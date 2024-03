Increíbles fotos muestran sorprendente vida salvaje en las Islas Británicas

Nota del Editor: Call to Earth es una serie editorial de CNN comprometida a informar sobre los desafíos ambientales que enfrenta nuestro planeta, junto con las soluciones. La iniciativa Perpetual Planet de Rolex se ha asociado con CNN para aumentar la conciencia y la educación sobre temas clave de sostenibilidad e inspirar acciones positivas.

Un balón de fútbol flota en la superficie del mar Atlántico; parece nuevo desde arriba del agua, pero debajo una gran cantidad de percebes se han adherido al balón. La imagen, tomada por Ryan Stalker, fue elegida como la ganadora del gran premio para los Premios de Fotografía de Vida Silvestre Británica (BWPA) de 2024.

El premio, en su 12º año, muestra la naturaleza de Gran Bretaña, desde sus bosques y humedales hasta otros ecosistemas. Hay fotos de liebres y zorros, sinónimos del campo británico, pero también de anémonas fluorescentes y un morsa ártica.

“(Esto) pone de manifiesto el espectacular tapiz del patrimonio natural de Gran Bretaña”, dijo Will Nicholls, Director de BWPA, en un comunicado de prensa. “Esta colección es más que una galería de imágenes; es una celebración, un recordatorio de la belleza perdurable de la vida silvestre británica y un llamado a preservar los espacios naturales que tenemos la suerte de tener en Gran Bretaña”.

Este año se presentaron más de 14,000 imágenes al concurso, con fotógrafos aficionados y profesionales compitiendo por el gran premio de £5,000 ($6,400).

Ryan Stalker, quien tomó la imagen ganadora, explica que los percebes que se adhieren al balón no son originarios del Reino Unido, pero a veces llegan a sus costas durante las tormentas del Atlántico. “Aunque el balón es basura y no debería estar en el mar, me pregunto sobre el viaje que ha tenido el balón. Desde perderse inicialmente, luego pasar tiempo en los trópicos donde los percebes son nativos y tal vez años en mar abierto antes de llegar a Dorset”, dijo en un comunicado de prensa.

Sin embargo, la foto también arroja luz sobre un posible problema ambiental. “Esta basura también puede traer criaturas que pueden sobrevivir en aguas del Reino Unido y convertirse en especies invasoras. Más basura humana en el mar podría aumentar el riesgo de que más criaturas lleguen a nuestras costas”, añadió.

Max Wood, de diecisiete años, ganó el título de joven fotógrafo de vida silvestre británico del año con esta imagen de una focha corriendo por un lago al amanecer. – Max Wood/British Wildlife Photography Awards

Crear conciencia ambiental es una motivación clave para el premio. La categoría de fotógrafo joven británico, apoyada por la Real Sociedad para la Protección de Aves (RSPB), alienta a los jóvenes a conectarse con la naturaleza desde temprano. Jamie Smart, de ocho años, fue reconocido por su impactante imagen de un faisán posado en una puerta de granja junto a un endrino en flor en primavera, mientras que Max Wood, de diecisiete años, ganó el título general de joven fotógrafo con su foto de una focha corriendo en un lago brumoso en Surrey, Reino Unido. Él dice que se levantó a las 4:45 de la mañana para capturar la imagen.

“No es un secreto que gran parte de nuestros espacios salvajes se han convertido en tierras de cultivo o páramos gestionados. Los restos salvajes que aún tenemos deben protegerse”, dijo Nicholls a CNN. “Esperamos que estas imágenes muestren a los habitantes del Reino Unido y del mundo lo que aún tenemos para aferrarnos e inspirar a las personas, especialmente a los jóvenes, a luchar por proteger nuestra naturaleza británica”.

