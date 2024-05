¿Está Apple TV+ enfrentando una crisis de calidad?

Cuando Apple ingresó por primera vez al mercado de streaming de televisión, lo hizo con un enfoque único. No se centraba en crear la mayor cantidad de contenido, lanzando famosamente Apple TV+ con solo un puñado de programas. De manera similar, sus aspiraciones nunca parecían ser convertirse en el mayor servicio de streaming. A pesar de éxitos mainstream como Ted Lasso, el servicio sigue siendo relativamente de nicho.

Todo eso estaba bien, porque el enfoque de Apple estaba en una sola cosa: calidad. Hacer lo mejor de lo mejor.

Algunos han llamado a TV+ el nuevo HBO. En un momento, habría estado de acuerdo. Apple sorprendentemente ganó un Premio de la Academia a la Mejor Película por CODA, un premio que Netflix aún no ha ganado. Ted Lasso obtuvo el premio Emmy por Mejor Serie de Comedia en dos ocasiones consecutivas. Claro, también hubo tropiezos (¿Alguien recuerda Amazing Stories?), pero en general los primeros años del servicio trajeron elogios de la crítica y construyeron una sólida reputación.

Más recientemente, sin embargo, el enfoque del servicio en la calidad parece haber perdido terreno.

Mejores días en Apple TV+

Hubo un tiempo en el que cada nuevo programa de Apple TV+ parecía digno de consideración. Para mí, la temporada pico de contenido de calidad fue a principios de 2022. Echa un vistazo a la siguiente lista de lanzamientos consecutivos de esa época del año, cada uno con su puntaje correspondiente en Metacritic:

Severance: 83

The Last Days of Ptolemy Grey: 75

WeCrashed: 65

Pachinko: 87

Slow Horses: 82

Severance, Pachinko y Slow Horses están entre los mejores programas que TV+ ha producido. El show “más débil” de la lista, WeCrashed, aún así fue muy divertido y uno de los puntos destacados del año para mí.

Fueron estas brillantes rachas de éxito las que me inclinaron a ver cada nuevo programa que Apple lanzaba. Aunque no creo que haya habido una lista consecutiva tan fuerte desde ese momento, ha habido suficientes éxitos para contrarrestar los fallos ocasionales. Por lo general, también puedes notar qué programas podrían ser las ofertas “por debajo del promedio” por los esfuerzos de marketing reducidos que hace Apple.

Últimamente, sin embargo, los fallos han aparecido con más regularidad que los éxitos, y a menudo con un gran bombo respaldado por Apple.

El estado actual de las ofertas de TV+

Hasta ahora en el 2024, estos son los nuevos programas que TV+ nos ha dado, completos con sus puntajes en Metacritic:

Criminal Record: 73

Masters of the Air: 72

The New Look: 62

Constellation: 63

The Completely Made-up Adventures of Dick Turpin: 70

Manhunt: 65

Palm Royale: 57

Sugar: 67

Franklin: 57

Es un contraste marcado con los días de principios de 2022.

Para ser claro, no estoy diciendo que estos programas sean “malos”. Sin embargo, con algunas excepciones, generalmente tampoco han sido tan buenos.

Palm Royale y Franklin son dos que destacan especialmente como decepciones. No solo porque tienen los puntajes más bajos de los críticos. También ambos tienen grandes presupuestos, grandes estrellas y han recibido grandes campañas de marketing. Actualmente son la cara de TV+. Y ambos son mediocres.

Quiero que Apple TV+ esté a la altura de su reputación y proporcione un contenido confiable y de calidad. Pero en este momento no lo está haciendo.

¿Cuál es el problema?

Una de las principales razones por las que podría ser son las huelgas de Hollywood en el 2023. Las huelgas de escritores y actores se prolongaron durante una gran parte del año 2023, limitando severamente el pipeline de nuevo contenido que Apple podría financiar. Es difícil saber exactamente cuánto impacto han tenido las huelgas en la calidad del contenido de TV+, pero no me sorprendería que lo hayan tenido.

También es posible que la creciente cantidad haya hecho más difícil preservar la calidad. Hoy en día, no solo Apple está estrenando nuevas series regularmente, sino que también está constantemente lanzando nuevas temporadas de programas existentes. Cualquiera que sea la fuerza creativa en Apple encargada de ser la guardiana de la calidad, es posible que estén más ocupados que nunca.

En cualquier caso, si Apple quiere expandir TV+ y reforzar su reputación como una fuente de contenido de prestigio, tiene un trabajo real por hacer.

Mientras más nos alejemos de los éxitos de Ted Lasso, CODA, Severance y Silo, más Apple TV+, si no se realizan cambios, se convertirá simplemente en otro jugador en un grupo de streaming abarrotado, con poco que lo distinga.

¿Qué piensas? ¿Estás viendo menos contenido de TV+ que antes? Háganos saber en los comentarios

FTC: Usamos enlaces de afiliados que generan ingresos. Más.