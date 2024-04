Enfrentando a la Nación: Cole, Sanger, Shapiro.

Perdido en la segunda mitad del programa? Lo último sobre… El representante Tom Cole le dice a “Face the Nation” que, aunque se haya presentado una moción para destituir al presidente de la Cámara, Mike Johnson, “el depósito de buena voluntad es enorme” para él entre la conferencia republicana, el corresponsal del New York Times David Sanger, autor del libro “Nuevas guerras frías”, le dice a “Face the Nation” que el nuevo orden mundial internacional es “una competencia muy diferente a la que tuvimos en la Guerra Fría”, y el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, le dice a “Face the Nation” que, aunque no hay amenazas específicas antes de la Pascua, “seguimos colaborando estrechamente con las fuerzas del orden y los líderes comunitarios para hacer todo lo posible para bajar la temperatura, abordar el aumento del antisemitismo, la islamofobia y otras formas de odio.”