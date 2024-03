India prohíbe acceso a documental sobre muerte de activista sij en Canadá.

India bloquea documental canadiense crítico de su gobierno y su líder

India ha ordenado a destacadas plataformas de intercambio de videos bloquear el acceso a un nuevo documental canadiense que investiga el asesinato de un destacado activista sij en Vancouver, en un movimiento que pone de relieve la creciente frustración de India ante las acusaciones de que su gobierno estuvo detrás del asesinato de alto perfil.

La petición marca la segunda vez en poco más de un año que India ha intentado bloquear un documental crítico del gobierno indio o de su líder, Narendra Modi. En 2023, India usó leyes de emergencia para bloquear la distorsión del documental de la BBC India: La Cuestión Modi.

La semana pasada, el programa Fifth Estate de la CBC, la unidad investigativa del servicio nacional de radiodifusión, emitió Contrato para Matar, un documental de 43 minutos sobre la muerte a tiros de Hardeep Singh Nijjar.

Nijjar, quien tenía ciudadanía canadiense, fue tiroteado y asesinado en un estacionamiento en las afueras de Vancouver. El asesinato, y la subsiguiente investigación por parte del aparato de seguridad nacional de Canadá, llevaron al primer ministro, Justin Trudeau, en septiembre, a decir en el parlamento del país que había “allegaciones creíbles” de que “agentes del gobierno indio” estuvieron detrás del asesinato. India ha rechazado las acusaciones de Canadá y las relaciones entre los dos países siguen tensas.

Earlier this week, YouTube told the CBC that it had received an order from India’s ministry of electronics and information technology, requesting it to block access to the video of the story from its website.

The video-sharing platform said “the content has now been blocked from view” on the India YouTube country site, but it is still available outside the country.

India también hizo una solicitud al sitio de redes sociales X, anteriormente Twitter, pidiéndole que bloqueara el acceso al documental.

“La ley india obliga a X a retener el acceso a este contenido en India; sin embargo, el contenido sigue estando disponible en otros lugares”, dijo X en un correo electrónico a la CBC. “Discrepamos con esta acción y mantenemos que la libertad de expresión debería extenderse a estos mensajes. Siguiendo el proceso legal indio, estamos en comunicación actual con las autoridades indias.”

El documental incluye imágenes de seguridad de Nijjar saliendo del estacionamiento del templo Guru Nanak Sikh Gurdwara en una tarde de junio. Al acercarse a la salida, un vehículo blanco bloquea su camioneta y dos hombres, vestidos con sudaderas con capucha, se acercan al vehículo y disparan a Nijjar.

“La CBC News respalda su periodismo en esta historia. Para garantizar la equidad y el equilibrio, el documental incluyó una amplia gama de voces, testigos y expertos en la materia”, dijo Chuck Thompson, jefe de asuntos públicos de la CBC, en un comunicado. “Y, como es el caso con todas las historias de la Fifth Estate, Contrato para Matar fue investigado a fondo, revisado por líderes editoriales senior y cumple con nuestros estándares periodísticos.”

Las acusaciones de Canadá de que India estuvo detrás del asesinato aún no han producido ningún arresto, a pesar de una investigación policial en curso. Las acusaciones también resurgieron esta semana cuando el viceprimer ministro de Nueva Zelanda, Winston Peters, pareció sembrar dudas sobre las afirmaciones de Canadá.

Según el periódico Indian Express, Peters hizo comentarios a la agencia de noticias durante una reciente visita a India. “¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde está el hallazgo aquí y ahora? Bueno, no hay uno”, se informa que dijo Peters.

“La posición de Nueva Zelanda sobre las acusaciones sigue sin cambios: si se demuestran correctas, eso sería motivo de seria preocupación”, dijo en un comunicado John Tulloch, secretario de prensa principal en la oficina de Peters. “El punto del ministro es que esta es una investigación criminal en curso. Necesita seguir su curso antes de que se puedan sacar conclusiones claras”.