea a gran escala en semanas y haga la transición a una fase más enfocada.

Se espera que Austin discuta con los líderes de Israel el uso de grupos más pequeños de fuerzas de élite, que llevarían a cabo misiones más precisas para encontrar y matar a líderes de Hamas, rescatar rehenes y destruir túneles, según funcionarios estadounidenses.

Internacional: Alemania y Gran Bretaña abogaron por un “alto el fuego sostenible”, en un aparente cambio de su anterior apoyo total a Israel.

Gaza: El número de muertos dado por el Ministerio de Salud de Gaza se acerca a los 20,000, incluidas más de 100 personas de una sola familia.

China se prepara para una ola de frío

Las temperaturas en China cayeron en picado y partes del país sufrieron condiciones invernales y fuertes lluvias que causaron grandes interrupciones, incluida una colisión en el metro de Pekín que dejó más de 500 pasajeros hospitalizados.

La temperatura media máxima en la capital cayó a unos 15 grados Fahrenheit (menos 9 grados Celsius) el sábado, después de rondar los 50 grados la semana pasada.

Los meteorólogos emitieron advertencias de bajas temperaturas y fuertes vientos el sábado, diciendo que una “fuerte ola de frío” estaba extendiendo vientos helados por todo el país y que se esperaba que continuaran esta semana. En algunas partes de China, las temperaturas podrían caer a mínimos históricos, y se espera que las condiciones sean más frías de lo normal en el norte de China hasta fin de año.

Una vida en guerra en el Congo

Seis millones han muerto y más de seis millones han sido desplazados después de décadas de luchas en la República Democrática del Congo. La corrupción es endémica, las masacres y violaciones son comunes, y unas próximas elecciones presidenciales solo están sumando al caos.

Más de 100 grupos armados y varios ejércitos compiten por la supremacía. Las potencias extranjeras codician el oro, petróleo y coltán del país, un mineral utilizado para fabricar teléfonos móviles y vehículos eléctricos. Los grupos de ayuda luchan por llamar la atención sobre el sufrimiento, incluso cuando el número de afectados supera a los de otras crisis recientes.

“Nuestros hijos nacieron en la guerra. Vivimos en la guerra”, dijo Jean Bahati mientras él y su esposa huían de los disparos de artillería. “Estamos tan hartos de esto.”

