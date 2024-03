Giandomenico Picco, diplomático que liberó rehenes en Líbano, fallece a los 75 años.

Giandomenico Picco, un diplomático italiano que como principal negociador de las Naciones Unidas ayudó a resolver conflictos en todo el mundo, falleció el domingo en Wilton, Conn., al norte de Norwalk. Tenía 75 años.

Su hijo Giacomo dijo que la causa de su muerte, en una residencia asistida, fueron complicaciones de la enfermedad de Alzheimer.

El Sr. Picco pasó 20 años en la ONU, principalmente en una serie de roles vagamente definidos que lo situaron en el centro de algunos de los puntos calientes más peligrosos del mundo.

Al principio de su carrera, ayudó a manejar el conflicto entre Grecia y Turquía por la isla de Chipre; en 1986 medió entre Nueva Zelanda y Francia después de que agentes secretos franceses hundieron el Rainbow Warrior, un barco de Greenpeace, en el puerto de Auckland; y en 1988 ayudó a negociar la retirada soviética de Afganistán.

Alto, elegantemente vestido y siempre discreto, el Sr. Picco era algo así como un misterio dentro de la burocracia de la ONU. Desaparecía sin previo aviso de la sede en Manhattan, solo para reaparecer unos días después en Líbano, Irán o Afganistán, a menudo sin haber pasado por los controles de fronteras en el camino.

Javier Pérez de Cuéllar, quien conoció al Sr. Picco cuando ambos trabajaban en Chipre y que, después de convertirse en secretario general en 1981, lo convocó como su asistente personal, a menudo llamaba al Sr. Picco su “principal solucionador de problemas” y un “soldado desarmado de diplomacia”.

Una de las crisis mundiales más difíciles a finales de la década de 1980 fue la toma de decenas de rehenes occidentales por parte de Hezbollah y otros grupos terroristas, incluidos más de una veintena de estadounidenses, a menudo durante años. El Sr. Pérez de Cuéllar lo convirtió en una misión personal liberarlos y envió al Sr. Picco para que lo lograra.

Su poder de negociación era Irán, el patrocinador detrás de grupos como Hezbollah, que se encontraba en una encrucijada en 1990. Con el fin de la Guerra Fría y la muerte del líder supremo del país, el ayatolá Ruhollah Khomeini, el país parecía abierto a un acercamiento con Occidente. La liberación de los últimos rehenes en Líbano parecía una posibilidad real.

El Sr. Picco bromeó más tarde que durante principios de la década de 1990 pasó más tiempo en Teherán que en su Italia natal. A lo largo de casi un año de negociaciones, primero se reunía con funcionarios iraníes y luego viajaba a Siria. Desde allí lo llevaban en un automóvil militar, con cortinas en el asiento trasero para que nadie pudiera verlo, sobre la frontera libanesa para encontrarse con los secuestradores.

Recordó esperar por ellos en una calle vacía de Beirut en medio de la noche.

“El coche se detuvo bruscamente, me pusieron una bolsa en la cabeza y luego me lanzaron al maletero del coche, algo que no recomiendo a nadie, especialmente si eres alto como yo, de 6 pies 3 pulgadas”, dijo a la BBC en 2013.

Conocía los riesgos: Uno de los rehenes, un funcionario anglicano llamado Terry Waite, había sido capturado mientras realizaba una misión similar en 1987. Sin embargo, viajaba sin guardaespaldas y a menudo acudía a las reuniones solo.

Realizó nueve viajes a Líbano para reunirse con los secuestradores, cada vez trayendo de vuelta uno o más rehenes, incluido el Sr. Waite y Terry Anderson, un reportero de The Associated Press que había sido retenido por Hezbollah desde 1985.

El 12 de diciembre de 1991, ocho días después de la liberación del Sr. Anderson, el presidente George H. W. Bush entregó al Sr. Picco el Premio Presidencial al Servicio Excepcional.

“Su hábil diplomacia con gobiernos de Medio Oriente y oficiales y representantes de los secuestradores ha resultado en la libertad de muchas personas retenidas en la región”, decía la cita del premio. “Su valentía personal ante el peligro y su dedicación a la misión representan la mejor tradición del servicio civil internacional.”

Giandomenico Picco nació el 8 de octubre de 1948 en Udine, una ciudad en el noreste de Italia, no lejos de la frontera con lo que entonces era Yugoslavia. Su padre, Giacomo, era farmacéutico, y su madre, Ares, administraba el hogar.

Obtuvo una licenciatura en ciencias políticas de la Universidad de Padua, en Italia, en 1971, y una maestría en relaciones internacionales de la Universidad de California, Santa Bárbara, en 1972.

Se casó con Elena Carretta en 1973. Luego se divorciaron. Se casó con Kate Cooney en 2000; también se divorciaron. Además de su hijo Giacomo, le sobreviven otro hijo, Liam, y una nieta.

El Sr. Picco solicitó trabajar en las Naciones Unidas por capricho y consiguió un trabajo en el grado profesional más bajo, en el Departamento de Asuntos Políticos y del Consejo de Seguridad. Dos años después se unió a la Oficina de Asuntos Políticos Especiales para centrarse en la resolución de conflictos, un puesto que pronto lo llevó al frente en Chipre.

Para finales de la década de 1970 ya tenía una reputación como un solucionador de problemas confiable y de bajo perfil. Después de Chipre, trabajó en el Medio Oriente, incluido un compromiso de varios años tratando de poner fin a la Guerra Irán-Iraq. Finalmente terminó en 1988.

Su mentor, el Sr. Pérez de Cuéllar, dejó la oficina del secretario general en 1991, y el Sr. Picco sabía que su tiempo en las Naciones Unidas probablemente terminaría también. Aunque admiraba al nuevo titular de la oficina, Boutros Boutros-Ghali, se dio cuenta de que el Sr. Boutros-Ghali tenía sus propias prioridades y su propio personal.

El Sr. Picco tenía una última misión. Quedaban dos rehenes, Thomas Kemptner y Heinrich Struebig, ambos trabajadores humanitarios alemanes.

El Sr. Picco relató su carrera en un libro de memorias, publicado en 1999.Crédito…Crown

Volvió a Líbano, a pesar de que un funcionario iraní le había dicho que varios de los terroristas querían matarlo, una conversación tensa que relató en su libro de 1999, “Hombre sin arma: La lucha secreta de un diplomático por liberar a los rehenes, luchar contra el terrorismo y poner fin a una guerra”. En Beirut, se reunió con funcionarios de Alemania, Líbano y Siria; después de varios días de negociaciones tensas, los dos hombres fueron liberados.

Durante las celebraciones que siguieron, el Sr. Picco llamó a su secretaria en Nueva York y le pidió que entregara una carta que había dejado en su escritorio a la oficina del Sr. Boutros-Ghali. Contenía su renuncia.

Voló con los alemanes a Fráncfort, pero declinó una oferta para unirse a su conferencia de prensa en la plataforma del aeropuerto.

“Mientras la atención se centraba en ellos, me deslicé del avión sin ser visto y caminé debajo de la aeronave y a través de la plataforma hasta un automóvil esperando”, escribió en su libro de memorias. “En cuestión de segundos, había desaparecido.”